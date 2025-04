Die Große Gemeinsame Jungweinprobe hat über 20 Jahre lang Weinliebhaber und Winzer aus Sachsen und dem benachbarten Anbaugebiet Saale-Unstrut zusammengebracht. Doch in den vergangenen Jahren, insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, hat dieses Format an Attraktivität verloren. Weniger teilnehmende Weingüter und zurückgehende Besucherzahlen machten eine Neuausrichtung dringend notwendig. Mit „Die große Sachsen-Wein-Probe“ hat der Weinbauverband nun ein modifiziertes Format gefunden. Am 13. April findet sie erstmals für die Öffentlichkeit statt, tagsdrauf gibt es für Gastronomen und Wiederverkäufer eine Profi-Runde. Veranstaltungsort ist der Zentralgasthof in Weinböhla.

20 Weingüter aus Sachsen stellen ihre Weine vor – und zwar nicht nur die Jungweine, sondern „was sie wollen aus ihrer Kollektion“. Perspektivisch wird angestrebt, auch wieder die Kollegen aus Saale-Unstrut sowie internationale Partner aus Polen und Tschechien einzubinden. Ziel ist es, die Messe zu einer internationalen Plattform weiterzuentwickeln. Viele Winzer nehmen trotz der geringeren Menge an Wein, die wegen der frostigen Nächte im April 2024 nun zur Verfügung steht, teil und präsentieren ihre Weine. Neben den regulären Verkostungen an den Ständen der Winzer werden auch moderierte Proben angeboten. Themen wie Sektweinproben, Raritäten und besondere Weinlinien werden vorgestellt. Schloss Wackerbarth übernimmt beispielsweise die Präsentation seiner Sekte.

Die Veranstaltung findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Zentralgasthof in Weinböhla statt. Die Eintrittskarten kosten 29,90 Euro und beinhalten die Weinprobe sowie Wasser und Brot. Der Vorverkauf läuft bereits erfolgreich und wird empfohlen, da die Kapazität begrenzt ist. Karten gibt es in den DDV-Lokalen, im Zentralgasthof Weinböhla und beim Veranstalter Weinbauverband Sachsen.

