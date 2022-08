VDP im Osten Deutschlands: Plus zwei

Der Regionalverband VDP.Sachsen/Saale-Unstrut wächst um zwei Weingüter auf insgesamt sieben Mitgliedsbetriebe. Das sächsische Weingut Martin Schwarz sowie Böhme & Töchter aus Gleina (Saale-Unstrut) sind seit dem 25. August offiziell Mitglieder im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Bekannt gegeben wurde das im Rahmen einer kleinen Feierstunde des VDP.Sachsen/Saale-Unstrut auf Schloss Proschwitz.

Prof. Dr. Georg Prinz zur Lippe freut sich als Vorsitzender des Regionalverbandes: “Mit der Aufnahme der Weingüter Böhme & Töchter und Martin Schwarz, gewinnt der VDP-Sachsen-Saale Unstrut und damit der gesamte VDP nicht nur zwei ausgezeichnete und innovative Weingüter, sondern insbesondere mit Martin Schwarz, Grit Geißler, Marika und Sandro Sperk vier wundervolle, engagierte Kollegen und starke Charaktere hinzu”.

Die Geschichte des VDP im Osten Deutschlands ist jung, auch wenn die Weinbaugebiete an der Elbe und an Saale/Unstrut Tradition haben – aber eben eine gebrochene. 1996 wurden Georg Prinz zur Lippe mit Schloss Proschwitz sowie der im April verstorbene Uwe Lützkendorf aufgenommen. Wie es mit dem Weingut Lützkendorf (nicht nur VDP-mäßig) weiter geht, wird man sehen: Weingut und Winzer sind ja eine Einheit, und da hinterlässt Uwe Lützkendorf in Bad Kösen eine große Lücke. Menschlich sowieso – ich habe ihn und seine Schlauheit mindestens so gern gemocht wie seine Silvaner von der Hohen Gräte –, aber eben auch weintechnisch.

Seit 2010 ist Georg Prinz zur Lippe der Chef des Regionalverbands, der am 26. November 2010 gegründet wurde. Das Datum war geschickt gewählt: an eben einem 26. November, nur 1910 bereits, wurde nämlich der VDP gegründet. MIt der Reginalverbandsgründung verdoppelte sich die Mitgliederzahl der ostdeutschen VDPler: Klaus Zimmerling (Sachsen) und Bernhard Pawis (Saale Unstrut) kamen hinzu. Im März 2019 wurde Matthias Hey (Naumburg, Saale-Unstrut) aufgenommen. Matthias Hey gehört zu den Gründungsmitgliedern und Initiatoren der Winzergemeinschaft „Breitengrad 51“, um den herum sich Saale-Unstrut-Winzer der Qualität und dem gemeinsamen Tun verschrieben haben. Dass am Breitengrad 51 auch sächsische Winzer arbeiten, ist zwar bekannt, aber dass sich die Sachsen ähnlich zusammengetan haben, ist nicht passiert. „Ich wünsche mir eine Erweiterung des Breitengrades 51 nach Sachsen“, sagte der Prinz – freilich ohne zu verraten, wie er das Phlegma der sächsischen Winzer aufzubrechen gedenkt. (Vielleicht regen sich ja genug sächsische Winzer über diesen Satz auf und bringen aus Trotz was zustande – gut wäre es für die Region.)

