Die Rödelseer Röhre, wie Lokaljournalisten den 2020 eingeweihten jüngsten der magischen Orte so fein alliterierend nennen, ist ein ziemlich modernes Ding. Ob Fernrohr ins Land oder überdimensioniertes Refraktometer – oder gar überdimensioniertes Refraktometer als Fernrohr: der Punkt fällt auf in der Weinlandschaft. Zu lernen gibt’s auch was, das Thema ist Silvaner. Der wächst hier überdurchschnittlich gut (und wird daher auch auf 40 % der Fläche angebaut) und wurde ja auch nicht weit von hier in Castell erstmals gepflanzt.

Vom jüngsten zum ältesten Station der terroir f (wobei das f natürlich für Franken steht, falls noch jemand Zweifel haben sollte) ist es gar nicht so weit, so ungefähr 555 Meter – und die auch noch auf einer Höhenlinie. Selbst Schnecken kämen da bequem hin, wir also erst recht. Da stehen wir also oberhalb der ausgezeichneten Lage Julius-Echter-Berg und kommen kaum dazu, das Motto dieses terroir-f-Punktes zu verinnerlichen: „Die Ferne so weit. Der Wein so nah. Wein verbindet.“ Das Thema ist also weltweiter Weinanbau (Stelen symbolisieren, wie viel Wein welche Nation herstellt, auf dem Aussichtsturm stehen zu einigen Weinländern). Die Ferne so weit. Aber der Wein so nah. Nicht nur der Julius-Echter-Berg (is zu 60 % Hangneigung hat diese VDP-Große Lage, die knapp 50 ha groß ist). Sondern auch Thomas Fröhlich, Winzer vom Ilmbacher Hof in Iphofen.