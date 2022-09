Er kommt aus einem ganz großen Saftladen und macht seit 15 Jahren Wein: Martin Biedermann, Sohn („Zweitgeborener“, wie er betont) der Betreiber einer Naturmostkelterei in Mauna. Er ist Teil der vierten Generation und auch vor Ort geblieben: Sein Weinberg liegt in Mauna, hat keinen offiziellen Namen, gehört aber ins „bestimmte Anbaugebbiet Sachsen“. Darüber reden wir, bei Frühburgunder, Rhabarber- und Apfelschaumwein sowie Sekt und Scheurebe. Auerdem lernen wir dies und das, zum Beispiel über Bock Gunder und Böckser (ohne Zweitnamen), wobei der erste gewollt ist und nützliche Arbeit im Weinberg verrichtet und der zweite eher nicht so willkommen ist, aber in unserem Fall auch nur ein ganz klein wenig schmeckbar war. Wir reden dennoch drüber und erklären auch (fast) alles. Das unterscheidet diese 61. Folge von „Auf ein Glas“ von keiner der vorherigen: wir sind Bildungsportal!

Das waren unsere Themen:

01:19 Martin Biedermann zu Gast – von der Cambium Compagnie

ich hatte das Glück, dass ich Zweitgeborener bin

ich komme aus einer Naturmostkelterei, die in 4. Generation betrieben wird

Frühburgunder während der Lehre bei Schloss Proschwitz kennen gelernt

eine hochspannende Sorte!

warum gibt es den Frühburgunder so selten?

weil der Spätburgunder so einen hohen Stellenwert hat?!

und der Frühburgunder ist schwierig, mit dünner Schale

Sonnenuntergänge in Mauna können sich ziehen…

wem es hilft: Mauna liegt im Dreieck Meißen – Lommatzsch – Nossen

Lommatzscher Pflege ist die Kornkammer Sachsens…

mit Wein hat das nichts zu tun

der Weinberg ist Teil des Anbaugebiets Sachsen

2004 begann Martin Biedermann Winzerlehre auf Wackerbarth

seit 2007 hat er den Weinberg gepachtet

hat der Berg einen Namen? (Nein, wir nennen ihn Mauna Beach)

Besenwirtschaft gibt es seit 2020 (unser Besuch daselbst)

15 Tonnen bestgemahlener Sand, ein Imbisswagen und viel Liebe

die Kelterei Biedermann ist der zweitälteste private sächsische Weinhersteller

wir reden von früher…

schrecklich: diese Pünktlichkeit, um sieben anzufangen!

er war lange Kellermeister auf dem Rothes Gut

nach der Lehre erst mal studiert (Weinbau und Önologie)

Lust auf Cidre?

Obst aus eigenem Anbau? Nee, keine Chance…

zweite Probe: Rhabarber-Schaumwein

dem Zauber des Rhabarbers konnte ich mich bislang komplet entziehen (meint der Herr Gräfe)

warum machen wir sowas?

Compagnie-Mitglied Philipp Henke kam vergangenes Jahr schon mit der Idee eines Apfel-Cidre an

Apfelwein mit klassischer Flaschengärung

die Kelterei hat ja Pfandflaschen!

man muss die Bequemlichkeit durchbrechen! Flaschen zurück zum Erzeuger!

die Kelterei hat ja Pfandflaschen! man muss die Bequemlichkeit durchbrechen! Flaschen zurück zum Erzeuger! 26:28 seit 1.9. sind sie einer (von drei) der Öko-Weinbaubetriebe in Sachsen

die Mosterei hat in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Demeter-Richtlinien produziert

„für mich ist ökologische Bewirtschaftung, was im Kopf und im Herzen im Einklang gehen muss“

Vorteil: man ist näher bei den Trauben, näher am Stock. man observiert mehr

dadurch hat man einen „geilen Draht zu der Rebe“

wir sind privilegiert: wir dürfen uns mit Produkten beschäftigen, die de facto keiner braucht

Hefeschlund im Kronkorken

der bleibt „bottletrüb“

mit jeder Filtration nimmt man dem Saft was weg

Rotkäppchen – ist das nicht diese Schnecke aus dem Wald?

Erinnerung an Weingut von der Tann und sein OMG

nicht nur eine Sorte – ein Apfel-gemischter-Satz

Streitfrage: gewinnt Cidre, wenn man ein kleines Schlückchen Clavados rein giebt?

sie versekten selber bis aufs Finishing, das beim Lohnversekter passiert

es ist ein 17er Frühburgunder, lag 50 Monate auf der Hefe

warum macht man sowas? Weil man’s kann!

Erinnerung an die Vaux-Probe

was Matthias Gräfe zum Sekt empfiehlt (an Wackerbarth-Beispielen)

was ist denn nun ein Böckser?

das Tolle bei den Sekten: jede Flasche ist individuell

kannste machen: 50 Monate!

ein Euro zwei Cent: die Sektsteuer

die besonderen Anlässe sind jeden Tag

*das* ist was anderes Schönes

Flaschenform ist chic – nicht so oft gesehen

eine Spumante Italia

nen Sektgrundwein liest man nach dem Säuregehalt, nen gescheiten Stillwein nach dem Öchslegehalt

ökologischer Anbau: Kopf und Herz müssen mitmachen

bei Demeter braucht man dann auch den Glauben an die Dinge

Unterstockbereich: so gut sie’s können kurz gehalten

’n Schaf is ja ooch bloß ’n Mensch (natürlich naschen sie auch Trauben, manchmal)

21er Jahrgang – und kein Interesse, das nicht schmecken zu lassen

Stichwort: Doppelsalzentsäuerung

Kaufst Du Weine zu? Weine nicht, aber Trauben!

guckt Euch die Weinberge an, guckt was da unterwegs ist!

2020: der Rebstecher

…auch Zigarrendreher genannt. Ein Schädling, aber ein putziges Tier

…und dieses Jahr ist es die Schlupfwespe

[Aufgenommen am 24. August 2022]

