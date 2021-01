Miss Sophie: Thank you, James. You may now serve the soup.

James: The soup. … Little drop of mulligatawny soup, Miss Sophie?

Miss Sophie: I am particularly fond of mulligatawny soup, James.

James: Yes, I know you are.

Miss Sophie: I think we’ll have sherry with the soup.

James: Sherry with the soup, yes… Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie?

Und dann nimmt der Spaß seinen Lauf, so wie jedes Jahr, wenn Miss Sophie Geburtstag feiert. Es gibt vier Gänge (nach der Mulligatawny-Suppe noch Nordsee-Schellfisch, Hühnchen und Obst – und dazu selbstredend das jeweils passende Getränk (nach dem very dry sherry gab’s noch white wine with the fish, champagne with the bird und port with the fruit). Ein anstrengendes Menü, vor allem für Butler James…

Ein Rezept kommt in der Sendung natürlich nicht vor – wenn ein Butler der Dame serviert, gibt’s ja das Team Küche im Hintergrund! Wie die das gemacht haben? Vielleicht so wie das Mulligatawny-Rezept in Charles Dickens’ Wochenmagazin All The Year Round vom 22. August 1868? „Nimm zwei Liter Wasser, mein Herr, und koche ein Geflügel. Fügen Sie dann eine weiße Zwiebel, einen Chili, zwei Teelöffel zerstoßenen Ingwer, zwei Teelöffel Currypulver, einen Teelöffel Kurkuma und einen halben Löffel schwarzen Pfeffer hinzu. Kochen Sie diese für eine halbe Stunde; dann einige kleine Zwiebeln braten und zur Suppe hinzufügen. Mit Salz abschmecken und servieren.“ (Quelle)

Okay, da ist alles drin, was um diese Zeit rein gehörte – und es war eine dünne Suppe. Die Variante von Anna Schwarzmann (Gasthof Widmann in Überacker bei Maisach) aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung braucht mehr Handgriffe, die sich aber lohnen.

Die Einkaufsliste für das Rezept von Anna Schwarzmann ist länger:

2 Hähnchenbrüste ohne Haut

Salz, Pfeffer

140 g Butter

1 Zwiebel, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, geschält und zerdrückt

etwas Lauch, geschnitten

1 kleine Karotte, geschält und gewürfelt

etwas Sellerie, geschält und gewürfelt

1 Kartoffel, geschält und gewürfelt

1 Tomate, gewürfelt

1 rote Chilischote

3 cm Ingwer, geschält und gewürfelt

1 Apfel, geschält und gewürfelt

1/2 Mango, geschält und gewürfelt

1 kleines Stück Ananas, geschält und gewürfelt

4 EL indische Currymischung

1/2 l Hühnerbrühe

1 EL Currypaste

100 ml Orangensaft

250 ml Kokosmilch

60 ml Sahne

Limonensaft

Cayennepfeffer

Kurkuma

frisches Koriandergrün

Zwiebel und zerdrückten Knoblauch in 80 g Butter glasig dünsten. Lauch und die Würfel von Karotte, Sellerie, Tomaten und Kartoffel dazu zugeben und mit angehen lassen. Chilischote klein schneiden, Ingwer in Stücke schneiden – beide mit dünsten.

Anna Schwarzmann hebt einige EL der Obstwürfel für die Garnitur auf – ich habe alles genommen und einige EL von allem nach einiger Zeit aus der Suppe genommen, um sie dann am Ende als Topping für die Teller zu haben. Bei mir also: alles Obst zum Gemüse geben, weitere 20 g Butter mit hinzugeben und alles weiter anschwitzen, dann mit Currypulver bestäuben und mit Hühnerbrühe auffüllen. Currypaste einrühren, Orangensaft und Kokosmilch zugeben. Alles ca. 30 Minuten köcheln, bis alle Zutaten gar sind – und nicht vergessen, ObstGemüse fürs Topping heraus zu nehmen!

Während des Kochens die Hähnchenbrüste salzen und pfeffern, in 20 g Butter leicht anschwitzen und zehn Minuten im Ofen bei 80 Grad gar ziehen lassen, ggf. warm stellen.

Suppe mixen – wer’s feiner mag: durch ein Sieb passieren. Sahne unterrühren und mit Limonensaft, Salz, Cayennepfeffer und Kurkuma abschmecken. Jetzt entweder die heraus genommenen Würfel auf Suppenteller verteilen oder die zurück gehaltenen Obstwürfel in 20 g Butter anschwenken und auf Suppenteller verteilen. So oder so: danach je eine Tranche der Hähnchenbrust legen und die Suppe angießen. Mit frischem Koriander garnieren.

