Was haben sie bloß in Pirna, was andere nicht haben? Na klar: Das Rathaus! Canaletto hat es auf einer seiner insgesamt elf zwischen 1753 und 1755 gemalten Ansichten festgehalten – man erkennt es wieder! Und dann natürlich den Baum: Ein schöner Weihnachtsbaum direkt neben dem Giebel des allabendlich illuminierten Rathauses. Da Gold und Rot die Pirnaer Stadtfarben sind und die ganz gut zur Jahreszeit passen, leuchten die knapp 10.000 LEDs des Weihnachtsbaums auf dem Canalettomarkt in eben diesen Farben. Ach Pirna, du kannst es gut haben!

Ansonsten ist der Markt kleinstädtisch-beschaulich. 42 Buden, zwei Karussels, eine Schiffschaukel („Für die Kleinen“). Highlights unter den Buden sind Stände mit Strümpfen und Schlüppis, die ja bekanntlich immer ganz besonderen Flair auf die Weihnachtsmärkte bringen, aber natürlich auch mindestens sechs Glühweinstände und 24 Imbiss-Möglichkeiten, herzhaft und süß oder beides (wir empfehlen: Trdelník / Baumstriezel vom tschechischen Nachbarn. Immer wieder lecker!).

Den Glühwein nahmen wir am Stand der Hoflössnitz, die bekanntlich so tut, als ob es bei ihnen sächsischen Winzerglühwein gäbe. Nur wer das Weingesetz kennt und das rückwärtige Etikett der Flaschen am Stand studiert, merkt den Wolf im Schafspelz: „Hergestellt aus deutschen Weinen“ steht da.

Weil die zugekauften Bio-Weine und Gewürze aus biologischem Anbau in Radebeul zusammenkämen, sei „der Glühwein ein echtes Produkt der Hoflößnitz“, lügt sich Hoflößnitz-Geschäftsführer Jörg Hahn laut einer Recherche unserer Kollegen von dresdenwein.de die Wahrheit schön. Mal sehen, wann Verbraucherschützer gegen die Verdummung des Publikums klagen, denn in der hauseigenen Expertise oder auf der Webseite steht nüschte von zugekauft. Merke: Nicht alles, was sich bio nennt, ist auch fair oder echt!

Für den Canalettomarkt gilt wie für viele andere Weihnachtsmärkte: So richtig schön wird’s erst nach Sonnenuntergang. Die Fotografen lieben die blaue Stunde, aber auch die knipsfreie Menschheit wird jauchzen und frohlocken, wenn die Rathausfassade mit farbigen barocken Mustern überzogen wird und man im güldenen Rahmen die Veduten von Canaletto an der Wand betrachten kann.

Canaletto-Markt

Weihnachten in der Sächsischen Schweiz

Marktplatz Pirna

28. November bis 23. Dezember 2014

täglich 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag „Speis und Trank bis 22 Uhr“

www.canalettomarkt.de