Es glaubt einem ja keiner, wenn man erzählt, dass man nur für so nen ollen 400 Jahre alten Spargel rund 190 steile Meter auf gegebenenfalls glitschig-feuchtem Steinweg runter (und später wieder hoch) geht. Ist ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher Spargel, dieser Drago de Agalán, der als ein Symbol von La Gomera gilt. Ja richtig: der für die Kanaren so typische Drachenbaum gehört zur Familie der Spargelgewächse! Da kommste ja auch nur drauf, wenn du in der Wikipedia liest, um mehr zu erfahren…

Der Weg zum Drachenbaum von der Straße (mit Parkplatz) ist eindeutig, gar nicht mal so lang und dennoch nicht ohne: die 900 Meter Weg runter (und später wieder rauf) auf steinigen Treppen, die bei der gerne dort herrschenden Feuchte rutschig sein können, sind nix für Flip-Flops und Raucherlungen. Wanderschuhe und etwas Gelassenheit sind eindeutig besser! So oder so: bei guter Sicht gibt es schöne Aussichten, bei dem hier nicht seltenen Nieselnebel muss man sich an den Dingen im Nahbereich erfreuen: Blumen zwischen den Steinen der Treppe, das einsame typisch kanarische Haus jenseits des Barranco Hondo (das 2007 noch eine Ruine war), Palmen und dann irgendwann endlich der Drachenbaum.

Die Ureinwohner der Kanarischen Inseln verehrten Drachenbäume als Orte besonderer Kraft und Bedeutung und nutzten ihren Saft als Heilmittel. Ob’s wirklich hilft oder nur daran liegt, dass der eigentlich weiße Drachenbaum-Saft im Kontakt mit Luft rot wird, sei dahin gestellt. Auf jeden Fall kann man Salben, Kosmetika und sogar Lack für Geigen daraus machen, wie manche Stradivarius-Geige berichten würde, wen sie denn reden könnte.

Drachenbäume wachsen sehr langsam, unter optimalen Bedingungen alle 10 Jahre einen Meter. Dafür werden sie alt: der Drago de Agalán ist mit seinen über 400 Jahren der älteste und größte Drachenbaum auf La Gomera. Das Alter wird bestimmt, indem die Anzahl der Verzweigungen der Zweige zählt: nach der Blüte, die nur alle 15 Jahre zu beobachten ist, verzweigt sich der Drachenbaum. Fröhliches Zählen!