Da wächst was ran, was eine Tradition werden könnte: zum zweiten Mal bekamen die frischgebackenen Winzerinnen und Winzer ihre Zeugnisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde auf einem der ausbildenden Weingüter überreicht. Nachdem der Winzer Karl Friedrich Aust es im vergangenen Jahr begonnen hatte, setzte Georg Prinz zur Lippe es in diesem Jahr auf seinem Schloss Proschwitz fort: die Freisprechung im nicht so bürokratischen Rahmen.

Die Ex-Azubis kamen von den Weingütern Martin Schwarz , Hoflößnitz, Schloss Wackerbarth und Schloss Proschwitz. Groß war der Jahrgang nicht: fünf Winzerinnen und Winzer hatten in diesem Sommer Ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben, eine sechste Prüfung fiel wegen Krankheit aus und steht im August noch an.

Hausherr Georg Prinz zur Lippe begrüßte die fünf Gesellen und empfahl unter anderem, „in die wilde weite Welt“ zu gehen – heißt: mal bei anderen Winzern in anderen Weinbauregionen weiter zu lernen. Karin Schmidt, Bildungsberaterin „für die grünen Berufe“ beim Landratsamt Meißen, hatte die Azubis von Anfang an begleitet.

Kerstin Lässig, Referentin Ausbildung im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, betonte, dass die Ausrichtung so einer Feier durch die Ausbildungsbetriebe auch ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung der (nun ehemaligen) Auszubildenden sei. „Mit der Freisprechung können Sie sich nun Winzerin oder Winzer nennen“ – nach einer

Luise Schilke als Jahrgangsbeste („mit einer eins vor dem Komma“), die bei Martin Schwarz gelernt hat, kommt in die Auswahl eines Weiterbildungsstipendiums (da sie in Gesisenheim studieren wird, sicher keine schlechte Idee). Doch auch die anderen müssten sich nicht grämen, denn „Ihrer Leistungen leben ja von der Indivisualität Ihrer Persönlichkeit!“ – und allen würde ja bescheinigt, dass sie den hohen Anforderungen des Berufs Winzer*in gewachsen seien. „Sie sind nicht nur der Nachwuchs, Sie sind die Zukunft der Branche und Vorbilder für die nächste Generation!“, sagte Lässig.

Anschließend gab’s Zeugniss für (oben auf dem Bild von links nach rechts) Jonas Struckmeier (Schloss Wackerbarth) | Luise Schilke (Martin Schwarz) | Frieder Meffert (Hoflößnitz) | Matthew White (Schloss Wackerbarth) | Lisa Vogel (Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe). Und dann, natürlich, auch Wein. Sind ja schließlich Winzerinnen!