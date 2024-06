„Zum Wohl die Pfalz!“ prosten sich Winzer und Weintrinker (jeweils gerne alle Geschlechter dabei denken) zu. Ohne Punkt und Komma, aber meist froh gelaunt. Aus gutem Grund: Weine aus der Pfalz kann man ja durchaus sehr genießen – von der in der Pfalz überhaupt nicht verpönten Schorle aus dem Dubbeglas bis zum Spitzengewächs. In einem großformatigen Buch stellt Rudi Knoll jetzt „Fabelhafte Weingüter Pfalz“ mit „50 legendären Weingütern und ihre Spitzenweine von A bis Z“ vor.

Man kann solche Superlative und Wortschwurbeleien ja lieben – ich tue es nicht. Wer oder was ist schon legendär, was ist ein Spitzenwein – und wo bleibt das Weingut mit „A“ in der Zusammenstellung? (Oh, das gibt es, wenn auch von den Buchmachern in der Übersicht gut unter „N“ versteckt und nicht am Anfang: Am Nil. Über derlei Kleinigkeiten mag ich mich nicht mehr aufregen und statt dessen lieber erfreuen an den (beinahe hätte ich geschrieben: fabelhaften!) Texten von Rudi Knoll.

Der Knoll Rudi ist ein Urgestein im deutschen Weinjournalismus. Er ist kenntnisreich und kann so schreiben, dass man die Texte gerne liest. Auch und gerade Ausflüge in die (jüngere) Geschichte der Weingüter lesen sich spannend und helfen, sich ein Bild zu machen. Moderne Webseiten sind (mit wenigen Ausnahmen) da ja meist nicht hilfreich, weil sehr jetzt- und verkaufsbezogen… So lernt man viel über 50 Winzer*innen und deren Weingüter und natürlich auch die passenden Weine. Drei pro Weingut werden vorgestellt.

Das Buch ist sauber durchstrukturiert: vier Seiten bzw. zwei Doppelseiten pro Weingut. Los geht’s mit einem Portrait. Ganzseitig, hochformatig, fast immer nicht 08/15. Verantwortlich dafür (und für die anderen Bilder) ist Fotograf Armin Faber, der eben versucht hat, auch mal etwas ungewöhnliche Motive zu finden. Rechts daneben beginnt Rudi Knoll dann seine Geschichte, für die er im Prinzip eine Seite Platz hat, und zwar immer den gleichen – verteilt auf zwei Seiten: der Rest ist Layout (locker, luftig, schön!) und Platz für mehr Bilder. Dennoch hat man immer den Eindruck, dass es genau so passt – ein Profi halt. Die verbliebene Seite ist den Weinen mit Fotos (also auch der Etiketten) und etewas Weingut-Infos vorbehalten.

„Die herzhafte Pfälzer Küche mit einigen gastronomischen Tipps bleibt nicht ausgespart“, heißt es etwas schnöde im Waschzettel des Verlags. Aber sehr viel mehr ist da ja auch nicht: etwas unvermeidlicher Saumagen (das Essen), acht Restaurant-Tipps. Aber es ist ja auch ein Buch über Wein…

Fabelhafte Weingüter Pfalz

Rudolf Knoll und Armin Faber

Intervinum AG, Magazin für Weinkultur

