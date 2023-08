Das kann sich trinken lassen | Klicken öffnet mehr

Bei Lisa Bunn waren wir – Riesling-im-Glas-habend-und-ihn-probierend – im Hipping, dem Ölberg und dem Orbel. Anschließend ging’s dann per Pedes erstmal unter der Bahn lang und in einem eleganten Bogen hoch auf den Wanderweg, der zumindest einmal im Jahr nicht so beschaulich da liegt wie an diesem Augusttag: jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juni gibt es dort die Jahrgangspräsentation der 30 Winzer, die zum Verein Roter Hang gehören – eine Interessengemeinschaft, die vor Jahren gegründet wurde, um auf die Qualitäten dieser Weinlagen aufmerksam zu machen. Denn was ja heutzutage kaum noch jemand weiß: Weine aus Rheinhessen hatten früher® mal nicht den allerbesten Ruf. Es brauchte erst einen Generationswechsel und neues Qualitätsbewusstwein, um das zu ändern.

Was die Winzer (OK, vielleicht nicht die, aber doch: ausreichend viele) nun machen, kann sich trinken lassen. Mit (Stand August 2023) 19 Mitgliedsbetrieben im VDP stellen die Rheinhessen knapp zehn Prozent der in diesem Verband versammelten Spitzenwinzer. Aber der Rest ist auch nicht schlecht, manche schielen nach einer Mitgliedschaft, manchen ist es egal, andere wollen das gar nicht – egal, so lange der Wein nur gut ist und nicht nur den eigenen Ansprüchen genügt. So oder so, die Winzer helfen dem Ortsunkundigen im Berg, die Orientierung zu finden. Denn trotz Flurbereinigung (später werden wir in Nackenheim einen Stein sehen: Flurbereinigung 1978 Nackenheim 1990) scheinen einige der Lagen noch sehr verwurschtelt zu sein (sieht man hier ganz gut, wenn man zu Kranzberg und Zehnmorgen reinzoomt).

Genau da laufen wir lang (also nicht durch die verwurschtelten Ecken, aber immer am Rand lang) und haben gleichzeitig schon den Hipping im Blick. Freundlicherweise helfen dann irgendwann die stolzen Winzer weiter, um dem Wanderer mit fundiertem Achtelwissen auf die Sprünge zu helfen. Weingut Schätzel, Hipping, VDP Große Lage lesen wir auf dem einen, Weingut St. Antony, Hipping, VDP Große Lage auf dem nächsten. Etwas weiter sind das Weingut Schätzel und das Weingut Gunderloch mit den Zusatzinfos Pettenthal und VDP Große Lage Pfahl an Pfahl zur Stelle, St. Antony (natürlich!) ist auch hier, nur ein paar Schritte weiter. Nun entsprechen die Großen Lagen des VDP ja nicht den allgemeinen Lagen – Vereinssache und so. Aber als grobe Orientierung ist das ja schon mal ganz nett…

Wer sich ein wenig mit den Arbeitsweisen der Winzer auskennt, könnte gelassen mit unnützem Wissen prahlen: „Ich denke mal, dass hier die Rieslinge von St. Antony wachsen!“ wäre so ein Satz, den man gelassen sagen könnte und dabei auf die Strohballen am Wegesrand (alternativ: ausgebrachtes Stroh zwischen den Zeilen) weisen. Mit großer Wahrscheinlichkeit passt es dann – obwohl: bio-zertifiziert sind hier viele Betriebe, und von den drei erwähnten VDP-Weingütern arbeiten sogar zwei (St. Antony und Schätzel) nach den noch strengeren Demeter-Richtlinien. Wie auch immer: als Einzelwanderer lag ich mit meinen Vermutungen immer richtig, war also Sieger der Mutmaßungen.

Der Wanderweg ist für Radfahrende bestens geeignet, denn er ist ja eigentlich für die Trecker der Winzer gedacht. Also befestigt. Aber laufen ist erlaubt und hat den Vorteil, dass man sich eher mal umschaut, was vor allem im ersten Teilstück nahe Nierstein sich immer lohnt: der eingangs erwähnte Kilianskirchturm ist verlässlicher Blickfang und es fügt sich, dass man am Anfang (wenn er nahe ist) nur wenig sieht und später (wenn die Kirche weiter weg ist und dadurch optisch immer kleiner wird) immer mehr auch von der Kirche zu sehen ist. Kirchtürme waren ja in den alten Zeiten der Ersatz für unser GPS: wer die Form und Eigenarten der Kirchtürme drauf hatte, konnte sich ihnen nähern und somit (mit etwas Glück…) den rechten Pfad finden. Das in Klammern gesetzte Glück braucht man übrigens auch heutzutage noch, denn nicht immer folgt die Wirklichkeit den eingezeichneten Wegen. Da weiß man Dank GPS zwar, wo man steht, sieht auf der Karte auch den Weg – aber im real life schlimmstenfalls auch, dass der Winzer hier aus Gründen einen Zaun gezogen hat, den zu übersteigen die Höflichkeit verbietet. Selbst wenn der Kirchturm – in unserem Fall der von Nackenheim – zum Greifen nahe erscheint.