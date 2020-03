Die Tür erinnert an Weinkellerromantik: Schmiedeeisernes Gitter, hinter dem (im Falle der Schatzkammer auf Schloss Leckerwein) in angestaubten und spinnenumwobenen Flaschen die gern zitierten guten Tropfen lagern. Doch hier ist nichts staubig, im Gegenteil: hinterm schmiedeeisernen Tor – das sich wie von Geisterhand beim Annähern öffnet – verbirgt sich ein Designhotel nebst dazu gehörigem Restaurant, das Lazy Laurich.

Vom Hotel der Innenarchitektin Annette Katrin Seidel aus Pirna hatte ich ja im Vorfeld schon viel gehört und gelesen: es sei weltweit einzig, weil man alle Einrichtungsgegenstände mit nach Hause nehmen könne (gegen Bezahlung, versteht sich). Nun interessierte uns aber auch das Restaurant. Auf der Webseite erfahre ich vorab im unverbindlichen Werberdeutsch: „Unser Restaurant Lazy Laurich weckt den Feinschmecker in Dir. Vergiss nicht, über deinen Tellerrand zu schauen: In unserem stilvollen Restaurantambiente erlebst du durchdesignten Hochgenuss in allen Facetten. Hier isst man sich einig.“ Das über-den-Tellerrand-schauen lohnt im durchaus wörtlichen Sinn auf jeden Fall, denn das Ambiente des Restaurants ist schon sehr stylish. Vor allem lohnt ein Blick auf die Fliesen!

Noch bis zum 15. März macht das Restaurant beim Menüwettbewerb Kochsternstunden mit. Es gibt ein Viergang-Menü, auf Wunsch mit Weinbegleitung – aber der Service versicherte, man könne gerne auch andere als die vorgeschlagenen Getränke aussuchen. Der Start klingt simpel, wahrscheinlich ist es das auch – aber das Einfache kann doch so großartig schmecken! So war’s auch: Bernerwurst ist traditionell eine Kreation aus Frankfurter Würstchen (die mit Schweinefleisch gemacht sind), Käsestreifen und Räucherspeck. Geht schnell und schmeckt – und das war wohl auch die Idee, als der Koch Erich Berner das Gericht in Zell am See (Österreich) erfand.

Sören Oertel, der Küchenchef vom Lazy Laurich lässt in der Nachbarschaft bei den Dürrröhrsdorfern eine Rindswurst herstellen, in der der Käse schon im Brät ist – und packt Chips vom Schinken mit auf den Teller. Dazu nicht so arg doll gepickeltes Gemüse, also nicht zu sauer ist. Das war deswegen gut, weil wir Wein dazu tranken: den Weißen Schuh, der dem robusten Gericht standhielt. Pils wäre aber wahrscheinlich auch eine Variante, die man bestellen könnte…

Rustikal ging’s weiter, aber eher vom Namen: Steckrüben sind ja von vielen unterschätzt, hier waren sie (der zweite Bestandteil der Bezeichnung Steckrübencrèmesüppchen deutet es bereits an) verfeinert, ohne die winterliche Herkunft zu leugnen. Serviert wurde die Suppe wie ein Cappuchino mit Milchhäubchen, das geschmacklich wie optisch was hermachte…

Beim Hauptgang gilt es zu wählen: Saiblingsfilet oder Hirschsteak? Rahmwirsing (zum Fisch) oder Sellerievariation (zum Hirsch). Gut, wenn man zu zweit ist und so beides probieren kann! Der Fleischgang wurde als Tomahawk Steak bezeichnet, was angesichts der mir bekannten Tomahawks die Stirn in Runzeln legte: ein Kilo für mich allein? Aber auf dem Teller war es dann doch keine Axt, sondern eine normale Portion ohne schwungvolllen Knochen. Tolle Idee: die Maulbeeren obendrauf. Beim Saibling (von dem ich nur genascht habe) blieb der toll gemachte Wirsing in Erinnerung – und die Cashewkerne mit ihrer süßen Knusperhülle (manchmal sind es die Kleinigkeiten, die Spaß machen…)!

Zum Dessert dominierte Pistazie in drei Texturen. Eindeutiger Gewinner bei uns: das Eis. Im netten Einklang mit dem Moscatello di Montalcino, den’s dazu gab…

Das Menü

Bernerwurst im Gemüsebeet | Rindswurst | Edamer | Stolpener Landschinken | gepickeltes Gemüse

Steckrübencrèmesüppchen | Kaffee | Koriander | Glasnudeln

Tomahawk Steak vom Hirsch | Selleriepüree | gebratener Staudensellerie | Maulbeeren | gebratene Kartoffel

oder

Gebratenes Saiblingsfilet | Rahmwirsing | Polenta | Parmesan I Chili | Cashewkerne

oder Gebratenes Saiblingsfilet | Rahmwirsing | Polenta | Parmesan I Chili | Cashewkerne Dreierlei von der Pistazie | Pistazienmousse | Crème-Eis | Bisquit | dunkle Schokolade

Die Weinbegleitung

Der weiße Schuh | Weingut Schuh | Sachsen

Ritmé Negre Crianza D.O.Ca. | Acústic Celler | Priorat

oder

Locorotondo DOC Valle d’Itria | Tagaro v Apulien

oder Locorotondo DOC Valle d’Itria | Tagaro v Apulien Moscatello di Montalcino DOC Vendemmia tardiva | Tenuta Caparzo | Toskana

Die Preise

4-Gänge-Menü 55,00 €

inkl. Weinbegleitung mit Fischgang 70,00 €

inkl. Weinbegleitung mit Fleischgang 73,00 €

Lazy Laurich

Hauptplatz 4

01796 Pirna

Tel. +49 3501 / 7709088

www.lazylaurich.de

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 14:00–22 Uhr

Sa–So 12–22 Uhr

[Besucht am 29. Februar 2020]



