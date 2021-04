1846 war ein aufregendes Jahr, in dem Franz Krüger (genannt „Pferde-Krüger“) Friedrich Wilhelm IV. in seinem Arbeitszimmer malt und der frühere Forstwärter Pierre Lecomte mit einer Doppelflinte ein Attentat auf Frankreichs Bürgerkönig Ludwig Philipp I. verübt. Und Eltern nannten ihr Kind noch Balthasar. Die in einer Kutsche heimkehrende königliche Familie bleibt unverletzt, das Bild des Königs von Preußen hängt immer noch in Minden. So what. Balthasar Ress hingegen tat was Vernünftiges: das dritte Kind einer Metzgerfamilie macht sich 1870 selbständig und wird Gastwirt in Hattenheim.

Zum Gasthof kam ein Hotel und, wir sind schließlich im Rheingau, auch etwa Wein im Oestricher Doosberg und im Hattenheimer Kilb – die eigenen Weine wurden mit dem schönen Namen Von Unserm ausgeschenkt. So einen gibt’s immer noch, als fabelhaften Einstiegs-Riesling des VDP-Weinguts. Den probierten wir auch, aber nicht als ersten: da gab’s (schon fast traditionell) einen Sekt, in diesem Fall einen Pinot Noir Rosé Sekt brut.

Und das sind einige Stationen dieses Podcasts:

01:11 Wir sagen Prost und begrüßen virtuell zutrinkend einen neuen Wein-Podcast aus Dresden

02:00 Pinot Noir Rosé Sekt brut im Glas

03:21 Balthasar Ress, Rheingau – ganz schnell mal vorgestellt

05:01 Wir reden über Geographie – da hilft ein Blick auf die Karte

09:15 Stichwort: WineBank

11:30 Rheingau und Musik

13:06 Im Glas: 2020 »von unserm« Riesling trocken

16:06 …und was dazu essen? (Spargel? Na klar!)

18:46 2019 Rüdesheim Riesling trocken im Glas

19:23 Exkurs: Caviar (leider nicht im Glas…)

21:55 …ne Schippe Kieselsteinstaub im Mund

23:56 der Körper nimmt’s wieder an…

24:50 über den pandemiebedingten Zuwachs des Weintrinkens

29:25 zur Abwechslung öffnen wir mal ’nen Riesling: 2018 Hattenheimer Engelmannsberg Riesling trocken

30:30 ein biozertifiziertes Weingut

37.21 Feierabend!

37:42 – mit Nachklapp: Pane carasatu und kein Feta, weil von der Kuh Auf jeden Fall gut zum Engelmannsberg

Balthasar Ress

Rheinallee 7

65347 Eltville-Hattenheim

Tel. +49 67 23 – 91 95-0

www.balthasar-ress.de