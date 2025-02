So viel Auswahl gab’s noch nie: 46 Restaurants machen mit beim diesjährigen Menüwettbewerb Kochsternstunden. Dabei treten Restaurants aus Dresden, Chemnitz, Leipzig (und den jeweiligen Umgebungen) an. Der Clou des Wettbewerbs seit nun schon 15 Jahren: Die Gäste bewerten die Restaurants, damit sie gewinnen. Aber die Genießer (m/w/d) haben auch selbst die Chance zu gewinnen: jede Bewertung kommt in den (digitalen) Lostopf für einen der zahlreichen Preise. Der Wettbewerb ist unter Genießerinnen und Genießern mittlerweile ein wichtiges Dauer-Date im Kalender: fünf Wochen lang versuchen viele, möglichst oft auszugehen und Küche nebst Service zu testen. „Die Kochsternstunden sind ein beeindruckendes Schaufenster der sächsischen Gastronomie“, sagte Axel Klein, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Sachsen, bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Wettbewerbs. „Sie zeigen eindrucksvoll, mit welcher Kreativität, Qualität und Leidenschaft unsere Gastronomen arbeiten – und das weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Unter den teilnehmenden Restaurants gibt es etliche Wiederholungstäter: der Sieger vom vergangenen Jahr, das Petit Frank, ist (natürlich) auch wieder mit dabei. Zur Pressekonferenz hatte Küchenchef André Fröbel das Dessert vorbereitet, das es in diesem Jahr geben wird: Pavlova mit marinierten Sauerkirschen | Creme Chiboust | hausgemachtes Schokoladensorbet – wobei: wem das zu süß klingt (es ist süß!), der kann vor Ort im Restaurant auf der Bürgerstraße zum Abschluss des Menüs auch alternativ französischen Rohmilchkäse oder die Créme brûlée wählen. Aber nicht nur alte Bekannte kann man besuchen: 19 Neuzugänge sind dieses Jahr dabei, darunter auch die meisten der sechs PopUps: Gräfe´s Wein & Fein Popup im Salon Silbermöwe, Popup Un dimanche en famille, Popup Küchen Manufaktur mit Tim Ebert, Popup H42, Weigelts Kochkontor Popup, Taco und Champagner by Champagnerklub. Erstmalig werden die Teilnehmer in der Kategorie „Bestes Popup-Restaurant“ gekürt – aber Leser*innen dieser Seite (oder wer den Podcast 131 vom Ende Januar gehört hat), wusste das ja schon, denn dort hatte es die Projektleiterin der Kochsternstunden, Anne Zeumer, erstmals verraten. „Ich freue mich sehr, dass neben den vielen bekannten Restaurants auch so viele Newcomer mit frischen Konzepten am Wettbewerb teilnehmen. Ich bin gespannt, wer in diesem Jahr die kulinarischen Maßstäbe neu definieren wird“, sagte sie.

Zum vierten Mal macht übrigens das Carolaschlösschen mit, der Ort der Pressekonferenz. Und zum zweiten Mal lassen sie dort die Azubis ran: 16 gibt es in Küche und Service, und gemeinsam mit ihren Ausbildern haben sie das Menü entworfen und werden es zubereiten. Im vergangenen Jahr hat uns das beim Besuch sehr gut gefallen, und auch der Probegang bei der Pressekonferenz – in der Kurzform ein Duett vom Rind, in der Langfassung ein nicht unkomplizierter Gang mit vielen Komponenten – ließ erahnen, dass es dieses Jahr wieder spannend werden könnte. Das Engagement des Carolaschlösschen-Teams ist übrigens im Jahr 2024 von der IHK ausgezeichnet worden als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb.

Kochsternstunden vom 7. 2. bis 16. 3. 2025. Infos: kochsternstunden.de – dort steht auch eine Menü-Übersicht zum Download bereit.