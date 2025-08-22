Wir sind zu Gast in den kühlen Gewölben des historischen Kellers vom Weingut Schloss Sommerhausen. Hier, im Zehntkeller der Grafen zu Limpurg, haben schon Edelmänner Krönungsfeiern beigewohnt. Der Raum atmet Geschichte, und wenn Steine Ohren hätten und dann auch noch Münder, könnten sie viel erzählen von der Zeit nach der Grundsteinlegung 1435 bis in die Gegenwart. Aber: Steine sind stumm, also lassen wir lieber Martin Steinmann reden. Seine Familie ist seit 1797 als Verwalter auf dem Schloss, er ist die 15. Generation, sein Sohn als 16. ist auch schon im Betrieb. Seit 1968 ist die Familie Steinmann Eigentümer der 13 ha Rebflächen, Schloss und Keller sind gepachtet. Die Spezialität auf Sommerhausen ist Schaumwein. Warum lieber Schaumwein als Sekt – das verrät der wissende und humorvolle Martin Steinmann bei einer lehrreichen Probe den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Erkundungsreise durchs Silvanerland Franken, die alle dem Verein der deutschsprachigen Weinpublizisten Weinfeder e.V. angehören. Das erklärt die wissbegierigen Fragen zwischendurch.

Das Weingut Schloss Sommerhausen ist einer der deutschen Schaumwein-Pioniere: erst seit einer Gesetzesänderung 1981 dürfen deutsche Winzer überhaupt eigenen Sekt herstellen. Martin Steinmanns Vater war mit der Ernte 1982 sofort dabei– aber es war natürlich ein Weg voller Erfahrung („am Anfang war noch deutlich Luft nach oben“, sagt Martin Steinmann). Mittlerweile müssen die Schaumweine aus Franken den Vergleich mit ihren Vorbildern aus Reims nicht mehr scheuen, was nicht nur an ähnlichen Bodenstrukturen und Klimabedingungen liegt. „Wir nehmen nur eigenes Lesegut, unsere Schaumweine sind 100 % Franken – aber französisch inspiriert!“, sagt Martin Steinmann. Und natürlich machen sie auf Schloss Sommerhausen ihre Schaumweine „avec pläsir“ – augenzwinkernd genau so geschrieben. Die Rebsortenpalette für die Schaumweine konzentriert sich auf die Burgunderfamilie (Spätburgunder, Weißburgunder, Auxerrois, Chardonnay) und Riesling. Die Weinberge werden schon seit 2011 ökologisch bewirtschaftet, der Keller folgte später (das neue Produktionsgebäude musste erst fertig werden) – zertifiziert ist Schloss Sommerhausen seit 2019.

Die verkosteten Schaumweine und ein abschließender Stillwein

Martin Steinmann zeigte uns einen Querschnitt der Schaumweine von Schloss Sommerhausen – alle in klassischer Flaschengärung natürlich, mit deutlichem Fokus auf Trinkfluss und mögliche Speisebegleitung. Zum Einstieg gab es den Rosé de Saignée (100 % Spätburgunder, Basisjahrgang 2022 mit Reserveweinen aus 2021 und 2016, 24 Monate Hefelager): Ein knackiger, präziser Rosé mit leichter Mazeration, die Farbe und Aromen aus der Beerenschale extrahiert – erdig und fruchtig, mit einer festeren Struktur, ideal zu Rehrücken oder Roter Bete-Carpaccio; eine solide Basis, die den Einstieg in die Burgunder-Welt markiert, wenngleich sie noch nicht die Tiefe der Großen erreicht. 22 €.

Es folgt der Le Grand Riesling (100 % Riesling, Basis 2019 mit Reserve, 36 Monate Hefelager, schwefelfrei): Hier zeigt sich das Potenzial des Rieslings als Schaumweintraube – hohe Säure wird durch Oxidation und Hefelager gezähmt, resultierend in einer wilden, kratzigen Nase mit Balance; knapp unter 8 g Säure und 3 g Zucker machen ihn zu einem harmonischen Speisebegleiter für Röstaromen wie Jakobsmuscheln; wertend: Eine clevere Alternative zu Burgundern, die Deutschlands Stärke unterstreicht, ohne in Opulenz abzugleiten. 35 €.

Der Grand Blanc (2018, 70 % Auxerrois, 15 % Chardonnay, 15 % Weißburgunder, 6 Jahre Hefelager, Brut Nature): Als Signature-Wein seit 1990 ein Meilenstein – üppig und verschwenderisch, doch mit mineralischer Präzision und feiner Perlage; die Geschwister Auxerrois und Chardonnay balancieren Hitze und Kühle, ergeben eine lebendige Harmonie; ein Statement für Qualität, das den Trinkfluss priorisiert und Schwere meidet. 35 €.

Ähnlich ambitioniert der Grand Rosé (2018, 100 % Spätburgunder, 6 Jahre Hefelager, Extra Brut mit 2 g Dosage): Schlank und leichtfüßig, mit mineralischer Kälte und Aromen von Walderdbeeren, Johannesbeeren und Cranberry; aus alten Klonen von 1986, nur in passenden Jahren produziert – eine präzise Interpretation, die Rotfrucht betont und Eleganz über Reife stellt. 35 €.

Höhepunkt dann die Grand Cuvée (2017, 40 % Spätburgunder als Blanc de Noir, 30 % Auxerrois, 15 % Chardonnay, 15 % Weißburgunder, 7 Jahre Hefelager, Brut Nature): Komplex und vielschichtig, mit intensivem Goldton und Ebenen von Gerüst (Spätburgunder), Fülle (Auxerrois), Frucht (Weißburgunder) und Stringenz (Chardonnay); ein fränkischer Akzent mit französischer Raffinesse, der vor allem in der Gastronomie glänzt, wo er Menüs belebt und Sättigung vermeidet. 49 €.

Abschließend gab es einen besonderen Stillwein: Die Bouquet-Traube (2023, reinsortig mit 15 g natürlicher Restzüße) ist eine historische Rarität, die ca.1864 von Sebastian Englerth aus Randersacker gezüchtet wurde, „auf verschlungenen Wegen nach Südafrika kam“ (Steinmann) und von dort 2012 nach Franken zurückgeholt wurde – aromatisch, säurestark und vor allem anpassungsfähig an Hitze; süffig und geschichtsträchtig.

Und hier der Gesprächsverlauf!

00:00 Zu Gast auf Schloss Sommerhausen bei Martin Steinmann

Rosé de Saignée

Sekt machen hat Tradition: die Eltern fingen 1982 an (nachdem sich erst 1981 die Rechtsgrundlage geändert hatte)

das war die Geburtsstunde der Winzersekte

der erste Sekt wurde noch an eine Kellerei abgegeben – mit Wein Jg 82

beim Ergebnis sah man Luft nach oben 😉

Erkenntnis: so funktioniert es nicht, es braucht mehr!

es braucht Strategie, beginnend beim Rebschnitt

mittlerweile 50% Schaumwein-Anteil

Schaumwein ist nicht nur die Petersilie auf dem Teller…

neun verschiedene Schaumweine haben sie

1982 mit Silvaner gestartet

mittlerweile ausschließlich Burgunder-Familie: Weißburgunder, Spätburgunder, Auxerrois, Chardonnay

…und, natürlich!, Riesling!

100% klassische Flaschengärung

langes Hefelager

und da kommt der Keller ins Spiel!

war Gründungsjahr des Weinguts

es war früher der gräfliche Zehntkeller

Weine reifen bei konstant 12°C

Verweis auf Hofkeller

nicht der hässlichste und nicht der kleinste Keller Frankens 😉 – aber 300 jahre jünger

für die Zeit 1435 war der Keller sehr sehr groß

warum? weil die Erbauer, die Schenken zu Limpurg Erbschenken waren

viel Ehr‘ – mit dem Pferdefuß: der Schenk musste für den Wein sorgen. Und solche Feierlichkeiten währten lange…

die Kurfürsten aus dem Reich blieben schon mal 8/12/14 Wochen zusammen. Und sie hatten Durscht!

Familie Steinmann kommt 1797 ins Spiel – als Verwalter des gräflichen Weinguts

mittlerweile sind landwirtschaftlcihen Flächen/Weinberge Eigentum der Familie (seine Eltern haben es 1968 erworben), Keller ist gepachtet

der eigentliche Produktionskeller ist seit 2019 etwas außerhalb

geradliniges Gebäude – Beton, Edelstahl. Aber hervorragend für schonendes Weinmachen

13 ha

er ist die 15. Generation, der Sohn (eingestiegen vor zwei Jahren) die 16. Gen Winzer in Sommerhausen

lange Verbundenheit mit der Scholle

Franken ist doch der gesegnete Fleck auf Erden überhaupt

wir haben geniale Bedingungen für die Schaumweinerzeugung

Untergrund: Sommerhäuser Quaderkalk

total geniales Klima

Sonnenscheindauer, Durchschnittstemperatur usw. fast identisch mit Reims

Schaumweinlinie nennt sich Avec Pläsir (genau so – fränkösisch!)

100% Franken, aber französisch inspiriert

ein Saignée

es geht nicht um die Farbe rosa, sondern um die Interpretation des Spätburgunders

es gibt zwei Kaliber: den kleinen ohne Jahrgang und den Grand Rosé

hier: 24 Monate Hefelager

kein Jahrgang, aber Basisjahrgang (hier: 22) und Reserve-Wein dabei – je nachdem wie der Basisjahrgang ausfällt

Reserve-Weine sind wie Gewürzregal: kleine Mengen, die es aber machen

in diesem von 21 und 16 was dabei

die großen Sekte sind immer ein jahrgang

Erntebeginn 25: wahrscheinlich 18. August

bei welchem Oechsle-Gehalt wird geerntet?

wir ernten gerne Anfang 70, wenn’s mal 68 sind: auch nicht schlimm

die Parameter sind Gesundheit und Säure

wenn der Alkoholgehalt im Grundwein nicht reicht, wird angereichert

anreichern ja, säuern nie

Spätburgunder sind 15% vom Rebsortenspiegel – aber wir machen praktisch keinen Rotwein draus

alles Edelstahl, aber unfiltriert

beim Blanc de Blanc bisschen mit Holz

eine geniale Schaumweintraube

für deutsche Winzer die Chance eines Alleinstellungsmerkmals

Riesling ist die deutsche Alternative zu den Burgundern. Aber: die Säure!

im Stillwein passt die Süße, um das zu puffern. Aber im Schaumweinbereich ergeben Säure plus Süße was Mächtiges – da leidet der Trinkfluss!

wir gehen beim Riesling einen anderen Weg: null Schwefel dabei!

„um die reife süßliche Rieslingfrucht wegzuoxidieren“

und wir arbeiten mit langem Hefelager – auch der kleine Riesling hat 36 Monate

Riesling pur, Basisjahrgang 2019, etwas mit Reserve gearbeitet

RZ 3 g und Säure knapp unter 8 g

alle Grundweine machen ein BSA (biologischen Säureabbau) mit

wir gären sehr warm, ich brauche beim Sekt keine Primärfrucht

warm heißt: 23/24 Grad

ph-Wert und Temperatur

Grundwein/erste Gärung ist Spontangärung

dann zugesetzte Bakterien für BSA

zweite Gärung immer mit Reinzuchthefe

in einer Partie sind 2.000 Flaschen, und das sind 2.000 unterschiedliche Fingerabdrücke

2. Gärung im Keller: der muss auf Temperatur kommen (18°C)

wie war das mit der Malo?

ich will einen klaren Grundwein

in der 2. Gärung wird Kohlensäuredruck von 6 bar und Alkoholerhöhung um 1,5 %vol angestrebt

und das machen die 24 g Zucker

Schaumweinherstellung ist umrankt von Mythen und L egenden

Louis Pasteur hat die Zusammenhänge erkannt: es war nicht der Teufel in der Flasche, es war zu viel Zucker, der sie zum Platzen brachte

der große Schritt: zu wissen, was ergibt was

bewusst Verkostung aus dem Wein- und nicht aus dem schlanken Sektglas

für die Tirage nehmen sie Ochsenfurter Bio-Rübenzucker

sie sind seit 2011 bio-zertifiziert

Stichwort Bio-Dynamie

richtige Biodynamie muss man wirklich können – so weit sind wir noch nicht

Klimawandel ist ja nicht ein Schalter umgelegt – es ist ein Auf und Ab

wir sind seit 2017 bei Fair’n’Green nachhaltig zertifiziert

das schließt auch die ökonomische Nachhaltigkeit ein

Jahrgangsschaumwein aus 2018

6 Jahre Hefelager

signature, weil sie es in dieser Art schon seit 1990 machen

dominierende Rebsorte: Auxerrois (seltene Burgunder-Spielart)

Geschwisterkind vom Chardonnay

…und der ist eine Wildkreuzung von Pinot und Gouais Blanc (= Heunisch)

Auxerrois dominiert immer, Dosage ist immer gleich Null

im Jahrgang 2018 sind es 70% Auxerrois, je 15% Chardonnay und Weißburgunder

Lesebeginn 2018 war schon am 15. August – so früh wie nie zuvor

zu viel Alkohol gibt immer ’ne Schwere

wir machen viele Teildegorgements

der Schaumwein soll frisch degorgiert an die Kunden gehen – Datum steht auf der Flasche

der Kunde kann dann entscheiden: sofort und knackig oder lieber gereift genießen

die Flasche kostet 35 Euro – das spricht schon nur „wissende Kunden“ an

wir machen keine Experimente mit Piwis

Piwis müssen in die Steillagen – da hilft es beim Bewirtschaften!

und sie müssen qualitativ richtig gut sein, in GG-Qualität mit entsprechenden Preisen – dann haben wir was gekonnt!

sollte man nicht Erfahrung sammeln?

Piwi ist ja auch nur ein Oberbegriff, die Ausdiffernezierung der Sorten fehlt noch

bis jetzt habe ich die klassiche Sektgrundweintraube bei den Piwis noch nicht gefunden

aus allen Rebsorten dieser Welt kann ich Schaumwein machen.

aber man muss auch ein betriebstypisches Profil haben!

Boden, Lage, Klima hier und daraus folgend Rebsortenportfolio, mit dem man gute Qualitäten erzielen kann

nachhaltig zertifiziert (nicht nachhaltig geschwafelt)

Frage zur VDP-Klassifikation

er ist seit Anfang an bei der Entwicklung des VDP Sektstatuts dabei

eine gute Weinlage kann einen guten Seklt hervorbringen, muss es aber nicht

daher Lagengewichtung zurückgenommen und VDP-Sekt und VDP Prestige als Kategorien

der Kapellenberg ist eine relativ unspektakuläre Weinlage – aber genau da wachsen die meisten Sektgrundweine

ne klassische GG-Lage mit geringer Bodenauflage ist nicht fruchtbar genug

die klassischen Großen Lagen taugen gar nicht zur Sekt-Grundwein-Erzeugung

gibt’s bestimmte Klone für die Sorten?

Rebschul-Hintergrund!

beim Chardonnay den eigenen Klon: Steinmann 130

ganz schlanker, leichtfüßiger, sehr präziser Rosé

extra brut (2 g Dosage, um die Aromatik zu unterstreichen)

den gibt’s nur, wenn alles passt

das ist 18er, 6 Jahre auf der Hefe, frisch entheft

aus der ältesten Sekt-Spätburgunder-Anlage, 1986 gepflanzt

70-73 ° Oechsel: das ist ein gutes Lesefenster

es ist nicht leicht, „einfach nebenher“ einen guten Sekt zu machen – es ist vieles anders als bei Stillweinen

Sekt wird oft zu kalt getrunken. 12 Grad passen!

Zusammenspiel von vier Rebsorten: 40% Spätburgunder als Blanc de Noir, 30% Auxerrois, 15% Chardonnay, 15% Weißburgunder,

7 Jahre Hefelager, frisch entheft

diese Assemblage steht nicht fest – wird jedes Jahr neu austariert.

wir haben eine Schaumweinrevolution in Deutschland: sehr viele sehr gute Qualitäten

wir haben es noch nicht geschafft, aus der Aperitiv-Nische herauszukommen

wenn ich in der Champagne zum Essen geh…

deswegen ist Gastronomie für uns eine Hauptkundengruppe

(schwerer) Rotwein zum Hauptgang kann sehr sättigend sein – der Schaumwein ist immer animierend!

Gedanken über einen eigenständigen Begriff?!

Crémant klingt gut…

aber historisch ist er anders besetzt

(war ein Champagner mit weniger Druck)

eigentlich als Essensbegleiter gedacht/gemacht

wir verwenden ihn auch deswegen nicht, weil es bei uns „Deutsche Sekte“ und keine Sekte b.A. sind

wir gehen nicht den Weg durch die amtliche Qualitätsweinprüfung, weil wir es bei jedem Teilgegorgement wieder tun müssten

Sektweltmeister Deutschland: jeder trinkt 2,8 l/Jahr – aber 97% sind eben Rotkäppchen & Co.

Schaumwein finde ich schön, weil es das mousseux aufnimmt, weil es auch Wein hat…

Sekt ist so ein hartes Wort!

Sekt – das ist die Mischung aus Sekt und Gewalt

Schaumwein hingegen: soft…

wir verwenden nur eigenes Lesegut

das VDP Sektstatut zu erarbeiten hat zehn Jahre gedauert!

ab dem Jahrgang 25 dürfen (bei VDP-Winzern) nur noch Sekte nach dem Sektstatut erzeugt werden

Stichwort ausprobieren! Das geht natürlich mit neuen Weinen aber auch mit alten: zurück in die Zukunft!

aus fränkischer Sicht total genial: die Bouquet-Traube

sein Vater hat Blauen Silvaner wieder entdeckt

alle Blauen Silvaner, die man in Franken trinkt, gehen auf den einen Rebstock zurück, den der Vater gefunden hatte

aber wir gehen zurück ins Jahr 1864: da entstand die älteste von Menschenhand gemachte Rebsorte

die Bouqet-Traube, SilvanerxTrollinger

Züchter war Sebastian Englerth aus Randersacker

er war allerdigs seiner Zeit voraus – das Klima war damals noch nicht soweit

viel zu kalt, viel zu nass: der Wein konnte nicht ausreifen

die Traube kam „über verschlungene Pfade“ nach Südafrika

dort war er ein sehr populärer Wein – weil er im heißen Klima gut reifte und elegante saftige Weine hervorbrachte

ein Freund trank den Wein 2012 zur Gänseleberpraline

der Vater (der alte Rebveredler…) vermutete: das könnte die alte Englerth-Rebe sein

wir sind der einzige Betrieb auf der nördlichen Halbkugel, die den jetzt reinsortig im kommerziellen Anbau hat

im Glas: Jahrgang 23 mit ca 15g Restsüße

was das Weingut auszeichnet: Neugierde haben, offen zu sein für spannende Geschichten

Schloss Sommerhausen

Hauptstraße 25

97286 Sommerhausen

Tel. +49 9333 260

www.sommerhausen.com

[Besucht am 19. Juli 2025 | Alle Beiträge Wein und Winzer Franken

.



Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise des Weinfeder e.V. mit Unterstützung der Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland

.

