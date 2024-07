Eva Vollmer eine Powerfrau zu nennen, wäre eine Untertreibung. Aber was soll man schreiben? Gibt’s ein Wort, das weniger abgedroschen klingt und all das zusammenfasst, was sie verkörpert? Bei einem Besuch auf ihrem Weingut (am Ende eines Tages, der im Rahmen einer Reise sich ganz den stabilen Neuzüchtungen im Weinbereich widmete) geht es Schlag auf Schlag. Müde waren allenfalls die anreisenden Journalisten (m/w, kein d) – Eva Vollmer schnürte sich die Schuh und war ganz da. Sie ist: rheinhessische Weinkönigin des Jahres 2003/2004 (da noch ohne eigenes Weingut), gelernte Weinküferin, studierte Geisenheimerin mit Promotion, seit 2007 zusammen mit Ehemann Robert Wagner 2007 Chefin des eigenen Weinguts (11 Hektar mit Wein des elterlichen Betriebs), das seit 2017 – als Vater Vollmer offiziell in Rente ging – Teil der Landwirtschaft – 110 ha insgesamt, Wein inklusive. Alles ökologisch bewirtschaftet. Eva Vollmer ist Qualitätsfanatikerin – und sie macht sich wie kaum eine andere für den Einsatz von PIWIs im Weinberg stark. Ende 2021 hat sie mit der Bio-Winzerin Hanneke Schönhals begonnen, Gleichgesinnte zu suchen, um die Weinwelt zu revolutionieren. Der Name der Bewegung (wie sie es nennt): Zukunftsweine.

Wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß: ich hatte große Vorbehalte gegen die Neuzüchtungen – und vor allem auch gegen den Namen. Nicht, weil ich die Idee dahinter nicht gut fand, sondern schlicht, weil die Weine mir in der Regel zu flach waren, nicht schmeckten. Das hat sich in jüngster Zeit geändert, auch das kann man Nachhören, gern wiederholter Lieblingssatz: Wenn sich die Winzerinnen und Winzer drum kümmern und die Sorten ernst nehmen, dann könnte es ja was werden! Und dann folgt in der Regel ein Vergleich mit Müller-Thurgau, aus dem man ja auch tolle Weine machen kann, wenn man will. Nur wollen die meisten eben nicht.

Insofern war der ganze Recherchetag, an dessen Ende der Besuch bei Eva Vollmer stand, eine Herausforderung: wir gaben uns auf Einladung des Deutschen Weininstituts (DWI) die Kante, begannen mit der Theorie bei einem Züchter und besuchten Weingüter, die schwerpunktmäßig PIWI-Weine machen – aber eben genau so, wie man sich das wünscht: schon lange und ernsthaft. Und siehe da: es gab durchaus Überraschungen – beispielsweise gereifte PiWis!

Der Abend bei Eva Vollmer war als „Grillabend“ getarnt, wurde aber – man hätte es sich bei dieser Powerfrau so oder so ähnlich ja denken können – zu einer Leistungsshow des aktuellen Angebots. 30 Flaschen hatte sie vorbereitet – aus neun deutschen Anbaugebieten und aus Österreich. Eine Herausforderung! Natürlich eine, der wir uns stellten! Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Robert in seiner Eigenschaft als Grillmeister das Essen in den Verkostungsraum KostBar brachte, sogar sehr diszipliniert. Da hatten wir zwar erst zwei Drittel der geplanten Proben hinter uns – aber immerhin…

Wir probierten (…mehr, aber diese hier kommen im Podcast vor 😉 ).

2022 Souvignier Gris, Zero Dosage, Vollmer, Rheinhessen

Creativi PetNat trocken, Alde Gott, Baden

2023 PetNat trocken, Forsthof, Württemberg

2023 PetNat, Weinreuter, Württemberg

2023 Johanniter trocken, Haug, Baden

2023 Calardis Blanc trocken, Closheim, Nahe

2023 Calardis Blanc trocken, Theos, Rheinhessen

2023 Donauriesling trocken, Südsteiermark, Kollerhof, Österreich

2023 Sauvignac trocken, Theos, Rheinhessen

2023 Sauvignac feinherb, Briem, Baden

2023 Wendehammer trocken, Cuvée, Vollmer, Rheinhessen

2023 Cabernet Blanc trocken, Sandwiese, Rheinhessen

2022 Cabernet Blanc trocken, Kaiserbaum, Pfalz

2021 C Blanc + Gris trocken, Haug, Baden

2020 Cabernet Blanc, Oranje, Schönhals, Rheinhessen

2023 Souvignier Gris, Ulrich, Sachsen

2023 Souvignier Gris, Briem, Baden

2023 Souvignier Gris, Vollmer, Rheinhessen

Weingut Eva Vollmer

Nieder-Olmer-Straße 65

55129 Mainz-Ebersheim

Tel. +49 6136 46 47 2

evavollmer-wein.de

[Besucht am 28. Juni 2024 | Alle Beiträge dieser Themenreise

