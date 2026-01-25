Früher war ja keineswegs alles besser, wie man so oft hört – aber vieles vielleicht weniger problematisch und dadurch etwas einfacher: Als Ray Hartung 1998 vom Dresdner Reiseveranstalter Frank Schulz gefragt wurde, ob er als Reiseleiter bei einer Tour durch Madeira einspringen könne, hatte er nicht viel Zeit zum Nachdenken: „In einer Woche geht’s los!“ Hartung sagte zu, flog zwei Tage vor dem offiziellen Tourbeginn auf die Atlantikinsel – um sich ein Bild zu machen, denn er war und ist zwar kenntnisreicher Wanderer und Bergsteiger, aber auf Madeira war er bis dahin nicht. „Hat aber alles geklappt!“, sagt er rückblickend, auch wenn er einräumt, das „so etwas“ heute nicht mehr möglich wäre…

Mittlerweile weiß Hartung viel zu erzählen von Madeira: sechs Jahre wohnte er auf der Blumeninsel, Reisen dorthin leitet er immer noch – so wie auch durchs Festland-Portugal und Nepal. Wer seine Geschichten und Berichte hören will: bei den schulz-aktiv-Reisetagen vom 28. Januar (in der Reisekneipe) sowie vom 30. Januar bis 1. Februar (in der Messe) ist er mit sechs von den insgesamt 80 Vorträgen bei „den Schulzis“ – wie die Kunden und die Mitarbeitenden den Reiseveranstalter nennen – dabei. Insgesamt gehören 205 Reisen in 110 Länder zum Programm von schulz aktiv reisen, Portugal, Finnland und Tansania führen die Hitliste der beliebtesten Destinationen an, gefolgt von Italien, Polen, Spanien und Island.

schulz aktiv reisen ist der älteste Spezialveranstalter für Natur- und Erlebnisreisen in Ostdeutschland. Namensgeber Frank Schulz war 1990 als Einzelunternehmer gestartet. Im vergangenen Jahr, dem 35. Jahr seit Gründung, hat Frank Schulz den Staffelstab an seine langjährige Mitarbeiterin Ines Schmitt übergeben. Mit ihr hatte er das Unternehmen über 14 Jahre als Doppelspitze geführt. Heute gehören 34 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Team.

Bei aller Vielfalt haben die Reisen viel gemeinsam. Das ist zum einen das Prinzip der kleinen Gruppen mit maximal zwölf Reisenden und damit die enorme Flexibilität, wenn sich spontan am Wegesrand ein besonderes Erlebnis anbietet. Zum anderen punktet der Veranstalter mit den deutschsprachigen, meist einheimischen Reiseleitern, die ihre Gäste mit viel Herz zu Bekanntem und zu manchem Geheimtipp in ihrem Land begleiten. Dabei steht der Grundsatz im Mittelpunkt, landestypische Unterkünfte und Fortbewegungsmittel zu nutzen.

Ein Großteil der Reiseleiter nutzt die Reisetage auch zum Austausch untereinander – und um mit alten wie neuen Kunden ins Gespräch zu kommen. Möglich ist’s während der Reisemesse in der Messehalle 4, wo schulz aktiv reisen vom 30. Januar bis zum 1. Februar mit 18 Länderständen vertreten ist.

schulz aktiv reisen

Bautzner Straße 39

01099 Dresden

Tel.03 51/ 266 2535

www.schulz-aktiv-reisen.de