Matthias will in seinem Wein&fein neue Weine ausschenken – und es sollen französische sein. Er will mehr Elsass wagen, auch weil ihm während des PopUps mit Frédéric Fourré die Weine von Paul Blanck extrem gut gefallen haben (Spoiler: mir auch!). Auf der Suche nach Weinen für den offenen Ausschank fiel ihm dabei Grand C ein – eine Erinnerung, die lange zurück auf Binz begann und nun aktiviert wurde. „GRAND C steht für Crémant: rebsortenreine Crémants d‘Alsace, die wir außergewöhnlich lange reifen lassen. GRAND C steht für Wein: Cuvées und Crus, charaktervoll und einzigartig, die wir prickelnd im Elsass, mit viel Leichtigkeit im Languedoc und sehr langsam im Corbières produzieren„, entnehme ich der Webseite des Unternehmens.

Axel Wulfken, lange Jahre Manager von Champagne Moët & Chandon, ist die treibende Kraft hinter GRAND C. Im Elsass traf er im idyllische Weinbaudorf Voegtlinshoffen den bekannten Winzer Jacques Cattin. Seit 300 Jahren gibt es das Weingut, er ist die 12. Generation. 2009 startete die erste GRAND C-Crémant-Produktion. Und mit so einem Crémant fangen wir an. Aber dann geht’s weiter, Richtung Süden in die Region Pays d’Hérault im Languedoc. Auf dem familieneigenen Weingut von Vincent Pugibet entstehen hier im naturnahen Anbau und völlig ohne Einsatz von Pestiziden Weine der Linie Die Leichtigkeit des Seins. Um die Frische und Frucht zu bewahren, welche die Weine so unverkennbar sommerlich machen, werden die Trauben ausschließlich nachts bei niedrigen Temperaturen gelesen. Für die Rotweine geht’s noch ein wenig weiter in den Süden, bis hinter Narbonne: oberhalb des Ortes Peyriac-de-Mer arbeitet Axel Wulfken mit Jérome Estève zusammen an der Entdeckung der Langsamkeit. Die Weine dieser Linie werden auf dem 20 Hektar großen Familienweingut Chateau Monfin produziert.

Unsere probierten Weine (mit Wasser!)

Crémant d’Alsace, Grand C Pinot Blanc Brut

2023 Sauvignon Blanc/Chardonnay, Leichtigkeit des Seins, Pays d’Hérauld

2022 Grand C Riesling Reserve, Alsace

2022 Grand C Gewürztraminer Reserve, Alsace

Entdeckung der Langsamkeit, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan

retour aux racines/back to the roots, Carignan Alte Reben, Corbières

Und hier, wie immer, der rote Faden unseres Gesprächs

01:47 unser Hauptthema heute: Crémant und Weine von Grand C

aber vorab: DWI: Weinkonsum 2024 rückläufig

trinkt bitte bewusst – aber trinkt!

die Zahlen!

Weine aus D 5% weniger im Absatz (-6% im Umsatz)

Preise: internationale Weine 3,72 EU/Liter und deutsche Weine 4,47 EU/Liter

Erinnerung ans Monte Vino auf Binz

dort „die Entdeckung der Langsamkeit“ und die „Leichtigkeit des Seins“ entdeckt

es war einfach nur lecker

dann ploppte der Grand C im Restaurant Charlotte K. bei Ines Kuka auf

ein Macher hinter Grand C ist Axel Wulfken

Gräfe: ich könnte mir vorstellen, elsässer Weine in den offenen Ausschank zu nehmen!

…und natürlich unsere Liebe zum Crémant

Viel Spaß beim Verkosten!

diese ewige Suche und Getriebenheit nach dem schönen Schaumwein

*irgendwas* möchten wir sowieso nicht hinstellen

eine Flasche ist ja nicht viel, wenn man zu viert ist 😉

cremige Perlage, schöne animierende Säure

keine nervige Kohlensäuresäule 😉

traditionelle Flaschengärung, 24 (!) Monate Feinhefe

kleine Abschweifung zum PetNat von Wackerbarth (auf Müller-Thurgau-Basis)

die Pressung ist entscheidend!

nicht nur beim Olivenöl: erste und zweite Pressung

erste Pressung: Frucht, Frische, Eleganz

zweite Pressung: mehr Körper, aber auch Bitterstoffe

hier werden Grenzen gesetzt wie beim Champagner – für einen Cremant!

das Essen zum Cremant

wir trinken aus Stölze-Gläsern aus der Oberlausitz

warum dieser? Weil es ein sortenreiner Pinot Blanc ist!

ab in den Süden: Wein aus dem Languedoc

Pays d’Hérault meint er…

im Glas: 2023 Blanc

Rebsortenkombi Sauvignon Blanc und Chardonnay

aber besonders: ein Wein mit nur 10,5% Alc

Leichtigkeit, Trinkfreude

die 7 Rebsorten des Elsass: Pinot noir (auch für Crémant), Chardonnay (nur für Crémant), Pinot blanc, Pinot gris, Muscat, Sylvaner, Gewurztraminer. Plus Klevner de Heiligenstein (Savagnin Rosé, ausschliesslich in Heiligenstein erlaubt)

Elsass-Riesling – da ist 2022 schon fast ein Jungwein

das ist ein Riesling für „Ich mag keinen Riesling“-Trinker

47:35 und jetzt zu den Roten…

warum es (nur) im Elsass in Frankreich eine Weinkönigin gibt

Wein aus dem Corbières

ein Mix aus vielen schönen Dingen: Syrah, Mouvèdre, Grenache, Carignan

lustiges Alkoholanteilraten: 13,5%? 14%? – Nein: 14,5%!

aus biologischem Anbau, Handlese, alte Reben (bis zu 80 jahre), Ertragsreduzierung auf 25-35 hl/ha

es ist alles auch Marketingtechnisch gut verpackt

651 mm Niederschlag fallen innerhalb eines Jahres in Villesèque-des-Corbières (Dresden: 881) (Quelle)

der Winzer auf Zypern

anders leben, weniger trinken, mehr bewegen

Wein als Kulturgut

wie tief wurzeln die Reben? Echt 100 Meter??

der Wein ist in Amphoren ausgebaut

das Image der Carignan-Traube ist nicht gut. Aber es geht auch anders

Einsatz für den Erhalt der Weinkultur

