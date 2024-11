Manche Ideen sind so einfach, dass man sich gar nicht traut, drauf zu kommen. Beispielsweise die, auf dem Dresdner Striezelmarkt den Leutenmal reinen Wein einzuschenken. Einer – nein: zwei! – hatte(n) jetzt so eine Idee: Silvio Nitzsche (bis vor einem Jahr WeinKulturBar Dresden, seit März diesen Jahres erfolgreicher Podcaster) und Michael Korch, Radeberger Unternehmer und lange Zeit Stammgast in der WeinKulturBar, kamen zusammen darauf, auf dem traditionsreichen Dresdner Striezelmarkt mal was anderes als den üblichen Glühwein auszuschenken. Und das ist – fast schon: natürlich! – Wein. Reiner Wein in seinen drei Hauptschattierungen weiß–rosè und rot. „Aber natürlich sollten das auch Weine mit Anspruch sein!“ sagt Silvio Nitzsche, der seine Beziehungen und sein Fachwissen einbringt.

Vinum by Silvio ist der Name für das Unterfangen, und man findet es ab dem 27. November zur Striezelmarkt-Eröffnung in Reihe B am Stand 07. Oder, umgangssprachlicher formuliert: links neben dem Schwibbogen an der Wilsdruffer Straße. Dort wird es – aus richtigen Weingläsern von Stölzle aus der Oberlausitz – drei Schaumweine, drei Weißweine, zwei Rosé und vier Rotweine geben. Das reicht für die ein oder andere genussvolle Weinreise, denn die Auswahl spiegelt die Erfahrung von Silvio Nitzsche im Publikumsgeschmack. Und weil ja die Gäste des Striezelmarkts oft weoit angereiste Touristen sind, sollten es Weine für ein internationales Publikum sein– also gibt es ganz bewusst nicht nur sächsische oder deutsche Weine, sondern auch international bekannte Weine.

Beim Schaumwein steht also neben dem Elbling-Sekt von Matthias Dostert von der Mosel (für 7 €/0,1 l) ein Crémant de Bourgogne von der Domaine La Croix Montjoie (8 €) und ein Champagner von Cordeuil Père & Fille (10 €). „Die Idee ist, dass man da mit vier Freunden stehen kann und sich ein Fläschchen Champagner oder im Glas. Oder man trinkt einen Riesling, einen einfachen Pinot Grigio“, sagt Silvio Nitzsche – und führt damit im Vorübersprechen noch die Kategorie Flaschenweine ein. Alle Blubber und Weine, die es glasweise gibt, kann man auch als Flasche kaufen. Außerdem gibt es Weine, die nicht glasweise angeboten werden – darunter einen 2020 Châteauneuf du Pape Rouge von Galet des Papes (49 €). Frage: Ist es nicht zu kalt für Rotweine? Im Prinzip nein: sie werden temperiert und müssen ja nicht so warm getrunken werden, wie viele sich das beim Wort Zimmertemperatur vorstellen – früher waren die Gemächer ja deutlich kühler als heute… Außerdem, meint Silvio Nitzsche, „sind der Châteauneuf und auch der 2017 Rioja Reserve kraftvoll warm genug, dass du sie eben doch bei ein Grad genießen kannst und sie weiter eine gewisse Präsenz haben“.

Und wer trotz alledem einen Glühwein haben möchte, wird bei Vinum by Silvio natürlich auch bedient. „So ganz ohne Glühwein ist halt auch doof!“, meint Silvio Nitzsche – aber es soll natürlich ein richtiger sein, einer der nicht so knatschsüß ist. Die meisten Glühweine auf den Weihnachtsmärkten hätten 150 bis 200 Gramm Restzucker. „Das ist vielleicht für ein kleines Schlückchen lecker, aber nach einem zweiten oder dritten Schlückchen wird es einfach zu viel“, meint Nitzsche und bringt eine wirklich trockene Version auf den Striezelmarkt. Und er nimmt diesem Glühwein die Anonymität, denn „warum haben die Glühweine eigentlich niemals wirklich einen Jahrgang? Warum steht da keine Rebsorte? Warum ist er nicht in irgendeiner Form zertifiziert? Warum ist kein Bioglühwein? Warum hat er keinen Namen, kein Gesicht?“

Diese Fragen stellen sich nicht mehr. Der Glühwein by Silvio ist ein als Rosé ausgebauter 2024 St. Laurent aus Rheinhessen – aber mit einem sehr hiesig klingendem Namen: das Weingut heißt Karl May. Keine Verwandtschaft, und heute sind es Peter und Fritz May, die das Weingut in siebter Generation leiten. Seit 2007 werden die Weinberge des 34 ha große Weingut biologisch bewirtschaftet. „Wir machen diesen Wein nur warm!“, sagt Silvio Nitzsche: „Den kann man so trinken, der ist appetitlich genug und hat den Vorteil, wenn er kalt wird, kann ich ihn trotzde genießen. Aber damit man trotzdem dieses weihnachtliche Gefühl hat, nehmen wir einen Gewürzsack, den man ins Glas hängen kann!“

Öffnungszeiten 590. Dresdner Striezelmarkt

27. November (Eröffnung): 16 bis 21 Uhr

28. November bis 23. Dezember: täglich 10 bis 21 Uhr

24. Dezember: 10 bis 14 Uhr