Kochsternstunden ab 2. Februar

Zum 14. Mal finden in diesem Winter die Kochsternstunden statt – jener Wettbewerb, bei dem sich Restaurants mit einem eigens für den Wettbewerb zusammengestellten Menü der Kritik ihrer Gäste stellen. 2024 machen 32 Restaurants mit, die meisten in Dresden und der nahen Umgebung, aber einige auch weiter weg: Richtung Westen traditionell das Lichtenstein (dort kocht Christian Weidt und fing gleich nach der Eröffnung seines Schönberger Palais an, Sieger bei den Kochsternstunden zu werden), Richtung Osten das Restaurant Pavillon in Neugersdorf, das zum ersten Mal mitmacht bei den diesjährigen Kochsternstunden, die vom 2. Februar bis 10. März stattfinden.

Der Pavillon in Neugersdorf ist nicht der einzige Newcomer, auch das Weingut & Restaurant Drei Herren (Radebeul), das im Herbst neu eröffnete vegetarische Feinschmecker-Restaurant Nicht Fisch Nicht Fleisch (Dresden), das Restaurant Zweite Heimat (Ullersdorf) und als Pop-Up Weigelts Kochkontor (Pirna) machen erstmals mit. Nicht bei der offiziellen Liste der neuen Kochsternstunden-Teilnehmer steht das Kobalt, obwohl dessen Betreiber (und Kochsternstunden-Erfinder) Clemens Lutz bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Wettbewerbs völlig richtig anmerkte: „In diesem Jahr nehmen wir erstmals als eigenständiges Restaurant mit unserem eigenen Koch Tim Ebert teil – bislang waren wir ja nur der Ort für Pop-Ups mit anderen Köchen!“

Die erwähnte Pressekonferenz fand im Carolaschlösschen statt. Der Betrieb nimmt in diesem Jahr zum vierten Mal am Wettbewerb teil – und hatte schon immer ganz eigene Ideen, um positiv aufzufallen (2020 zum Beispiel diese). Dieses Mal sind es nicht nur Speisen (Tataki vom Rind | Schaumsuppe vom Krustentier | Onglet vom Kalb | Dessert mit Himbeertarte und mehr) und Getränke (Weißburgunder aus Sachsen, Riesling Großes Gewächs vom Rheingau, Amarone aus Apulien, Espresso Martini), sondern auch diejenigen, die es zubereiten: die Azubis Arne Westerlund, Steven Vetsch-Winter, Sebastian Rocher (alle drittes Lehrjahr) schwingen die Kochlöffel federführend – natürlich unter der Anleitung ihres Küchenchefs Ralf Wolf und seinem Team. „Hier können die Auszubildenden Verantwortung übernehmen und selbst zeigen, wie sehr dieser Beruf Freude und Spaß bereitet“, sagte Carolaschlösschen-Betreiber Moyd Karrum.

