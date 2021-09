In der 33. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ werden wir (mal wieder…) ein wenig experimentell. Denn als ich am 3. September mit einer Gruppe von Journalisten in dem 350-Seelen-Dorf Escherndorf das VDP-Weingut Horst Sauer besuchte, lief das Aufnahmeprogramm auf dem iPhone eigentlich nur zur Dokumentation mit. Das spart Mitschreiben und erleichtert die Jonglage mit Kamera, Notizblock und Weinglas erheblich. Beim Abhören stellte sich dann aber die Frage: soll man so viele tolle O-Töne einfach im Archiv verschwinden lassen? Auf keinen Fall!

Die technischen Rahmenbedingungen waren natürlich unterirdisch: die Aufnahmen entstanden auf der Straße an der Fähre (mit Autogeräuschen), im Weinberg vor der Kirche (mit Glockengeläut), im Weinkeller (mit Hall) und bei der abschließenden Weinprobe im Hof (wieder Autos, die sich akustisch in den Vordergrund drängten). Sei’s drum: was Horst Sauer und seine Tochter Sandra zu sagen haben über ihre Arbeit im Weinberg und im Keller, ist über technische Störgeräusche erhaben.

Bis auf die im heimischen Dresden eingesprochene Einleitung handelt es sich bei den Ansichten der beiden Weinmacher aus dem Lump um O-Töne aus Eschernbach. Manchmal ist’s ein wenig gekürzt, wenn der Nebenlärm überhand nahm. Der Artikel zum Podcast steht hier im Beitrag zum Nachlesen.

Bei der Weinprobe gab es folgende Weine:

2020 Escherndorfer Müller-Thurgau trocken – VDP Ortswein (8,00 €)

2020 Escherndorfer Lump Silvaner S. trocken – VDP Erste Lage (13,50 €)

2020 Escherndorfer Lump Riesling S. trocken – VDP Erste Lage(13,50 €)

2020 Escherndorf am Lumpen 1655 Silvaner GG – VDP Große Lage (27,00 €)

2020 Escherndorf am Lumpen 1655 Riesling GG – VDP Große Lage (27,00 €)

2012 Escherndorf am Lumpen 1655 Riesling GG – VDP Große Lage (– / Schatzkamerwein)

2007 Escherndorf am Lumpen 1655 Silvaner GG – VDP Große Lage (– / Schatzkamerwein)

2019 Escherndorfer Lump Silvaner Trockenbeerenauslese – VDP Erste Lage Edelsüße Weine (0,5 l / 70,00 e)

Die Preise sind die aus der aktuellen Preisliste, die beiden Weine aus der Schatzkammer sind nicht mehr im Verkauf.

Wie immer: einige Eckpunkte für den schnellen Einstieg:

01:36 Begrüßung an der Fähre

03:09 alle wollen in den Lump – denn es ist eine Lage, die Kraft in die Weine gibt

04:39 Escherndorfer Lump umfasst 33 ha

04:53 was ein Problem ist: Wasserknappheit

06:29 über die Geschichte des Weinguts

09:40 Horst Sauer: sich in den Wein zu denken hat sich komplett geändert in den vergangenen 20 Jahren

09:47 in unserer Region kommt uns das Klima entgegen – früher haben wir die Qualität der Natur abringen müssen – jetzt hängt sie am Stock

10:07 wir sind im Weingut extrem präzise

12:55 das schlimmste ist, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen, denn die nächste Chance gibt es erst in einem Jahr

13:25 jeder Wein braucht nen Plan! Ein großer Wein entsteht im Kopf!

13:57 …die Erfahrung der Jahrgänge ist es: man holt immer wieder Jahrgänge aus den Gedanken

16:09 Sandra im Keller: Das Ziel sind klar struktrierte Weine

19:28 während der Weinlese bist du ein anderer Mensch, da bist Du im Tunnel!

20:28 die Botschaft ist: guten Stoff ins Glas bringen!

23:33 in dem Wort Qualität steckt das Wort Qual

25:06 Blick auf den Muschelkalk in 30 Metern Tiefe

Weinprobe

26:40 im Glas: 2020 Escherndorfer Müller Thurgau

27:52 sie sind einer der wenigen Betriebe, die MT auch als Erste Lage haben

34:46 hohe Diskussionskultur, Kommunikation ist wichtig

35:23 ich bin dankbar, dass Sandra es so macht, wie sie es macht

35:39 …sie hat schon die Stilistk der Weine geändert

35:50 aber Wein muss sich verändern wir haben jetzt ’ne andere Zeit!

36:23 die Mtarbeiter bekommen ein Stück Weinberg zur eigenen Verfügung gestellt

37:22 die nächsten beiden Weine:2020 Eschendorfer Lump, Erste Lage – Silvaner vs. Riesling

37:37 Ziel: die Rebsortentypizität rauszuarbeiten

38:06 die VDP-Qualitätspyramide muss erschmeckbar sein

38:38 ein 8-Euro-Wein darf gerne nach 9 Euro schmecken, aber nicht nach 14 – da habe ich ja noch einen anderen!

40:24 60% der Weine sind im Bocksbeutel, aber nicht die GG

41:01 Der Bocksbeutel ist eindeutig Franken!

43:03 im Glas: die beiden GG 2020 (Silvaner & Riesling)

43:31 Weine ohne Reinzuchthefe vergoren, liegen teilweise bis zum Füllen auf der Vollhefe

48:24 der Unterschied „Lump“ und „Am Lumpen“

49:29 im Glas: Riesling 2012 und Silvaner 2007

49:42 Anmerkungen zu 2012 als Jahrgang

50:19 Auszeichnung der Weinwelt als bester gereifter Riesling

53:16 2007: der erste Jahrgang mit Schraubverschluss

53:42 …der tut den gereiften Silvanern gut!

55:20 warum der Wein von Kollegen oft so viel besser schmeckt

i56:27 m Glas: 2019 Escherndorfer Lump Silvaner Trockenbeerenauslese – VDP Erste Lage Edelsüße Weine

57:47 ein Riesenpfund: humusreicher Boden durch Erosion am unteren Berg

58:15 der Silvaner nimmt das extrem dankbar an

59:54 das Geheimnis des Süßweins – bleibt seins: Tür zu, Zauberstab raus!

–> Der Beitrag zum Nachlesen

Weingut Horst Sauer

Bocksbeutelstr. 14

97332 Escherndorf

Tel. +49 9381 – 4364

www.weingut-horst-sauer.de

[Besucht am 3. September 2021]

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut).