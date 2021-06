(K)ein Schenk der Natur!

Es sollte der Sommer-Sauvignon-Blanc bei Gräfe’s Wein&fein werden – aber: er ist komplett ausverkauft, da es vergangenes Jahr Frost gab und daher statt 3000 l nur 400 Flaschen da waren. Die Schwärmerei über den Sauvignon Blanc vom Weingut Schenk in Randersacker (Franken) in unserem 25. Podcast „Auf ein Glas“ hat natürlich weiterhin seine Berechtigung, aber bleibt für durstige Kehlen folgenlos.

Nicolle war in Franken unterwegs und entdeckte dabei eher zufällig in Randersacker das Weingut Schenk. Vier Weine hat sie zur Probe mit nach Radebeul gebracht: die Cuvée Vom Ewig Leben, einen Sauvignon Blanc, einen Silvaner und einen Spätburgunder. Natürlich probierten wir nicht nur, sondern ergingen uns auch in Abschweifungen, wie beispielsweise Sinn und Unsinn der dreckigen Fingern auf dem Etikett – ein Agenturprodukt, das hübsch aussieht (wenn man’s mag…), aber sooo in Wirklichkeit nicht funktioniert. Es sind übrigens Hamburger Drecksfinger, weil dort die Agentur sitzt… Von der kommt offenbar auch der Spruch „Ein Schenk der Natur!“, der uns Anlass zu einer kleinen polemischen Abschweifung bot.

Handlich steht auf der Flasche Vom Ewig Leben (eine Lagenbezeichnung) – die einfachste von drei Qualitätsstufen. Die anderen sind Handwerk und Handverlesen. Außerdem gibt’s vom 7-ha-Weingut auch noch Wein in Literflaschen.

Einige Eckpunkte des Podcasts:

01:01 Vorstellungsrunde mit Namenskunde (Abteilung: Iran)

03:35 Das Weingut mit den schmutzigen Fingern auf dem Etikett

06:02 Cuvée vom Ewig Leben

13:18 die Cuvée hat 12% Alc

14:00 Einstiegswein was ist das und wer braucht den?

16:58 Das Studio – erklärt

18:36 Schwärmereien über den Sauvignon Blanc

19:03 Domina zu Sauvignon! Wenn Mexikaner propfen…

21:13 Ein Schenk der Natur – wenn Agenturen mit Namen spielen…

24:48 Ich folter Dich mit Goldriesling…

25:37 was mit Pulpo zum Sauvignon Blanc

29:55 der getunte Bocksbeutel

35:28 Silvaner, Randersacker Sonnenstuhl (Handwerk)

39:10 Gruß an Hendrik „Make your Altglascontainer Great Again“ Thoma

40:08 Silvanerfrucht

40:41 ein ETHOS-Wein

47:32 im Glas: Spätburgunder

49:07 hier fehlt: der Eddy

53:42 das Streben nach dem burgundischen Ideal

Weingut Schenk

Ochsenfurter Straße 21

97236 Randersacker

Tel. +49 931 /707697

www.weingut-schenk.de