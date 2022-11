Lukas Bollig (clicken öffnet mehr)

Das Weingut Bollig hat Lukas Bollig 2018 vom Onkel übernommen. Der war Betriebsleiter bei den Bischöflichen Weingütern und hat das eigene Weingut nebenbei betrieben. Als Lukas Bollig nach dem Studium in Geisenheim das Weingut übernommen hat, wurde daraus ein fulltime Job. Mit 3,5 ha ist es klein und fein – aber „mit Hilfe von Freunden und Familie ist das gut zu stemmen“. Die Parzellen befinden sich auf Weinbergen in Wintrich (Großer Herrgott, Ohligsberg). Bestockt sind sie hauptsächlich mit Riesling (über 60% – eine Parzelle im Ohligsberg gar mit über hundert Jahre alten wurzelechten Stöcken) plus seiner Liebelei Burgunder (Grau-, Weiß- und Spätburgunder, Chardonnay kommt hinzu). Den Riesling baut er trocken – feinherb – süß aus, wie man es an der Mosel eigentlich kaum anders erwartet. Aber nicht nur Riesling geht gut (und mit Druck und Trinkfluss, wie zu erwarten), sondern auch der Kreuz Weißburgunder. Benannt ist der nach dem Wahrzeichen von Wittlich – dem Kreuz des Großen Herrgotts, das auf einem Felsen thront. Ausgebaut im Holzfass und irgendwie gar nicht moseltypisch – was dem Wein in diesem fall sehr gut bekommt. Idealer Speisebegleiter!

Zur Betriebsphilosophie sagt Lukas Bollig zuerst einen Satz, den andere so nicht sagen: „da erzählt Ihnen wahrscheinlich jeder einigermaßen dasselbe, weil es eben wirklich drauf ankommt“, leitet er dann ein, was alle anderen in einer Mischung von Zeitgeist und Wahrheit so oder so ähnlich tatsächlich auch sagen: „Man muss im Weinberg enorm Gas geben, um die perfekte Traube zum möglichst perfekten Zeitpunkt zu ernten.“ Im Keller müsse man dann nur noch ein bisschen begleiten und steuern, um dem Ziel nahe zu kommen: perfekte Weine, zumindest bei den Lagenweinen auch mit großer Lagerfähigkeit.

bollig-weingut.de | Am Triesch 4, 54487 Wintrich | Tel. +49 152 33897472