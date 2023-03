Manchmal darf’s ja auch was Neues sein. In Porto, der quirligen Stadt an der Mündung des Douro, wurde die Wine&Travel Week als Treff für die Reisebranche aus der Taufe gehoben. Im ehemaligen Zollhaus Alfândega do Porto gab es zwei Tage lang für Hauptakteure des Weintourismus, von Weinkellereien, Tour & Reiseveranstaltern sowie nationalen und regionalen Tourismusbüros auf der einen und Reiseplanern, Reiseveranstaltern, Unternehmen oder unabhängigen Beratern auf der anderen Seite mannigfach Zeit für Gespräche. Die wurde ausgiebig genutzt, wie ich sah und hörte.

Ich war einer von zwei deutschen Journalisten, die vom Great Wine Capitals Global Network eingeladen waren, über das Ereignis zu berichten. Da gehört es sich natürlich, mal beim Einladenden vorbei zu schauen und sich vorzustellen. Das erste Gespräch in dieser Podcast-Folge ist also am Stand der Great Wine Capitals aufgenommen. Gesprächspartnerin dort war Catherine Leparmentier, die Geschäftsführerin dieser Netzwerkorganisation. Wir sprachen englisch miteinander – und so ist das auch hier im Podcast zu hören. Die Shownotes unten sind in diesem Fall etwas ausführlicher, so dass sie bei Bedarf Übersetzungshilfe geben.

Das Great Wine Capitals Netzwerk wurde 1999 von der Handelskammer Bordeaux gegründet – es geht also ums Geschäft in den mittlerweile zwölf Mitgliedsstädten und Weinregionen. Ziel des Netzwerks ist es, Reisen, Bildung und Wirtschaftskontakte zwischen den renommierten Weinmetropolen von Adelaide in Südaustralien, Bilbao im Rioja (Spanien), Bordeaux (Frankreich), Kapstadt mit den Kap Winelands (Südafrika), Lausanne (Schweiz),, Mendoza (Argentinien), Porto (Portugal), San Francisco und Napa Valley (USA), Valparaìso im Casablanca-Tal (Chile), Hawke’s Bay (Neuseeland) und Verona (Italien) zu fördern.

Nicht erwähnt habe ich die deutsche Capital of Wine: das ist Mainz im Anbaugebiet Rheinhessen. Aus Mainz kommen denn auch meine beiden anderen Gesprächspartner: Jérôme Hainz ist Gründer, Guide und Mädchen für Alles bei Bottle Stops. Er ist Preisträger des Best Of Wine Tourism Award 2022, den die Great Wine Capitals alljährlich vergeben. Wir sprachen darüber, was er so macht und wie er es macht – und ob man ein Business wie seins skalieren kann oder besser klein und persönlich bleibt.

Matthias Junker ist Geschäftsführer von Poppe & Co – einem Reiseveranstalter, bei dem es nicht nur um Wein geht. Seine Anwesenheit auf der Messe nutzte er in beide Richtungen: um die Weinreisen von Poppe & Co vorzustellen und somit Touristen nach Rheinhessen zu locken – und um für sich als Veranstalter Reiseziele zu finden. Und genau das war ja der Sinn der Messe: Gespräche zu führen und die richtigen Leute kennen zu lernen.

Die Musik

Ein Wort noch zur Musik, die uns diese Podcast-Folge begleitete. Sie wurde in Lissabon aufgenommen, im Fado-Lokal Mesa de Frades. Das Lokal liegt im alten Stadtteil Alfama. An diesem „Tisch der Brüder“ gibt es zuerst ein typisch portugiesisches Essen, mit Vorspeisen zum Teilen und Hauptgängen (Fisch/Fleisch/vegetarisch) sowie Dessert einzeln serviert. Dazu: Wein, Bier, Wasser. Das kann dann schon im Laufe des Abends zu sehr fröhlichen Gästen führen. Aber wenn der Fado beginnt, herrscht Ruhe – auch wenn man die Texte nicht versteht.

Das jetzige Restaurant ist in einer alten Kapelle voller Kacheln aus dem 17. Jahrhundert untergebracht. Das Ambiente in der im 19. Jahrhundert säkularisierten Kapelle bietet also einen tollen Rahmen für den Fado-Teil, der jeden Abend mit Fado-Sängern der neuen Generation nach dem Essen beginnt. In Sets mit drei oder vier Liedern geht das bis weit nach Mitternacht – zwei oder drei Uhr sind keine ungewöhnlichen Zeiten.

Bei unserem Besuch sang Teresinha Landeiro, begleitet wurde sie von bis zu drei Gitarristen. Vielleicht war es ja das Trio, das sie auf ihrem Album Agora begleitet hat: Pedro de Castro an der portugiesischen Gitarre, André Ramos an der Fado-Gitarre und Francisco Gaspar an der Bassviola. Aber bis wir gingen, wurde das nicht gesagt…

Show notes

00:27 Einleitung: wo wir sind und warum

05:16 Great Wine Capitals 1999 in Bordeaux gegründet

Initiative ging von Bordeaux Chamber of Commerce aus

bei der Gründung waren es sechs Städte und Regionen

bei der Aufnahme des Podcasts waren es elf Mitglieder…

… aber das 12. Mitglied ist am 8. März aufgenommen: Hawke’s Bay in Neuseeland

ganz schön weit weg…

das Ende der Videokonferenzen: es gibt keine gemeinsame vernünftige Zeit!

schon bei den elf Mitgliedern war es schwierig mit Kalifornien am einen und Australien am anderen Ende der Zeitzonen

die Idee ist eh, lieber vor Ort zu sein

Wein & Tourismus war schnell als ein Thema ausgemacht

wir sind die Handelskammer, daher interessiert uns immer das Geschäft!

das Wissen zusammen fügen,

mittlerweile sind sie als Experten im Weintourismus weltweit anerkannt

vor 20 Jahren haben sie den internationalen Wettbewerb „Best of WineTourism“ initiiert

Wettbewerb wird in jeder der Wein-Hauptstädte durchgeführt

es gibt sieben Katagorien für die Weingüter

die lokalen Gewinner nehmen am internationalen Ausscheid teil

…alle sind da, aus Deutschland: Bottlestops

Finanzierung: jede Region hat unterschiedliche Finanziers (Land/Kommunen/Weinbauverbände/Tourismusverbände)

Nachfrage Nachhaltigkeit…

…für uns ist das aber nicht neu!

als der Wettbewerb vor 20 Jahren begann, gab es schon eine entsprechende Kategorie!

Veranstalter u.a. von Weintours für die Great Wine Capitals

die besten Weinbauregionen der Welt

Bordeaux, der Nukleus der Bewegung

größte Weinbauregion Deutschlands: Rheinhessen (viele wissen es nicht)

das Mainzer Marktfrühstück: samstags auf dem Markt hinterm Dom mit lokalen Winzern

dazu Weck Worscht un Woi

Weingut der Stadt Mainz ist häufig da

Vinothek, mit initiiert durch die GWC

das Thema Wein ist allgegenwärtig…

…auf der Suche nach Intereressenten, die wir in die Region kriegen

aber auch andersrum: schauen, was die anderen zu bieten haben

Winetours in Rheinhessen bündelt das Angebot für internationale Gäste

gibt es auch deutsche Interessenten?

Angebot ist ja mehr als nur ’ne Weinprobe

Touren durch die rollierende Landschaft Rheinhessens

die Toscana von Deutschland: Rheinhessen…

oder mit ’nem Landrover durch die Weinberge

Oppenheim mit der Stadt unter der Stadt

oder Bötchen fahren in Bad Kreuznach

Bingen: Hildegard von Bingen als ein Thema

Worms natürlich die alte Kaiserstadt, der Dom

Zusammenarbeit mit Zeitungsverlagen/Leserreisen

zu den Preisen solcher Kurztrips

hoher Erlebniswert inklusive – aber das ist schwer zu verkaufen

Preis bekommen für innovative Weintouren in Deutschland

ein wenig eine Kopie von dem, was in der Neuen Welt passiert

geführt zu Weingütern und Restaurants – von jemandem, der sich auskennt

„das habe ich auf meinen Auslandsreisen schätzen gelernt“

als Unternehmen in Mainz aufgebaut

er bietet es allen an – aber es kommen hauptsächlich Amerikaner

er sitzt in Mainz…

Rheingau und Rheinhessen sind Hauptziele

vorher: nicht wine business

als Messemanager war er international unterwegs

das ist auch so geworden, WEIL er so lange im Ausland war

als Deutscher im Ausland wollte er ja sagen: Wir haben auch gute Sachen in Deutschland!

die größte Zeit meiner Pubertät habe ich in Mainz verbracht

Preis für Innovatives… was ist daran innovativ?

das gab es bis dahin nicht als kleine Boutique-Touren

ein Geschäft just on my own

er arbeitet nur übers Internet (Sales&Marketing)

Gruppengröße 1 bis 7 mit eigenem Fahrzeug

skalieren ist schwer…

„besser wachse nicht – mach dich lieber teurer: Du bist die Marke“

lokales Netzwerk für Weiterempfehlungen und fürs Delegieren gibt es

es geht ja um Inhalte und auch um die Form, wie man sie rüber bringt

Eine Frau auf dem Prospekt – aber nicht seine und auch nicht mehr dabei…

so ein Prospekt ist ja auch was Anachronistisches: Eine Verkaufsbroschüre in Print (sie ist alt, Jahrgang 17)

was sind typische Angebote?

meine Lieblingstour: die Rheingau-Tour. Und sie ist auch sein Bestseller…

’ne Begründung gibt es natürlich auch

Rheingau ist geschichtlich Vorzeigeregion, Landschaft ist malerisch, Wein ist gut

der Rheingau als Vorbild für Lehrbücher?!

Kloster Eberbach als Wiege des Rieslings

Links

winetravelweek.com

greatwinecapitals.com

poppe-reisen.de

bottlestops.com

mesadefrades.pt

justin-time.com/collections/teresinha-landeiro-1