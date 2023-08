Stille und Meeresrauschen. Das ist kein Widerspruch, denn das Rauschen stört die Stille nicht. Und Touristen kann man aus dem Wege gehen – denn der Chalikounas Beach ist rund vier Kilometer lang. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Dünen. Und hinter den Dünen ein See, der Korission-See. So wie der Strand der längste der Insel ist, ist der See der größte – falls jemand Superlative braucht.

Und, ist es da nur toll–toller–am tollsten oder ist es da etwa auch schön? Es ist wie immer: die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir bewerten ja mittlerweile alles, also auch Strände. Zwischen „Zwar sehr schöner Strand, aber extrem windig. Da gibt es sehr viel schönere Strände auf Korfu“ und „Für mich der schönste Strand auf Korfu“ ist alles drin. „Dieser Ort ist windig, und das Wasser ist kalt“, moserte jemand im Juli, und ob „das seichte Wasser zum Schnorcheln oder Spielen einlädt“ oder „zum Sonnenbaden bzw. generell baden nicht bzw kaum geeignet“ ist, liegt wohl auch im Auge des Betrachters. Spoiler: bei unserem Besuch wehte ein Wind, aber nicht so stark, dass er mit einem Wüstensandsturm hätte verglichen werden können. Für die Kite- und Windsurfer reichte es allerdings. Und ob’s warm ist, liegt ja nur bedingt am Strand. Also: wir fanden es schön und recht menschenleer. Aber es war ja auch erst Juni…

Eigentlich ist der Strand ja ein Doppelstrand jenseits der Dünen, die zwischen dem Binnensee (Süßwasser!) Korission und dem Meer liegen: Chalikounаs ist der nördliche Teil, Issos liegt am südlichеn Ende des Sеes. Die Grenze der beiden Strände kann exakt gezogen werden: ein Kanal vom See zum Meer! Der Plan war mal, mindestens bis zum Kanal zu gehen – aber die Wirklichkeit (und das Tagespensum vorab) entschieden: schon die Hälfte des Chalikounаs-Strandes ist lang genug – man muss ja auch noch zurück.

Auch das etwa 6.000 ha große Gebiet des Korission-Sees verdient im Prinzip mehr als die ein, zwei Blicke, die wir uns gegönnt haben. Er ist ein Treffpunkt für 126 verschiedene Vogelarten und Schmetterlinge. Hier und da kann man weißen Lilien und bis zu 14 Orchideenarten finden. Aber man muss natürlich nicht gerade da suchen, wo alle parken…

[Besucht am 9. Juni 2023]