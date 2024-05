Mit dem Musiktheater Kennst Du das Land, wo die Optionen blühn? leistet die Serkowitzer Volksoper ihren ganz eigenen Beitrag zum laufenden Kästner-Jahr. Der Vorverkauf für die elf Vorstellungen im Juni und August 2024 auf der Zirkuswagenbühne der „Saloppe Dresden“ hat begonnen – und weil der Kartenverkauf allein die Kosten nicht aufwiegt, gibt es parallel dazu wieder eine Crowdfunding-Kampagne bei 99 Funken.

Hohe Musizierkunst und volkstümliches Komödiantentum – das hat sich die freie Musiktheatertruppe um ihre Gründer Wolf-Dieter Gööck und Milko Kersten auch zu Ehren Erich Kästners auf die Fahnen geschrieben. Fünf dem Kästner’schen Werk entlehnte Charaktere erzählen in fünf Einaktern fünf ganz unterschiedliche Geschichten über die Nöte und Sehnsüchte der kleinen Leute im Deutschland der 1930er und 1940er Jahre. Sie alle können und wollen ihr Leben verändern – was nicht ausschließt, das Land zu verlassen und irgendwo anders einen Neuanfang zu versuchen.

Musikalisch eingekleidet wird jeder der fünf Charaktere im Stil einer anderen Epoche. Es erklingen Musiken aus allen Genres. Ihren klanglichen Beitrag leisten Carl Heinrich Graun, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Paul Aron, Rosy Wertheim, Emmerich Kálmán und Hermann Leopoldi – aber auch Dave Brubeck und Pink Floyd.

Ab sofort sind Tickets für die Vorstellungen von Kennst Du das Land, wo die Optionen blühn? im Vorverkauf erhältlich – entweder online unter serkowitzer-volksoper.de oder an allen Vorverkaufsstellen mit Etix-Zugang. Um noch bestehende Finanzierungslücken zu füllen, setzt der Serkowitzer Volksoper e.V. in diesem Jahr wieder auf eine Kampagne bei 99 Funken, der Crowdfunding-Plattform der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. In einem ersten Schritt hofft der Verein, dass 3000 Euro zusammenkommen – denn bis zu dieser Summe wird jeder gespendete Euro von der Sparkasse verdoppelt. Doch die Latte liegt um einiges höher: mindestens 8000 Euro fehlen noch für die Finanzierung der neuen Sommerproduktion. Bis zum 10. Juni 2024 können alle, die unkonventionelles Musiktheater mögen und unterstützen möchten, bei 99 Funken spenden.