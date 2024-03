„Unser Wein wächst auf eigenem Land!“, sagt Christian Henke nicht ganz ohne Stolz. Etwa 8 ha gehören zum Weingut, das mit dieser Größenordnung im kleinen Weinanbaugebiet Sachsen (529 ha ist die offizielle Zahl für 2022) zu den mittelgroßen Betrieben gehört. 38 Haupterwerbswinzer gibt es in Sachsen, Henkes gehören seit 1990 dazu. Damals begründeten die Eltern den Betrieb – im Dreiklang Landwirtschaft-Obstbau–Wein. Die ersten Jahre waren Henkes Traubenproduzenten und Genossenschaftsmitglied. Seit 2003 machen sie eigenen Wein. Christian begründet nun die zweite Generation – und (nach Praktikum im Julius Spital Würzburg, Studium an der Uni Geisenheim mit Praktika in den Semesterferien bei Nick Köwerich an der Mosel, in der Wachau bei Mathias Hirtzberger, bei Lageder in Südtirol und in Dänemark im Vejrhøj Vingård.

Wir hatten diese Weine beim Podcast (zum Teil Fassproben):

2023 Goldriesling

2023 Rotling

2023 Weßer Burgunder

2023 Kerner

2023 Perle von Zala

2019 Weiburgunder Spätlese, Barrique-Ausbau

Und wie immer: der Leitfaden durchs Gespräch

00:41 unser Gast: Christian Henke

bei den Eltern im Weingut als Kellermeister hat er jetzt angefangen: 23 war sein erster Herbst

zwei Weine sind bereits abgefüllt, der Rest sind Fassproben

Gold! Muss heute sein – im Laori und im Wein!

die Perle ist auch schon abgefüllt (Perle von Zala, kommt später)

sie bewirtschaften ca. 8 ha

„in Sachsen schon mittelgroß damit“

38 Haupterwerbswinzer in Sachsen (+1)

42 Nebenerwerbswinzer

837 Winzer sind Mitglied der WG Meißen, sagt das Amt

der Wein steht auf Eigentum

Vater hatte 1990 angefangen

Landwirtschaft, Weinbau, Obstbau

vom Obstbau verabschiedet

die ersten Jahre war er Traubenproduzent, Genossenschaftsmitglied bis 2003

seit 2003 machen sie eigenen Wein

Eltern haben gesagt: du kannst auch was anderes machen (aber das Gegenteil davon gehofft…)

die Berufsfindung, die Berufsberatung

sein erster getrunkener Wein: 2006 Kerner Auslese lieblich

Werdegang begann mit Praktikum im julius Spital Würzburg

es ist mehr als Abpressen und in den Tank rein

dann an die Uni: Geisenheim

schnell Anschluss gefunden – national und international

Praktika in den Semesterferien

Nick Köwerich, Mosel

nur Riesling – Langweilig?

Leiwener Laurentiuslay

Esca – was ist das? Das!

…in der Wachau bei Mathias Hirtzberger

bei Lageder in Südtirol

Ideen aus dem ökologischen Weinbau pickt er sich raus, aber Biodynamie ist (noch) nicht so seins

…und dann war er in Dänemark! Vejrhøj Vingård

die machen nur PiWis

sein erster Jahrgang – nicht ganz so einfach von Null auf 100

2023 war ein „normaler Sommer“

schrittweiser Übergang: seit 22 im Betrieb, seit 23 Kellermeister als Nachfoger von Frank Doedtmann

alle Parzellen geteilt: eine Partie zeitig gelesen, eine später

erst mal zurechtfinden!

wir liegen ja etwas versteckt – aber es ist sehr schön am alten Wasserwerk

Wort der Folge: Kundengewohnheitsgeschmacksbild

klassische Stilistik, niedrige Alkoholgehalte, feine leichte frische Weine

Rosé und Rotweine auf Burgunderflaschen (weiß in Schlegel)

Schieler ist ein Rotling, eine rote und eine weiße Sorte:

reichlich Spätburgunder und ein bisschen Kerner

die Sorten stehen auch schon im Weinberg nebeneinander

Rebsortenspiegel des Weinguts

rot: Spätburgunder und Regent

wir kriegen in den Trauben tolle Reife hin, ohne dass die Mostgewichte durch die Decke schießen – cool climate eben

Art Director Gräfe übers Etikett

die Eltern haben ihm eine solide Grundlage geschaffen

Weinberge: Weinböhla Gellertberg, Oberau am Wasserschloss und Proschwitz Katzensprung – alles verschiedene Böden!

an die PiWis will er sich ranwagen, aber nicht sortenrein sondern als Cuvées (oder Verschnittpartner mit traditionellen

Erlebnis: Moste sind spontan angegoren. Eine Idee für die Zukunft?!

seine Erfahrung: beim spontan Vergorenen geht die Charakteristik des Weinbergs verloren

oder ist es nicht genau andersrum, dass die Reinzuchthefe das Terroir ummäntelt?

jaaa – aber wilde Hefen bringen ggf. wilde Aromatik mit!

ich würde also lieber eine möglichst neutrale Hefe nehmen!

bei verschiedenen Winzern gewesen – und jeder hat eine andere Meinung!

man muss sich alles anhören und es dann selber einordnen!

es gibt so viele Meinungen in der Branche – und wenn es im Herbst eng wird, sind sie dann doch meist nur noch pragmatisch…

ich mag die Sorte, auch wenn sie im Weinberg sehr anspruchsvoll ist

zwei Kerner-Tanks, eine zeitige und eine späte Partie – und die späte ist einfach stehen geblieben, nicht durchgegärt

wenn ich ihn zeitig lese, kann Kerner sein wie Sauvignon

Kerner kann auch guter Sekt-Grundwein sein (einen 21er haben sie sogar im Sortiment)

alte ungarische Rebsorte, zu DDR-Zeit hier viel angebaut („ist ja nicht meine Zeit“)

wir sind das letzte Weingut in Sachsen, was die Perle sortenrein ausbaut

der ungarische Name: Zalagyöngye

wir nehmen die für den Federweißen, weil sie früh reift

Ausflug mit Weinprobe in Falkenberg am Bahnhof

ein Versuch…

ein Weißwein im Holzfass

2018 Weißburgunder aus dem Gellertberg

auf dem Tank vergoren, im Fass gereift

…ist aber nicht so unsere Stilistik

Werbeblock: Jungweinprobe ist am 12. Mai

Weingut Henke

Elbgaustraße 45

01640 Coswig

Tel. +49 3523 534646

weinguthenke.de

