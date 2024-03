Keine Überraschungen in der hiesigen Genusskulturlandschaft: Die Gewinner in der Publikumsgunst sind bei den Kochsternstunden alles gute Bekannte, es gab lediglich kleine Rochaden bei den Plätzen und keine Überraschungen. Aber natürlich große Freude bei den Beteiligten! Nach der Auswertung von 5.473 abgegebenen Stimmen steht als Sieger das Petit Frank mit André Fröbel in der Küche fest (Vorjahr: Platz 2), wohingegen der Vorjahressieger Schönburger Palais von Christian Weidt auf den zweiten Platz kam. Den 3. Platz belegte das Restaurant finesse by Elvis Herbeck (zuletzt Zweitplatzierter im Jahr 2020). Wenig überraschend tauchen die gleichen Restaurantnamen bei der Bewertung der Servicekräfte auf: Platz 1 Frank Ollhoff (Petit Frank – vergangenes Jahr Zweitplatzierter), 2.Platz Nicole Hieke (Finesse, zuletzt Siegerin 2020) und 3. Platz Simone Hetze, Schönburger Palais (vergangenes Jahr Erstplatzierte).

Bei den Restaurants wurden noch zwei weitere Wertungen bekannt gegeben. Auf Platz 4 landete das Kobalt bar & kitchen, dessen Betreiber Clemens Lutz der Erfinder der Kochsternstunden ist. Aus der kleinen Küche dort schicken Tim Ebert und Dennis Pentzold die Menüs – mit dem Kobalt nahmen sie zum ersten Mal an den Kochsternstunden teil. Zum zweiten Mal dabei war das Ferdinand Restaurant | Café mit Küchenchef Marc Albert – in diesem Jahr erstmals in den Platzierungen genannt.

„Insgesamt wurden in den 32 teilnehmenden Restaurants in Dresden und Umgebung 7.771 Menüs verkauft“, berichtete Projektleiterin Anne Zeumer von der DDV Mediengruppe (die 2020 die Marke Kochsternstunden von Clemens Lutz übernommen hatte). Das sind im Durchschnitt 242 Menüs pro Restaurant, wobei das Stresa im Dresdner Stadtteil Sriesen in dieser Hinsicht den Vogel abgeschossen hat und sagenhafte 505 Menüs verkauft hat.

Während die offizielle Bewertung der Restaurants durch die Punktvergabe der Gäste in den Kategorien Service, Kochkunst, Kreativität, Getränkebegleitung, Ambiente und Preis-Leistungsverhältnis erfolgte, gab es einen individuellen Sonderpreis außerhalb der Bewertung: Sebastian Probst erhielt eine Urkunde als „Sieger der Herzen“. Probst hatte (zusammen mit Thomas Marquardt und Jens B. Hugel) in der Küche der 1. Etage by Blumen Mende in einem Wochenend-Popup-Restaurant zum zehnten Mal während der Kochsternstunden mitgemacht – seit 2013 und immer wieder mit innovativen Ideen und viel Erfolg. Mit seiner ruhigen und kompetenten Art hat er sich einen großen Fankreis erkocht – aber weil PopUp-Restaurants laut den geltenden Regeln der Kochsternstunden außerhalb der Wertung laufen, konnte sich jedwede auch noch so überzeugende Leistung nicht im Ranking des Wettbewerbs niederschlagen. Aber die Herzen, sie fliegen natürlich dennoch…

