Wir hatten uns für Burgau entschieden. Das ist nicht der größten Touri-Hochburgen eine, aber für den Sommer gibt’s schon ausreichend Infrastruktur, und auch im Winter nicht alles geschlossen. Auf den Geschmack gekommen waren wir bei einer Rundreise, die uns von Lagos über Burgau, Salema und Zavial zum Cabo de Sao Vicente führte. Und weil Burgau so schön mittig eines bislang von uns noch nicht genauer erkundeten Strandabschnitt liegt, nutzten wir den Ort zur Basis für Wanderungen nach Luz und nach Salema.

Das schönste in Burgau ist natürlich der Strand. Eine kleine Straße führt runter, unten gibt es einen befestigten Parkplatz und noch etwas weiter unten am Strandrestaurant ist auch noch Platz. Wer mit dem Bus kommt, steigt weiter oben im Dorf aus und durchquert es also zu Fuß, vorbei an kleinen Shops, wenn man die enge Hauptstraße entlang geht oder durch die malerischen Gassen, wo es auch ab und an ein Restaurant gibt – und andere Nettigkeiten, die zumindest für den einen oder anderen Augen-Blick reichen.