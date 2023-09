Riesling vom Roten Hang

„Auf ein Glas“ ist unterwegs in Rheinhessen und dort zu Besuch bei Lisa Bunn in Nierstein. Das liegt einerseits am Rhein und andererseits am Roten Hang mit seinen steilen Hängen und speziellen Böden aus Ton- und Sandstein und daher mit viel Mineralität, Salzigkeit und Würze in den Weinen. Die drei Lagenweine während unseres Gesprächs in der Vinothek des Weinguts kamen aus den Lagen Hipping, Ölberg und Orbel. Natürlich reden wir über diese Weine, aber auch ausführlich über deren Herkunft: warum der Rote Hang so ist, wie er ist, was ihn ausmacht.

Lisa Bunn betreibt seit 2011 mit ihrem Mann Sebastian Strebel das Weingut in Nierstein in der vierten Generation – wobei Bastian etliche Hektar aus seinem elterlichen Weingut in Wintersheim mitbrachte – dort ist jetzt der Keller, in Nierstein die Vinothek. Wintersheim, sagt Lisa Bunn, sei „ein Geheimtipp“. Gar nicht so weit weg, aber weiter vom Rhein in der rheinhessischen Hügellandschaft mit dem etwas größeren und bekannteren Nachbarsort Guntersblum. In Wintersheim herrschen Kalksteinböden vor, dadurch entsteht ein anderer Typ Wein. „Diese großen Gegensätze Wintersheim – Nierstein nutzen wir für unsere Weine“, sagt Lisa Bunn.

Und hier die Notizen zum Gesprächsverlauf

00:37 „Auf ein Glas“ auf Reisen in Nierstein am Roten Hang

zu Gast bei Lisa Bunn

alles lila: Fenster, Flagge…

warum bist du lila? „weil es eine schöne Farbe ist!“

…und weil wir die Möglichkeit hatten, alles auf den Kopf zu stellen

aber zuerst hatten wir den Weinstil und die Stilistik der Weine geändert

Weingut in Nierstein ist in der vierten Generation

der Vater ist immer noch dabei – er hatte Lisa und ihrem Mann (Bastian) die Verantwortung übertragen

Lisa Ausbildung in Geisenheim, Bastian in Kreuznach (Techniker gemacht)

es sind Hektar zusammen gekommen – „aber das war nicht das Ziel!“

zu Gast bei Lisa Bunn alles lila: Fenster, Flagge… warum bist du lila? „weil es eine schöne Farbe ist!“ …und weil wir die Möglichkeit hatten, alles auf den Kopf zu stellen aber zuerst hatten wir den Weinstil und die Stilistik der Weine geändert Weingut in Nierstein ist in der vierten Generation der Vater ist immer noch dabei – er hatte Lisa und ihrem Mann (Bastian) die Verantwortung übertragen Lisa Ausbildung in Geisenheim, Bastian in Kreuznach (Techniker gemacht) es sind Hektar zusammen gekommen – „aber das war nicht das Ziel!“ 03:21 als sie sich (in der Realschule) kennengelernt hatte, wollte Bastian Polizist werden und Lisa Steuerberaterin

„Auf jeden Fall net das, was die Eltern machen“ (zwei Winzerskinder auf Abwegen)

gemeinsam Abi in Mainz gemacht – und auf dem Weg dahin angefangen, sich mit Wein zu befassen

die Zeit der Message in a Bottle Generation

das war komplett anders als das, was die Eltern gemacht hatten

das Weingut war bis 2011 spezialisiert auf Endverbraucher

es gab Abholer und die Tradition, dass der Vater 2x im Jahr die Kunden persönlich belieferte. Deutschlandweit.

…die Weine waren eher auf Restsüße ausgelegt

dazu passend die Rebsorten: Huxelrebe, Siegerrebe, Ortega

sie setzten Riesling und Burgundersorten, bauten trocken aus, schafften Holzfässer an

Hinwendung zu ökologischer Bewirtschaftungsweise

Spontangärung ist wieder eingekehrt und langes Hefelager…

wir geben den Weinen mehr Zeit

Lagenweine ein Jahr im Holzfass, Rotweine ein bis zwei Jahre im Barrique

früher hieß das Weingut Margaretenhof

Etikettenbeschreibung

„Auf jeden Fall net das, was die Eltern machen“ (zwei Winzerskinder auf Abwegen) gemeinsam Abi in Mainz gemacht – und auf dem Weg dahin angefangen, sich mit Wein zu befassen die Zeit der Message in a Bottle Generation das war komplett anders als das, was die Eltern gemacht hatten das Weingut war bis 2011 spezialisiert auf Endverbraucher es gab Abholer und die Tradition, dass der Vater 2x im Jahr die Kunden persönlich belieferte. Deutschlandweit. …die Weine waren eher auf Restsüße ausgelegt dazu passend die Rebsorten: Huxelrebe, Siegerrebe, Ortega sie setzten Riesling und Burgundersorten, bauten trocken aus, schafften Holzfässer an Hinwendung zu ökologischer Bewirtschaftungsweise Spontangärung ist wieder eingekehrt und langes Hefelager… wir geben den Weinen mehr Zeit Lagenweine ein Jahr im Holzfass, Rotweine ein bis zwei Jahre im Barrique früher hieß das Weingut Margaretenhof Etikettenbeschreibung 08:29 der Wein hat Korken (aber keinen Kork!)

Naturkork bei den Weißweinen, die länger reifen sollen und bei den Rotweinen

subjektiver Eindruck: die Qualität der Korken ist besser geworden

Naturkork bei den Weißweinen, die länger reifen sollen und bei den Rotweinen subjektiver Eindruck: die Qualität der Korken ist besser geworden 11:10 im Glas: 2021 Riesling aus der Lage Hipping

Südosthang mit Rheinblick

am Nachmittag wird es schattiger dort

nicht die wärmste Lage, aber die mit dem höchsten Steinanteil

präsentiert Herkunft Nierstein/Roter Hang am schönsten

mineralisch, kräutrig

wir wollen in unsere Weine so wenig wie möglich eingreifen

zum Wetter 2021 in Nierstein

Südosthang mit Rheinblick am Nachmittag wird es schattiger dort nicht die wärmste Lage, aber die mit dem höchsten Steinanteil präsentiert Herkunft Nierstein/Roter Hang am schönsten mineralisch, kräutrig wir wollen in unsere Weine so wenig wie möglich eingreifen zum Wetter 2021 in Nierstein 13:02 handgelesen

24 h Maischestandzeit

Beeren leicht angequetscht mit den Füßen

Handschrift im Betrieb: große Maischestandzeitfans

21 ha haben sie insgesamt

inklusive der Weine aus Wintersheim

„ein Geheimtipp“

dort ist der Keller, in Nierstein die Vinothek

der zweite Teil der Geschichte: das Weingut von Bastians Eltern

das funktionierende Weingut Strebel gab anfangs die Sicherheit, den eigenen Stil zu finden und zu festigen

es hat sich sehr schnell weit auseinander entwickelt

24 h Maischestandzeit Beeren leicht angequetscht mit den Füßen Handschrift im Betrieb: große Maischestandzeitfans 21 ha haben sie insgesamt inklusive der Weine aus Wintersheim „ein Geheimtipp“ dort ist der Keller, in Nierstein die Vinothek der zweite Teil der Geschichte: das Weingut von Bastians Eltern das funktionierende Weingut Strebel gab anfangs die Sicherheit, den eigenen Stil zu finden und zu festigen es hat sich sehr schnell weit auseinander entwickelt 15:23 Wir wollen Herkunft, wollen Finesse und Leichtigkeit – weniger Frucht und Süße

ich bin kein Einzelkämpfer, es ist *unser* Baby, das schon sehr groß und ausgewachsen ist

Aufteilung der Arbeit: Kellerarbeit zusammen

Bastian ist der auf dem Traktor, Lisa die mit der Handarbeit

die wichtigen Sachen besprechen sie zusammen

wir reden über Einschulung

ich bin kein Einzelkämpfer, es ist *unser* Baby, das schon sehr groß und ausgewachsen ist Aufteilung der Arbeit: Kellerarbeit zusammen Bastian ist der auf dem Traktor, Lisa die mit der Handarbeit die wichtigen Sachen besprechen sie zusammen wir reden über Einschulung 19:29 Nachhilfe Roter Hang

der Rote Hang beginnt im Nachbarort Nackenheim (nördliches Ende)

zwischen Nackenheim und Nierstein ist der Rote Hang südöstlich zum Rhein ausgerichtet, in Nierstein knickt er ab und wird zum Südhang (ohne Rheinblick) –> siehe dazu auch die Wanderung von Nierstein nach Nackenheim

der Begriff Roter Hang ist von den Winzern (Elterngeneration) gewählt: frühes Marketing!

was den Roten Hang verbindet, sind die Lagen: steil mit besonderem Boden

rote Farbe: roter Ton-Sandstein

viele sagen: roter Schiefer – stimmt so aber nicht. Sieht nur so aus!

die Steine haben dünne zerbrechliche Struktur

rote Farbe kommt von oxidierten Eisenerzen im Boden

der Rote Hang beginnt im Nachbarort Nackenheim (nördliches Ende) zwischen Nackenheim und Nierstein ist der Rote Hang südöstlich zum Rhein ausgerichtet, in Nierstein knickt er ab und wird zum Südhang (ohne Rheinblick) –> siehe dazu auch die Wanderung von Nierstein nach Nackenheim der Begriff Roter Hang ist von den Winzern (Elterngeneration) gewählt: frühes Marketing! was den Roten Hang verbindet, sind die Lagen: steil mit besonderem Boden rote Farbe: roter Ton-Sandstein viele sagen: roter Schiefer – stimmt so aber nicht. Sieht nur so aus! die Steine haben dünne zerbrechliche Struktur rote Farbe kommt von oxidierten Eisenerzen im Boden 21:55 die Lagen: Rothenberg im Norden bei Nackenheim dann kommt Nierstein mit Pettenthal, Hipping, Ölberg, Orbel – alles Große Gewächs-Lagen. Und alle mit unterschiedlichem Terroir, also auch unterschiedlichem Geschmack

und nun Roter Hang in die Hand

entstanden in der Zeit des Rotliegenden

…also etwa vor 280 Mio Jahren

es gibt in D noch sehr viel mehr davon – aber nicht unbedingt an der Oberfläche und eben nicht in Verbindung mit Wein

das war der Geo-Weiterbildungs-Block

wir machen tatsächlich Weinwanderungen…

die SchwieMu ist Wein- und Kulturbotschafterin

28:10 die schönsten Arbeitsplätze mit der schönsten Aussicht – und die mit der meisten Arbeit

Handlese auf allen 21 ha, aber im Steilhang geht gar nichts mit Traktor (Pflanzenschutz, Laubschnitt etc)

Hipping ist unser absoluter Premiumriesling

wenn der Wein was zu erzählen hat, tut er das nicht im Vorübergehen

legen sie ältere Jahrgänge zurück?

ja! Gerade eine Jahrgangsprobe Orbel 2016 bis heute gemacht.

ausreichend zurück gelegt

Handlese auf allen 21 ha, aber im Steilhang geht gar nichts mit Traktor (Pflanzenschutz, Laubschnitt etc) Hipping ist unser absoluter Premiumriesling wenn der Wein was zu erzählen hat, tut er das nicht im Vorübergehen legen sie ältere Jahrgänge zurück? ja! Gerade eine Jahrgangsprobe Orbel 2016 bis heute gemacht. ausreichend zurück gelegt 30:26 nach dem 2021 Hipping (sehr jung) jetzt der Ölberg 2020 Riesling

Ölberg ist konzentrierter, öliger, zeigt Kirchenfenster am Glas

2020 war sehr warmes Jahr

Wasserprobleme? 2022 gab es die

2018 begonnen, Weinberge anders zu bewirtschaften: mehr Material reingebracht

Bodenabdeckung in Steilhänge, mehr Begrünung in die flachen Lagen gebracht

bis 2017 war die Frage: wie kann man die Reife steigern? (es war ja kühl und feucht!)

hohe Mostgewichte, niedrige Säure, unstabiler pH-Wert

wir lernen von Jahr zu Jahr aus der Erfahrung heraus

Thema Humusaufbau ist wichtig

Ölberg ist konzentrierter, öliger, zeigt Kirchenfenster am Glas 2020 war sehr warmes Jahr Wasserprobleme? 2022 gab es die 2018 begonnen, Weinberge anders zu bewirtschaften: mehr Material reingebracht Bodenabdeckung in Steilhänge, mehr Begrünung in die flachen Lagen gebracht bis 2017 war die Frage: wie kann man die Reife steigern? (es war ja kühl und feucht!) hohe Mostgewichte, niedrige Säure, unstabiler pH-Wert wir lernen von Jahr zu Jahr aus der Erfahrung heraus Thema Humusaufbau ist wichtig 33:30 Umstellung auf Bio?

tatsächlich angemeldet „seit gestern“ – vom Denken und Handeln schon länger

2019 schon mal angefangen, aber 2021 brachte die viele Feuchtigkeit sie aus dem Tritt

Technik und Manpower fehlte damals. Das ist jetzt besser

…und jetzt haben wir investiert!

wenn man zwei alte Betriebe hat, hat man auch viel alte Geräte!

…aber all das kostet ja auch – doch es sollte so sein!

auch 2023 ist nicht ohne: erst kein Regen, dann viel. Aber: das Duo „mehr Erfahrung“ und „bessere Maschinen“ scheint zu greifen

tatsächlich angemeldet „seit gestern“ – vom Denken und Handeln schon länger 2019 schon mal angefangen, aber 2021 brachte die viele Feuchtigkeit sie aus dem Tritt Technik und Manpower fehlte damals. Das ist jetzt besser …und jetzt haben wir investiert! wenn man zwei alte Betriebe hat, hat man auch viel alte Geräte! …aber all das kostet ja auch – doch es sollte so sein! auch 2023 ist nicht ohne: erst kein Regen, dann viel. Aber: das Duo „mehr Erfahrung“ und „bessere Maschinen“ scheint zu greifen 36:11 bislang glich kein Jahrgang dem anderen…

spannendes 2023: erst alles spät, dann alles trocken, dann alles nass

die Beeren sind weich, jetzt ist viel Regen nicht mehr gut

2023 wird ein anspruchsvolles Jahr

sah alles bildschön aus – das war ein Traum

wo ist der Ölberg?

was da wächst? Riesling hauptsächlich, aber mittlerweile auch andere Rebsorten

spannendes 2023: erst alles spät, dann alles trocken, dann alles nass die Beeren sind weich, jetzt ist viel Regen nicht mehr gut 2023 wird ein anspruchsvolles Jahr sah alles bildschön aus – das war ein Traum wo ist der Ölberg? was da wächst? Riesling hauptsächlich, aber mittlerweile auch andere Rebsorten 39:47 große Gegensätze Wintersheim – Nierstein nutzen sie

Ernte in Wintersheim ist zehn Tage später dran…

Kalksteinböden in Wintersheim

dadurch ein anderer Typ Wein

drei fest angestellte MA

gibt es Sekt?

Riesling Brut – bei den Lagenweinen (Schloss Schwabsburg)

Flaschenvergoren, 24 Monate auf der Feinhefe, brut

Ernte in Wintersheim ist zehn Tage später dran… Kalksteinböden in Wintersheim dadurch ein anderer Typ Wein drei fest angestellte MA gibt es Sekt? Riesling Brut – bei den Lagenweinen (Schloss Schwabsburg) Flaschenvergoren, 24 Monate auf der Feinhefe, brut 43:08 im Glas: 2018 Orbel

die wärmste Lage, südlich ausgerichtet

2018 den Orbel nach Geschmack der Trauben geerntet und nicht so lang wie möglich hängen gelassen

eins der Highlights aus Jahrgang 2018

mehr Reife, mehr Kraft und Frucht, aber auch gewisse Feinheit und Säure

das war der Anfang vom Grauburgunder

wie ging’s in der Pandemie?

wir hatten kurz vorher einen Online-Shop eingerichtet, hatten da also Glück

online tastings eingeführt (die gibt es heute noch)

[Besucht am 22. August 2023 | Alle Beiträge Rheinhessen

Weingut Bunn Strebel

Lisa Bunn | Bastian Strebel

Mainzer Straße 86

55283 Nierstein

Tel. +49 6133 59290

bunn-strebel.de

.

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung der Great Wine Capital Mainz.