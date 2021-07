Was machen eigentlich, fragte ich mich vor einem Vierteljahr, die Sterneköche der Umgebung, die nicht mehr in einem Sternerestaurant arbeiten (können)? Die Antwort damals gab Benjamin Biedlingmaier mit recht lerneffektiven Kochkursen. Und was wurde aus Marcel Kube, der vor gut einem Jahr das Atelier Sanssouci verließ und einen Sommer lang bei Gräfe’s Wein & fein zu sehen war? Den hat’s erneut in ein Hotel verschlagen – das mit seinen 183 Zimmern deutlich größer als die Radebeuler Villa Sorgenfrei und mit knapp 200 möglichen Plätzen auch mit keinem kleinen Restaurant ausgestattet ist: die Elbuferei, die zum Hotel Arcotel HafenCity Dresden an der Leipziger Straße gehört.

Anders als der Name es vermuten lässt, sieht man die Elbe nicht – weder vom Restaurant drinnen noch von den beiden großen Terrassen (insgesamt 200 Plätze!). Dafür kann man sich drinnen den Raum aussuchen, in dem man die „mediterrane Küche“ (Kube über seinen Küchenstil) genießen will: direkt vor der offenen Küche (in der Lobby), an der Bar oder im eigentlichen Restaurant. Das klingt ja erst mal aufregend-locker und soll auch so sein, spiegelt es doch auch den Küchenstil wider: locker soll es zugehen. Kein Menü! Viele Kleinigkeiten (Tapas für 3 €/4€) und bei den größeren Gerichten die Möglichkeit, sie als Vorspeise oder Hauptgang zu wählen (7/11€ bis 11/17€) – wer Beilagen braucht: die gibt’s extra. Wer mag, kann sich alles auf die Tischmitte bestellen und teilen – eine feine Idee, viele Geschmäcker zu probieren. Wem nicht so mediterran zumute ist: eine kleine Steakkarte gibt es auch.

Bei einem Pressetermin stellte Marcel Kube jetzt sich und sein Konzept vor, berichtete über Neuerungen (ab 31. Juli wird es samstags und sonntags einen Wochenendbrunch geben – für 39 €/Person) und ließ die Berichterstatter natürlich auch probieren. Kürzestmögliche Kritik: super! Weil, wie gewohnt, kreativ im Detail und voller Geschmack. Wie es im real life aussieht, werden wir dann mal außerhalb eines Pressetermins probieren…

Elbuferei

Leipziger Strasse 29

01097 Dresden

Tel. +49 35 144 81110

www.elbuferei.de