die Zeichen der Zeit verstanden

In der 154. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ haben wir je drei Weine von zwei renommierten Weingütern – beide Mitglied im VDP – und beide haben in Sonderserien mal etwas andere Weine gemacht, wenn auch mit unterschiedlichem Ansatz. Der Karthäuserhof an der Ruwer wurde 1335 von Karthäusermönchen gegründet und gilt damit als das achtälteste Weingut der Welt. Bekannt vor allem für große Rieslinge, rundet die junge Linie Bruno (benannt nach Bruno von Köln, dem Gründer des Karthäuserordens) das Sortiment nach unten für den Alltag ab – nicht nur mit Riesling, sondern auch mit Pinot Blanc und einem Rosé. Auf Schloss Proschwitz in Sachsen heißt die Sortimentsergänzung Unexpected – und bei den drei unerwarteten Weinen handelt es sich eher um drei Schübe nach oben im Gutsweinbereich, was die Qualität anbelangt. Wir probierten und staunten über die Qualitäten bei Goldriesling, Scheurebe und (neu im Portfolio) Chardonnay.

Und das sind die Weine dieses Podcasts:

Bruno Pinot Blanc, Karthäuserhof, Mosel

Bruno Rosé, Karthäuserhof, Mosel

2024 Bruno Riesling Kabinett feinherb, Karthäuserhof, Mosel

2023 Unexpected Goldriesling, Schloss Proschwitz, Sachsen

2023 Unexpected Scheurebe, Schloss Proschwitz, Sachsen

2023 Unexpected Chardonnay, Schloss Proschwitz, Sachsen

Und hier der rote Faden durchs Gespräch