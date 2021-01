Die Stadt Lagos an der Westalgarve macht’s den Touristen abwechslungsreich. Es gibt die Stadt (etwa 30.000 Einwohner) mit historischem Kern, mit Hafen, mit Geschäften, mit Restaurants. Und es gibt zwei Strandabschnitte für den abwechslungsreichen Freizeitbedarf – ewig lange Sanddünenabschnitte in Meia Praia einerseits und kleinere, geschützte Buchten wie Praia dos Estudantes, Praia Dona Ana oder Praia do Camilo andererseits. Diesen Abschnitt in der felsigen Landschaft zwischen Lagos und der Ponta da Piedade erwanderten wir uns bei einer Küstenwanderung – inklusive einigen städtischen Abschnitten auf dem Weg dahin und zurück, damit’s ein Rundweg wurde.

Es war ein Tag, der mit düsteren Wolken, einer sich manchmal verhalten durchschummelnden Sonne und Regenschauern begann. Na klar muss auch das mal sein, auch wenn die Algarve mit die meisten Sonnenstunden in Europa hat. Der Trick, in der Stadt zu beginnen (wenn auch aus profanem Grund: wir hatten dort unsere Ferienwohnung), brachte einige Vorteile. Zum einen sahen wir mehr von der aufregenden Street Art an den Wänden der Häuser in Lagos, zum anderen ist’s in der Stadt ohne Sonne weniger enttäuschend als an der Küste. Da müssen Himmel und Meer doch blau sein!

Eigentlicher Startpunkt war dann die alte Festung Forte da Ponta da Bandeira. Das Fort wurde im 17. Jahrhundert als Teil der Verteidigungsanlagen der Stadt erbaut. Zum Zeitpunkt des Baus galt es als eines der fortschrittlichsten in der Algarve.

Im Inneren befinden sich jetzt mehrere Ausstellungsräume, ein Restaurant und eine kleine Kapelle, die vollständig mit Fliesen bedeckt und der heiligen Barbara gewidmet ist. Man kann da rein, aber wir waren es nicht, weil wir ja nun endlich strandwandern wollten.

Also ließen wir auch den Batata Beach links und seine Bar rechts liegen und gingen dran vorbei, wie auch am Mar Restaurante & Bar – denn nun ging’s runter zur Praia dos Estudante. Das ist ein kleiner Strand in zwei Teilen: im nördlichen kamen wir an und entdeckten dann auch gleich im Felsen einen Tunnel – keinen natürlichen, sondern einen künstlichen, durch den man zum südlichen Teil gelangt. An diesem Teil des Strandes fanden wir so eine Ar Felsen-ET, der aber nicht nach Hause wollte, sondern da blieb. Außerdem sehenswert: eine Brücke im römischen Stil, die vom Festland zu einem Felsen führt. So wie wir es sahen, nur von unten zu besichtigen, weil sie auf privatem Grund liegt.

Wir gingen auf dem uns bekannten Weg wieder hoch. Das stattliche Anwesen zwang uns zu einem größeren Bogen weg vom Wasser und brachte uns dann doch wieder an die Klippen. Dort beschlossen wir, nicht in jede kleine Bucht runter zu krabbeln, aber der Praia da Dona Ana wird gerne gerühmt, also sind wir dort hin. Die Strandbar dort bekommt schlechte Kritik: „There is one small restaurant on the beach, called Marisol. This restaurant has a great location, average food and poor service, so don’t go there.“ Wir hatten lediglich zwei Glas Weißwein (2,40 €/Glas) und kamen so nur in den zweifelhaften Genuss des gelangweilten Kellners. Man gibt sich also Mühe, die hinteren Ränge im Listing zu verteidigen (#51 of 51 Bar in Lagos und #360 of 362 Restaurants in Lagos bei Tripadvisor), selbst wenn man die #1 am Strand ist, weil’s da nix anderes gibt.

Warum der Strand dermaßen gehypt wird, offenbarte sich uns nicht. Vielleicht lag es daran, dass noch nicht alle Felsen im sonnigen Gelb erstrahlten. Vielleicht liegt’s aber auch generell daran, dass der Strand bei einer künstlichen Aufhübschung 2015 seinen ursprünglichen Charme verloren hat. In dem Jahr hatte die Gemeinde Lagos beschlossen, den Strand zu vergrößern, indem sie die Sandfläche verdoppelte. Man tat das, um Touristen vor den bröckelnden Klippen zu schützen. Der Wiederaufbau kostete rund 1,8 Mio. Euro und war unter den Bewohnern von Lagos von Anfang an umstritten. Am Ende fand die regierung gut, was sie da geleistet hatte – und die Bürger bleiben skeptisch bis mürrisch.