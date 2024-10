Ach, wie gerne wäre Johannes Schmitz der Chef in (s)einer Rieslingmanufaktur! Aber „ich werde den Rebenhof nicht los!“, klagt er, was vor allem mit diesem (seinem…) Namen ja marketingmäßig eher eine mittlere Katastrophe sei. Gott sei Dank lacht er dabei herzlich – sozusagen verschmitzt. Aber er kann ja auch lachen, denn Johannes Schmitz ist nicht irgendein Winzer an der Mittelmosel, sondern ein guter – ach was: ein sehr guter. In den Lagen Ürziger Würzgarten und Erdener Treppchen hat er nur Riesling, im Würzgarten sogar mit wurzelechten Reben. In seinem Keller versteht Schmitz es, die ganze Vielfalt des Rieslings auf den verschiedenen Böden in seinen Weinen schmeckbar werden zu lassen.

Johannes Schmitz hat uns zweieinhalb Stunden unterhalten, was jede Menge Informationen ebenso einschloss wie humorvolle Randbemerkungen. Die Aufnahmen entstanden in der Kelterhalle und in der Vinothek – und der Winzer hatte kein Mikro am T-Shirt („Me my Riesling and I„), sondern bewegte sich planetenhaft mal weiter fort und mal näher ran am eingebauten Smartphone vorbei. Daher gibt es Tonschwankungen, die aber den Inhalt des Gesagten nicht trüben. Auch hört man manchmal die, nun ja: auffälligen… Schnitte, die durch das Kürzen des Materials entstanden sind. Auch zu hören: Fragende. Das sind die Stimmen der mitreisenden Journalist*innen, alles Mitglieder der Vereinigung deutschsprachiger Weinpublizisten – Weinfeder.

Es gab natürlich Wein zum Probieren – und wir haben sozusagen im Nachklapp im Keller unseres Podcast-Studios auch noch einige feine Rebenhof-Rieslinge, um sie zu besprechen. Das hat für diese eh schon lange Folge nicht geklappt, aber wir haben schon einen Plan – es wird also eine Art Fortsetzung geben…

2023 Ürziger Würzgarten, Von wurzelechten Reben, Riesling trocken

2023 Ürziger Würzgarten, Pur, Riesling trocken

2022 Erdener Treppchen, Riesling Spätlese trocken

2023 Erdener Treppchen, Riesling Spätlese trocken

2021 Alte Reben Ürziger Würzgarten Spätlese trocken

2020 Ürziger Würzgarten Spätlese trocken

2021 Crémant brut nature

2023 Ürziger Würzgarten, vom Roten Schiefer, Kabinett feinherb

2020 Erdener Treppchen, GG Riesling trocken

2022 Ürziger Würzgarten, GG Riesling trocken

Und das sind die Notizen zur Aufzeichnung

01:57 Johannes Schmitz: Ich mache nur Riesling Steilhang

warum Riesling und Steilhang hier so gut zusammen passt

der Riesling braucht nur 25% des Wassers, das die Burgunderfamilie braucht

Hier hat der Riesling oft schon zu kämpfen – allerdings nicht 2024

hier Riesling zu machen ist keine Marotte!

1984 mit 0,8 ha Reben angefangen

mit 0,8 ha konnte man auch 1984 locker verhungern…

das rheinische Erbrecht: alles teilen – beim Wein ja auch kein Problem

der Vater hatte daher mit Rebveredelung begonnen, daher der Name Rebenhof

altes Genmaterial ist im Würzgarten reichlich vorhanden

wir haben immer noch Anlagen, die 100 Jahre alt sind

aber direkt hinterm Weingut sieht man sie, die Reblaus – bzw. ihre Folgen…

fürs Fachwissen: die Laus war nie weg!

aber in Ürzig war sie nie (daher gibt es die altern Anlagen)

die Laus von damals gibt es eh nicht mehr, die ist mutiert

solange wir vegetationsgünstigen Niederschlag haben, kann sich die Rebe gegen die Reblaus wehren

auch Amerikaner-Reben sind betroffen: die Mutation der Reblaus

mit der Vorschrift „Pfropfreben“ dachte man, die Sache im Griff zu haben…

die Rolle von Brachen und Drieschen

das Nicht-Interesse der Rebveredeler-Lobby…

was tun bei Befall?

Wurzelwachstum anregen

…und es gibt ein („harmloses“) Insektizid

systemische Mittel sind nicht meine Welt

80% der Reben hier sind wurzelecht

wir durften bis 2008 wurzelecht pfanzen

Traben Trarbach und die lutherischen Weinhändler

1899 kamen sieben Winzer zusammen

warum den Wein Händlern überlassen?

ihre Idee: wir versteigern die Weine direkt

das war so erfolgreich, dass andere mitspielen wollten – aber man ließ sie nicht. Da gründeten sie eigene Vereine.

die drei Clubs, die sich um Trier herum gegründet hatten, schlossen sich 1910 zum Ring zusammen

aus dem Ring („der große Ring“) wurde dann der VDN, aus dem 1971 der VDP wurde.

der Bernkasteler Ring war der „kleine Ring“

zurück zur Karte: was da gut klassifiziert war, brachte viel Geld – auch dem Erzeuger

Wein half (und hilft) wohltätigen Unternehmungen: Hospize

und warum hat Ürzig auf der Karte so wenig Top-Lagen?

weil die Finanzbeamten kein Interesse hatten: „wir waren ein autonomes Kaff“

wir waren immer bisschen eigen in Ürzig

1967 konnte der Vater nen Opel Kadett (mit Radio kaufen, weil er 1000l Fass-Wein Ürziger Würzgarten gut verkauft hatte (8,50 DM/l)

Investitionen auch aus Gründen der Weinbereitung: Qualität, schonende Verarbeitung

Enzyme reagieren auf mechanische Signale (der runtergefallene Apfel als Beispiel)

…und dann gibt es noch die Vertreter mit den Enzym-Tütchen

nicht alles, was erlaubt ist, ist auch nachhaltig gut

die Zeit entlarvt die falschen Freunde

neben den guten sind auch böse Mikroorganismen in den Trauben…

Ja: wieviel ha hat er?

es wechselt jedes Jahr!

derzeit acht Komma… – es waren schon mal zehn ha

4,8 ha Eigen sind gesetzt, der Rest ist Pacht

Pachtflächen will er reduzieren

über die Work-Life-Balance und das Winzerdasein

ich habe zwei Kinder – aaaber…

den Betrieb zu verkaufen ist nicht schwierig – aaaaber

das Glas ist aus einem Stück gefertigt und besteht dennoch aus drei Teilen

Riedels Regel: beim handgemachten Glas ist es verboten, gleichzeitig zwei Teile gleichzeitig anzufassen

die Gläser kommen immer in die Spülmaschine!

Wolfgang Junglas (Vorsitzender Weinfeder) spricht vom Oxford-Professor

bestellen Sie dem Mann nen schönen Gruß…

zum Vergleich zwei trockene Weine aus dem Jahr 23

wenn man da einen Süße-Unterschied merkt…

der Rand da oben heißt „bei den Eingeweihten“ Säurespoiler

der Wein kommt auf die Zungenspitze – und da bekommt man die 6 g Restzucker mit

da wo der erste Tropfen hinkommt: das potenziert sich hoch!

es war 2x der selbe Wein aus unterschiedlichen Flaschen 😉 und in unterschiedliche Gläser

wurzelechte Reben Riesling trocken

Gläser kaufen und heiraten nur nach Aussehen ist doof!

Sie müssen nur die vier wichtigsten Weine kennen! rot – weiß – schmeckt – schmeckt nicht

das schlimmste sind die süßen Rieslinge für die Truppe, die gesagt hat: wir trinken nur trocken!

aber: wer dann schnell runterschluckt, hat nicht probiert!

der möchte gar nicht jedem schmecken!

wenn der Wein durchgärt bis er nur noch 0,2 g RZ hat bei schöner Frucht

hieß bislang Zero und war Kabinett, jetzt heißt er Pur

11 % alc bei den Gutsweinen

wie kommt’s?

Sonne, Chlorophyll und Wasser machen die Photosynthese aus

aus dem Erdener Treppchen, Spätlese von 22. Den 21er jetzt erst in den Verkauf genommen!

mit Niederschlägen kommen wir besser klar als mit Trockenheit

verzettelte Blüte lehrte das Fürchten

von der Blüte bis zur Vollreife: ein feststehender Zeitstrahl

und woran erkennt man die Vollreife?

wenn der Kern rundherum braun ist

bei wurzelechtem Riesling sind das 112 Tage. Egal, wie das Wetter war

für das Mostgewicht ist das Wetter aber nicht egal!

aus nem Riesling bestimmt nicht!

der Körper kann Fructose produzieren…

…aber Alkohol kann er nicht. Also muss man da nachhelfen 😉

was Sie schmecken ist Aroma, Erdener Treppchen: Frucht ohne Ende

grauer Schiefer, blumige Frucht

…und jetzt: das Gleiche nochmal als Baby, Jahrgang 23

Riesling im Vergleich mit Chardonnay, Weiß- oder Grauburgunder

den 23 probieren wir nur, um zu merken, was ihm fehlt: Reife. Zeit.

über das Alter der Reben im Würzgarten

Ist das GG eine Erfindung des VDP?

NEIN! NEIN! NEIN!

wenn jetzt aber alle Winzer selber ihre Weine GG nennen dürfen, so ganz ohne Kontrolle…

ähnlich bei „Alte Reben“ Darf man wenn sie 25 Jahre sind. Aber was sind schon 25 Jahre….

von den Schwerigkeiten der Bewertung von jungen GGs

Blindproben sind es, mit Widerspruchsdurchgang – und dennoch fällt da manchmal durch, was drei Jahre später grandios ist

Jahrgang 20 Spätlese

wir dürfen uns den trockenen Kabinett nicht wegnehmen lassen! Da können wir was, das können nicht viele

unsere Vorfahren legten den Wingert schuhhoch mit Mist aus. Das war aus mehreren Gründen Mist…

jetzt stoßen wir noch eine gefährliche Tür auf…

noch mal zum Thema Burgunder

…die ganze Ahr macht Burgunder!

es geht um Jakob Strobel y Serra

und seinen Beitrag in der FAZ: Eine Zeitreise an die Mosel – Der Schönheit wohnt der Schrecken inne

wie der Mythos Mosel geboren wurde

der Moselochse – als Fingerfood

Mythos Mosel als Imageveranstaltung für die Mosel

Formulierungen von SyS waren aufreißerisch – aber sie haben was ausgelöst

22er GG nach dem 20er hat es schwerer

was Schaumiges zum Neutralisieren

eigentlich ist es ja ein verunglückter Wein

Champagne, in den 1890ern…

Fässer voll, aber was soll’s? Selber abfüllen und den neumodischen Verschluss probiert – den Korken

Sekt ohne Filtration verunglückt gefüllt…

dann flogen die Korken

aber probiert und gesagt: ist nicht so schlimm wie wir dachtn, kann man trinken

rundherum wurde erst mal gelästert

es steigt so lieblich aus dem Glase… (fast richtig…)

in Deutschland hieß es mal Puffbrause…

die Champagnerschale…

warum riecht man, dass ein Wein süß ist?

die zehn-Volumenprozent-Schwelle

Alkohol steht dem Duft des Weines im Weg

der Preis muss zu dem Wein passen – dann ist es nicht nur Marketing, sondern auch Verkauf

man ist an den Preis gebunden als Winzer

ein fruchtiger Kabi, 7%alc

dafür ist es ein Maul voll Wein

Johannes Schmitz

Rebenhof

Hüwel 2-3

54539 Ürzig

Tel. +49 6532 4546

rebenhof-schmitz.de

Besucht und aufgenommen am 16. August 2024

