Französische Baguettes (Lutz Geißler nach Anis Bouabsa)

Die Idee zu diesem Rezept stammt von Anis Bouabsa, der in seiner Bäckerei Duc de la Chapelle in Paris sehr erfolgreich ist: 2008 wurde er Frankreichs bester Baguette-Bäcker („Meilleur ouvrier de France“). Das Geheimnis seiner Baguettes liegt, wie so oft, in der Einfachheit. KISS, you know: keep it simple, stupid.

Anis Bouabsa nimmt für seine Baguettes ein T65 Label rouge – und er kommt ohne Poolish aus, weil er sich ganz allein auf die lange kühle Gärung verlässt. Die Bloggerin Jane, die den ausgezeichneten Bäcker in Paris besucht hatte, schreibt: „Der Baguette-Teig hat eine 75%ige Flüssigkeitszufuhr, sehr wenig Hefe, ist kaum geknetet, dreimal in einer Stunde gefaltet und dann 21 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Sie sind nicht vollständig aufgegangen, wenn sie in den Ofen gestellt werden. Es sind der feuchte Teig und der sehr sehr heiße Ofen (250 °C), die das Volumen ergeben.“ (Die Sauerteig-Variante hat Jane später aufgeschrieben, wir haben sie hier auch!)

Lutz Geißler, studierter Geologe und mit seinem Plötzblog die Referenzadresse für deutsche Hobbybrotbäcker, konnte freilich nicht anders: in seiner Variante gibt’s einen Vorteig und eine insgesamt deutlich längere Gare. Der bekommt dem Baguette ganz gut…

Vorteig

160 g Weizenmehl 550 (alternativ: T65)

160 g Wasser

0,3 g Frischhefe

Die Vorteigzutaten verrühren und 16-20 Stunden bei Zimmertemperatur reifen lassen.

Hauptteig

Vorteig

300 g Weizenmehl 550 (alternativ: T65)

50 g Einkornvollkornmehl (Variante UVS)

165 g Wasser I

50 g Wasser II

3 g Frischhefe

12 g Salz

Vorteig, Mehl und Wasser I händisch mischen und 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen.

Nach dieser Autolyse die Hefe zugeben und – nun in der Maschine – 3 Minuten auf Stufe 2 unterkneten. Derweil das Salz im restlichen Wasser II lösen und dann peu à peu zum knetenden Teig geben. Das kann bis zu zehn Minuten dauern…

Den Teig bei 24°C für eine Stunde gehen lassen. Dabei alle 20 Minuten eine Runde dehnen und falten.

Anschließend den Teig (gut abgedeckt, damit er nicht austrocknet) bis zu 30 Stunden im Kühlschrank lagern (bei mir passten 24 Stunden besser in den zeitplan – und das ging auch ganz gut).

Am Backtag den Teig aus der Kühlung nehmen und eine Stunde akklimatisieren lassen.

Teiglinge zu je etwa 225 g abstechen und zu Zylindern vorformen. 15 Minuten abgedeckt entspannen lassen. Ein Bäckerleinen macht sich da gut!

Die Baguettes formen und für 45 Minuten bei 24°C in bemehltem Bäckerleinen mit Schluss nach oben gehen lassen. Backofen vorheizen!

Die Teiglinge vor dem Backen einschneiden.

Backen

Bei 230 °C 20-25 Minuten backen. Anfangs gut schwaden (Dampf in den Ofen bringen).

Quelle

www.ploetzblog.de/2012/02/25/franzoesische-baguettes/