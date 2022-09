Heute sind wir royal. Ausnahmsweise, denn sonst sind Weinhoheiten ja kein wesentlicher Bestandteil unserer Diskurse rund ums Weingeschehen. Aber in Zeiten, wo ein Prinz König wird, redet ja viele über die Royalen. Und wenn in Sachsen eine Prinzessin Königin wird, kann man sich dem ja mal anschließen. Sabrina Papperitz heißt die neue Weinkönigin, die im vergangenen Jahr offiziell Prinzessin war, aber in der Wahrnehmung vieler aus der Szene da schon etwas mehr. Sie saß, kurz nach der Wahl, zusammen mit ihrem Freund Sebastian Schreiber auf einen Feierabend-Wein in der Abendsonne vor dem Wein&fein, als wir gerade Martin Biedermann zum Podcast begrüßten. Natürlich nutzten wir das zum Antrittsglückwunsch und luden das royale Paar zum Podcast ein – das Bild oben hat „der Basti“ für uns aufgenommen.

Schnell merkten wir beim Podcasten, dass offenbar neue Zeiten angebrochen sind in der bis dato eher trägen Weinköniginnen-Szene Sachsens. Zum einen ist der Andrang auf das Amt hier ja nicht wirklich groß, auch in diesem Jahr galt: wer sich bewirbt, wird schon ein Amt kriegen. Und dann ist das Selbstverständnis in unserer Wahrnehmung bislang auch eher so ein Winke-Winke-Amt gewesen, wobei sich die Bezeichnung Grüßaugust nur deswegen verbietet, weil die Weinkönigin ja nicht männlich ist, also gar nicht August heißen kann. Aber Sabrina Papperitz scheint da einiges anders machen zu wollen. Dazu gehrt auch, dass ihr Freund und aktiver Helfer im eigenen Weinberg sie nicht nur als Chauffeur begleitet, sondern ein weinwissender Begleiter ist. VIelleicht ein dezenter Hinweis darauf, dass eine Doppelspitze auch keine schlechte Idee wäre…

