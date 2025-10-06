Eine Straußwirtschaft in der Dresdner Neustadt? Das geht, wenn auch (vorerst?!?) nur für eine Woche: das Meißner Weinhandwerk und das Speisewerk wollen vom 20. bis 25. Oktober im Wein Pop-Up „Stadtstrauße“ täglich ab 15 Uhr Wein ausschenken und passende Tapas anbieten. Verkostungen und die Gelegenheit, mit den Winzern ins Gespräch zu kommen und dabei mehr über Aromen, Weinherstellung und den perfekten Wein zum Essen zu erfahren, runden das Angebot ab.

Als kulinarisches Highlight finden am 23. und 24. Oktober besondere Wine & Dine Events statt. An diesen Abenden werden ab 18 Uhr zwei Spitzenköche der Region jeweils ein exklusives 3-Gänge-Menü kochen, zu denen es natürlich die passenden Weine aus Meißen geben wird (Preis: 99 €). „Mit Felix Mikulla von der Felsenbirne Pirna und Daniel Fischer aus dem Restaurant Daniel in Dresden-Striesen konnten wir zwei Spitzenköche aus dem Elbtal für unsere Idee begeistern“ freut sich Karsten Lietz vom Weinhandwerk Meissen, dessen Weine bisher hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel sichtbar waren (wir hatten Lietz und Kellermeister Johann Michalicka-Altus schon als Gäste im Podcast).

„Mit Konzepten wie der „Stadtstrauße“ wollen wir unseren Gästen die Kombination aus regionaler Kulinarik und lokalem Wein

in entspannter Atmosphäre näherbringen. Der gemeinsame Genuss steht für uns dabei klar im Vordergrund, und mit dem Speisewerk haben wir dafür einen fantastischen Gastgeber gefunden“, sagt Karsten Lietz. Seinen Abschluss findet das Meissner Gastspiel in der Dresdner Neustadt mit einer Closing Party am 25. Oktober, bei der Wein mit handgemischtem Vinyl serviert wird.

Die Stadtstrauße öffnet vom 20.–25.10.2025 in der Bautzner Straße 71 in 01099 Dresden. Anmeldungen zu den Wine & Dine Events sind unter info@wbg-meissen.de, bei der Felsenbirne und im Restaurant Daniel möglich.