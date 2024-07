Natürlich war’s am Tag viel zu heiß – aber hej: dafür war die Nacht dann wenigstens durchgehend lau – ideal für einen langen Feier-Sommer-Nachts-Traum mit Wasser, Wein und Bier zum Flüssigkeitsausgleich, mit reichlich vorhandener Zufuhr von Kalorien weit über das klassische Grillwurstangebot hinaus (Brat- und Currywürste gab’s natürlich auch!), mit Musik nahezu für jeden Geschmack bei 86 Konzerten auf 18 Bühnen, mit offiziellen Tanzflächen und solchen, die spontan dazu auserkoren wurden – und trotz der maximal auf dem Gelände der drei Elbschlösser zur Dresdner Schlössernacht zugelassenen und auch gekommenen 6.000 Menschen gab es auch: ruhige und magischer Momente.

„Die Dresdner Schlössernacht ist ein Event für alle Altersgruppen“, sieht Veranstalter Mirco Meinel das Konzept bestätigt. „Wir haben ein fantastisches Feedback bekommen – für das Programm, für das Feuerwerk, aber auch für die vielen Gastronomen, die bei den sommerlichen Temperaturen ebenso wie die Künstler wirklich ihr Bestes gegeben haben.“ Die Künstlerische Leiterin Sylvia Grodd freut sich besonders über die große Tanzfreude der Gäste. „Vor vielen Bühnen wurde spontan getanzt – bei den „Balkaneros“ gab es kein Halten mehr, und auch an der „Moments“-Bühne mit Mazze Wiesner und Kiki de Ville ging die Post ab“, zählt sie nur zwei Beispiele auf. „Nach Mitternacht ging es noch mal richtig los – wann sonst kann man open air durch eine laue Sommernacht tanzen und hat sechs Areale zur Auswahl?“

Die Idee der Urban Live Gallery am Römischen Bad war ein voller Erfolg. Hier haben zehn Graffiti Künstler des Spike e.V. vor den Augen der Gäste an ihren Bildern gearbeitet, die nun zugunsten des Vereins versteigert werden. Die Kunstaktion wurde von DJ Access von NewDef Records begleitet und durch Jens Zander Architekten als Sponsor großzügig unterstützt. Auch die Musical-Werkstatt „Oh-Töne“ traf hier auf begeistertes Publikum. Die Breakdance-Einlagen der Saxonz waren das Tüpfelchen auf dem I und zogen Gäste aller Altersgruppen an. „Diese Resonanz haben wir so nicht erwartet“, so Sylvia Grodd. „Die ersten drei Bilder wurden gleich vor Ort ersteigert! Der Trubel am Römischen Bad zeigt, dass wir mit unserem Konzept einer Verjüngungskur für die Schlössernacht genau richtig liegen.“

Auch das neue Late Night Ticket kam an. Es wurde nach dem Feuerwerk angeboten, wenn viele Gäste nach den Erfahrungen der letzten Jahre den Heimweg antreten. Damit konnten weitere Gäste das Flair der Schlössernacht genießen und auf sechs Arealen nach Musik unterschiedlicher Richtungen durch die Nacht tanzen. Besonderes Highlight war die Live-DJ-Performance, die parallel zu Musik fantastische Motive auf die Fassade von Schloss Albrechtsberg projizierte.

Bei der 14. Dresdner Schlössernacht wurden 11 Stunden Musik geboten mit 86 Konzerten auf 18 Bühnen und Spielflächen und über 300 Künstlern. Dazu verwandelten sich die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe in ein großes Open Air Festivalgelände. Besonderes Markenzeichen der Schlössernacht ist die zauberhafte Atmosphäre des Areals, das von mehr als 1000 Scheinwerfern und Lichtquellen in buntes Licht getaucht wurde. Sechs Kilometer lange, mit Lichterketten gesäumte Wege geleiteten die Besucher auf ihrem Kulturspaziergang von Bühne zu Bühne und zu den mehr als 50 Ständen mit kulinarischen Verlockungen von Flammkuchen bis zur Grillwurst, vom frisch gezapften Meissner Schwerter Bier bis zum Sächsischen Spitzenwein. Immer wieder mischten sich farbenprächtig gekleidete Stelzenläufer, Fabelwesen und kostümierte Flanierer unter die Gäste. Ein musikalisch unterlegtes Feuerwerk, die Projektionsshow an der Fassade von Schloss Albrechtsberg und die romantisch inszenierte Szenerie am Teich zählen zu den besonderen Höhepunkten.

Der Termin für die 15. Dresdner Schlössernacht steht bereits fest. Sie findet am 19. Juli 2025 statt.

dresdner-schloessernacht.de

Text: weitgehend von Sabine Mutschke, die die PR für die Schlössernacht verantwortet