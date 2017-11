Nun gut, die Kolleginnen und Kollegen vom Tag24 (MoPo Dresden) nennen ihn in der Überschrift einen Kneipenführer – aber dafür vergessen sie das eine oder andere Restaurant bei der Aufzählung. Kann in der Hektik des Alltags ja mal passieren, aber natürlich freuen sich in der Regel die Ausgezeichneten, wenn sie vom Michelin den Bib Gourmand verliehen bekommen. Das ist die Kategorie unterhalb der Sterne-Restaurants (weswegen sich eben nicht alle Köche freuen, wenn sie nur den kleinen Michelin abbekommen…) – aber eigentlich ist das die beste aller Klassen, verschont der Bib die Restaurants doch vor Gästen, die allzu viel Tamtam und ChiChi erwarten.

„Das Prädikat verweist auf sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ sagen die Michelin-Tester, die für den jetzt vorgelegten Bib Gourmand Guide insgesamt 460 Topadressen zusammengetragen haben – 13 davon in Sachsen. Drei davon sind neu, drei nicht mehr dabei. Die drei Neuen: das e-Vitrum von Mario Pattis, das erst im August dieses Jahres eröffnet hat (unser Bericht). Ebenfalls neu dabei sind das Laurus Vital in Hartmannsdorf und das Genusswerk in Pirna. Mit 149 Adressen finden sich die meisten Bib-Gourmand-Restaurants übrigens nach wie vor in Baden-Württemberg. Die unangefochtene deutsche Bib-Gourmand-Hauptstadt liegt weiterhin im Norden: Dresdens Partnerstadt Hamburg hat 19 ausgezeichnete Restaurants.

Hier die Liste der sächsischen Restaurants – sortiert nach den Städten, in denen sie ihre Kochkunst anbieten (spannend: Leipzig ist gar nicht dabei!). Die Links führen zu unseren Restaurantkritiken, wenn wir schon mal da waren.

„Ein Maximum an Schlemmerei bis 37 Euro: gute Produkte, die schön zur Geltung gebracht werden“ sowie „eine moderate Rechnung“ zeichnen die Restaurants mit Bib Gourmand aus, die „Qualität der Produkte muss stimmen, ebenso die Sorgfalt bei der Zubereitung. Hinzu kommen präzise Garzeiten und Techniken, gekonntes Abschmecken und harmonische Verbindung der Aromen“ heißt es in einer Pressemeldung des Verlags. Nicht nur zur Vorweihnachtszeit kann man das ja mal selbst ausprobieren 😉 .

