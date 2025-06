Ivanna Wübken ist die 36. Sächsische Weinkönigin. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit im August und noch kürzer vor dem Termin, bis zu dem sich Frauen (und zwar nur solche, die „zum Zeitpunkt der Bewerbung, Wahl und Amtszeit nicht schwanger und nicht stillend“ sind, wie es auf der Bewerbungsseite des Weinbauverbands heißt), ist sie bei uns im Podcast „Auf ein Glas“ zu Gast. Die 32jährige aus Coswig ist keine Winzerin, sondern Quereinsteigerin mit autodidaktisch erworbenem Weinwissen aus ihrer Tätigkeit in Björn Keysers REWE im Radebeuler Björn Keyser im Radebeuler Löma-Center, spricht mit Leidenschaft und kritischem Blick über ihre Rolle und die sächsische Weinregion.

Ivana Wübken wünscht sich ein zeitgemäßes Amt, das mehr Gestaltungsspielraum bietet, alle Geschlechter einbezieht und die Winzer*innen stärker in den Fokus rückt. Sie sieht die sächsische Weinregion vor einer entscheidenden Wende: Entweder sie nutzt Social Media, um junge Konsumenten zu gewinnen, oder sie riskiert, ihre kulturelle Relevanz zu verlieren. Für ihre eigene Zukunft plant Ivana, als Fotografin mit engagierten Weingütern zusammenzuarbeiten, die bereit sind, ihre Geschichten sichtbar zu machen. Ihr Appell an Winzer und Weinbauverband ist klar: Mut zur Veränderung, mehr Zusammenarbeit und eine lebendige, persönliche Präsentation der sächsischen Weinkultur. Nur so könne die Region ihre Magie bewahren und zukunftsfähig bleiben.

Drei Flaschen Sekt/Wein hatte Ivanna zum Podcast mitgebracht:

Spätburgunder Super Natural Zero Dosage, Klaus Zimmerling, Sachsen

2020 Riesling „Protze“, Goldener Wagen, Schloss Wackerbarth, Sachsen

2018 Weißburgunder Edition Karoline, Kapitelberg Meißen, Stephan Wackwitz, Sachsen

Und darüber haben wir geredet:

00:55 zu Gast: Ivanna Wübken, Sächsische Weinkönigin 2024/25

Ivanna aus Coswig („Mitte der sächsichen Weinstraße“)

keine Winzertochter. Kein Weinberg.

Weinwissen in den vergangenen sechs, sieben Jahren selbst angeeignet

sie arbeitet bei REWE Keyser – der Laden mit der tollen Weinabteilung

bestens prämiiert…

das einschneidende Erlebnis – da war sie 17

der Papa sagte: lerne was richtiges! Und sie lernte Fleischereifachverkäuferin

der Lehrbetrieb machte Weihnachtsfeier

mit Weinverkostung beim Andreas Kretschko

begeistert vom Wein (und vom Winzer 😉 )

der Rosé von Andreas Kretschko hatte es ihr angetan

was haben wir im Glas? Sekt! Von Zimmerling!

Arbeitsbeginn!

Beschreibung? Den Anfang zu finden ist nicht leicht. Er schmeckt, natürlich.

reinriechen, Aromen entdecken

Farbe: gereiftes gelb

Zahlen spielen bei ihr keine Rolle. Eher Emotionen

Weinkönigin und/oder Ivanna? Wir sind die selbe Person!

sie hätte eigentlich gerne Sekt vom Perlgut mitgebracht (Pinot) – aber die letzte Flasche war alle…

über 200 Termine im Jahr, aber es sind ja drei Weinhoheiten

vertragt ihrt euch? – Ich kann nicht sagen, dass wir uns nicht vertragen!

ich sehe uns drei als Weinbitschafterinnen

ist die Hierarchie noch zeitgemäß?

gute Frage: brauchen wir dieses Amt?

spezielles Interesse nur für Sachsen – woher kommt’s?

bin nicht hier geboren, habe aber hier meine Heimat gefunden

ich möchte was für meine Heimat tun, für meine Region tun

ursprünglich kommt sie aus der Ukraine

als sie mal bei Wackerbarth gearbeitet hatte, waren Russischkenntnisse von Vorteil…

wollen die Winzer denn eine Weinkönigin?

Weinkönigin? Vor der Wahl dachte sie: Tradition muss bewahrt bleiben

jetzt ist sie anderer Meinung!

Tradition ist wichtig, abert wir müssen das Amt an die moderne Zeit anpassen

viele der „für uns vorgesehenen Termine“ sind ihr zu oberflächlich…

ein Foto, nett lächeln, fertig

die Tradition ist wie eine Laterne…

die Frage ist: was ist denn wichtig, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Region?

wie geht das mit den Terminen?

der Weinbauverband handhabt das

man kann Weinhoheiten buchen, und das kostet was

mein Chef setzt sich sehr für die Weinregion ein!

was ist denn engagierenswert?

Privates vom Königinnenkinder-Vater

Antje Wiedemann – die sächsische Weinkönigin 2002/2003 ohne Dirndl

natürlich freuen sich einige ältere Leute ber eine hübsche junge Frau – aber das ist doch nicht Sinn und Zweck

wir wollen für unsre Winzer und Winzerinnen da sein!

es ist an der Zeit, den Radius zu erweitern

es gibt so viele junge Leute, die sich für das Thema interessieren – können sich aber nicht bewerben, weil sie männlich sind!

der Versuch einer Beschreibung von Äußerlichkeiten, die bis auf die Haut geht

das (seitenverkehrte) Tattoo

da steht auf englisch „nur was für mich“: sie soll nie ihre Träume aufgeben

muss sie sich für Termine andirndeln? Nein!

Antje Wiedemann war – damals sehr zum Unwohlwollen des Verbandes – die erste, die sich dem Dirndl verweigerte

Lieblingslage von Matthias im Radebeuler Goldener Wagen: Protze

nicht längs gezeilt, sondern quer gezeilt

ich war vorher gar kein Riesling-Fan

zu viel knackig, zu viel Säure…

als sie bei Wackerbarth gearbeitet hat, hatte sie den Wein verkostet – „und ich war sofort verliebt!“

Beschreibung der Protze

unterhalb des Birmarckturms, links Spitzhaustreppe

2020 war auch weinbautechnisch ein beschissenes Jahr

Janek Schumann MW (bei uns im Podcast Folge 52)

wer zisiliert denn noch Einzellagen raus?

Thema Winzer:

die drei großen: Wackerbarth, Proschwitz und die Winzergenossenschaft

die Arbeit im Weinberg, die persönliche Geschichte soll nicht verloren gehen

der Punkt: social media und sächsischer Wein

heiß diskutiert – oder gar nicht diskutiert?

mein Ziel war und ist: social media Präsenz

da ist nichts! Warum nicht?

Energiy-Drinks sind überall präsent – und wir sitzen einfach da nd sagen: och, ich habe doch am Wochenende meinen Wein verkauft…

es wird nicht zwei Schritte weiter gedacht

jetzt gerade mal so zufrieden – aber eigentlich doch nicht wirklich

wir müssen was tun!

macht der Weinbauverband eigentlich Social Media?

welche Weingüter fallen ihr ein?

Weingut Schuh

Maria Lehmann

Andreas Kretschko (hat jetzt angefangen)

Christian Henke

es heißt Weinbauverband – aber verbunden ist da wenig

wo ist die Verbundenheit, wo ist das Miteinander der Winzer?

wir als sächsiche Weinhoheiten könnten so viel tun – aber man lässt uns nicht

Proschwitz machtz’s gut – Björn Probst aus dem Weinberg

Jan Ulrich

Karl Friedrich Aust

Sächsische Rarität und die Preise

neuer Wein im Glas: schön gereift

ich mag Weine, die Eindruck hinterlassen

ein Weißburgunder

2018 WB von Steffen Wachwitz

UTA: untypische Alterungsnote. Dieser hat TA: typische Alterungsnote

das Thema ist hier einmal mehr: Essen und Wein

das wird hier in der Region so gut wie gar nicht gespielt

die Gemischte Bude…

wie geht’s weiter für die bald Ex-Weinkönigin?

es geht *nicht* zur Wahl der deutschen Weinhoheit

Elternzeit läuft noch

Gräfe wünscht, dass die alten weißen Männer mal erwachen

Qualität, Qualität, Qualität

wenn wir national wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir abliefern!

Wunsch: dass die sächsischen Weinhoheiten mitgestalten dürfen, sollen, können…

Nach dem Podcast trafen wir – nicht ganz zufällig, Planung ist alles – im Milchladen von Gräfe’s Wein&fein noch Pauline und Christian vom Weingut Kühner-Adams (Mosel). Genau, das sind die, die im März im Podcast zu Gast waren. Weil damals der Herr Gräfe verhindert war, haben wir die Mosel-Weine eben jetzt zusammen mit der sächsischen Weinkönigin probiert. Und weil die Gäste aus Mehring auch was von hier mitnehmen sollten, gab’s die drei Weine aus dem Königinnen-Podcast und den Prinzenwein von matthoias Gräfe/Schloss Proschwitz. Man gönnt sich ja sonst auch alles…

