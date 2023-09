Rheinhessen ist Weißweinland, aber Ingelheim ist Rotweinstadt. Auf 642 ha Wein (davon 49 % rote Sorten!) keltern knapp 30 Winzer*innen Spät- und Frühburgunder, aber auch weiße Burgunder, Riesling oder Silvaner. Wir besuchten auf einer Reise zum 15jährigen Jubiläum von Mainz als Great Wine Capital mit einem kleinen Journalistentrupp Philipp Wasem – den mittleren der drei Wasem brothers – im Kloster Engelthal. Das ist, aufwändig saniert, der Showroom des Weinguts, das seit über hundert Jahren in Wurfweite entfernt im alten Adelshof Rodensteiner Hof produziert. In den ersten Minuten kommen einige O-Töne, in denen Philipp Wasem das Weingut vorstellt (an unterschiedlichen Orten aufgenommen und arg geschnitten!). Danach plaudern wir (Matthias Gräfe, Wein&fein Radebeul und uvs) im berühmten Studio Rdbl. bei vier Weinen von Wasem über Weine und die Welt.

Wir probierten bei der Verkostung:

2021 Elsheimer Blume Riesling

2019 Wasem Brothers – Cuvée Red „It Came Out Of The Cellar“

2020 Pares Spätburgunder

2020 Ingelheimer Horn Frühburgunder

Und hier, wie gehabt, der rote Faden unseres Gesprächs. Zuerst mit einigen O-Tönen aus Ingelheim, danach aus dem Studio Rdbl. beim Nachverkosten von den genannten vier Weinen.

01:22 Begrüßung auf dem Weingut

Philipp Wasem, einer von dreien aus der 10. Generation

älterer Bruder Julius Wasem – mit dem macht er das Weingut

beide Weinbau in Geisenheim studiert

seit 2012 und 2013 im Betrieb

der jüngere Bruder Gerhard Wasem hat Betriebswirtschaft für Hotel und Gastronomie studiert

Kloster Engelthal: ältester Teil von 1290

das Kloster für unverheiratbare Töchter…

das eigentliche Weingut ist eine Reihe weiter oben

Weingut im Adelshof: Rodensteiner Hof

da sind sie seit Anfang 1900 drin

Generationenwechsel: die Eltern fragten, ob sie sich comitten…

Kloster Engelthal innerhalb von drei Jahren umgeplant und umgebaut

alles unter Denkmalschutz

die Kubatur der Gebäude war vorgegeben, wir mussten es mit Leben füllen

Philipp Wasem, einer von dreien aus der 10. Generation älterer Bruder Julius Wasem – mit dem macht er das Weingut beide Weinbau in Geisenheim studiert seit 2012 und 2013 im Betrieb der jüngere Bruder Gerhard Wasem hat Betriebswirtschaft für Hotel und Gastronomie studiert Kloster Engelthal: ältester Teil von 1290 das Kloster für unverheiratbare Töchter… das eigentliche Weingut ist eine Reihe weiter oben Weingut im Adelshof: Rodensteiner Hof da sind sie seit Anfang 1900 drin Generationenwechsel: die Eltern fragten, ob sie sich comitten… Kloster Engelthal innerhalb von drei Jahren umgeplant und umgebaut alles unter Denkmalschutz die Kubatur der Gebäude war vorgegeben, wir mussten es mit Leben füllen 03:50 seit 7 Jahren Großteil der Flächen ökologisch bewirtschaftet

mittlerweile im Zertifizierungsverfahren, „um es sichtbar zu machen“

in Ingelheim gab’s keine Flurbereinigung, also sind die Flächen kleinteilig parzelliert

auch Obstbau kommt dazwischen (also zwischen die Weinflächen)

knapp 27 ha bewirtschaften sie – plus Pachtbewirtschaftung in nicht genannter Größe

Hauptrebsorten: Spätburgunder (natürlich)

untypisch für Rheinhessen: in Ingelheim rot:weiß nahezu 50:50

sie haben auch noch Frühburgunder

im Weißweinbereich Burgunderrebsorten, aber auch Riesling!

die rheinhesssische Vielfalt ist manchmal auch ein bisschen kompliziert…

rheinhessische Vielfalt: 40 bis 50 Positionen auf der Karte

der rheinhessische Winzer hat für die Stammkundschaft alles im Sortiment!

sie wollen sich auf das Typische für Ingelheim fokussieren: Burgunderrebsorten

Karl der Große und die Bodenformationen und das geschützte Selztal sind Schuld am Rotwein!

sandige Böden, der sich über Tag gut erhitzt und das über Nacht abgibt – das mögen die Rotweine

sehr schlechte Wassserhaltekapazität

die Reben sind Kummer gewohnt, aber sie mögen es – und wurzeln tief…

mittlerweile im Zertifizierungsverfahren, „um es sichtbar zu machen“ in Ingelheim gab’s keine Flurbereinigung, also sind die Flächen kleinteilig parzelliert auch Obstbau kommt dazwischen (also zwischen die Weinflächen) knapp 27 ha bewirtschaften sie – plus Pachtbewirtschaftung in nicht genannter Größe Hauptrebsorten: Spätburgunder (natürlich) untypisch für Rheinhessen: in Ingelheim rot:weiß nahezu 50:50 sie haben auch noch Frühburgunder im Weißweinbereich Burgunderrebsorten, aber auch Riesling! die rheinhesssische Vielfalt ist manchmal auch ein bisschen kompliziert… rheinhessische Vielfalt: 40 bis 50 Positionen auf der Karte der rheinhessische Winzer hat für die Stammkundschaft alles im Sortiment! sie wollen sich auf das Typische für Ingelheim fokussieren: Burgunderrebsorten Karl der Große und die Bodenformationen und das geschützte Selztal sind Schuld am Rotwein! sandige Böden, der sich über Tag gut erhitzt und das über Nacht abgibt – das mögen die Rotweine sehr schlechte Wassserhaltekapazität die Reben sind Kummer gewohnt, aber sie mögen es – und wurzeln tief… 07:20 sie sind Teil von Maxime Herkunft: ca 100 führende Weinbaubetriebe

weg von den Prädikaten, Hinwendung zur Herkunft

viel Oechsle sind keine Kunst mehr bei dem Klima

wo sind renommierte Lagen, die Strahlkraft für den Ort hatten?

im Gutsweinbereich: Rebsorte/Machart (Blanc de Noir)

Ortswein: typische Weine für den Ort

Lagenwein

Prädikate git’s nach wie vor – für die restsüßen Weine

weg von den Prädikaten, Hinwendung zur Herkunft viel Oechsle sind keine Kunst mehr bei dem Klima wo sind renommierte Lagen, die Strahlkraft für den Ort hatten? im Gutsweinbereich: Rebsorte/Machart (Blanc de Noir) Ortswein: typische Weine für den Ort Lagenwein Prädikate git’s nach wie vor – für die restsüßen Weine 09:31 Arbeitsbeginn!

im Glas: 2021 Elsheimer Blume Riesling

Matthias denkt an Renate Blume

Ingelheim und der Rheingau

die andere Seite, die ebsch Seit…

innovativer ist, sind wir uns einig, Rheinhessen. Die hatten es aber auch nötiger!

die blaue Rheinhessen-Silvanerflasche

dann ging’s los mit Message in a Bottle

das Hollywood der deutschen Weingebiete

viele Winzer geben in die Großkellereien ab (MG: 2.000)

daher „nur“ 400-500 reguläre Winzer

VDP-Dichte relativ hoch (19 Mitglieder)

…und nun zu Ingelheim, der Rotweinstadt

im Glas: 2021 Elsheimer Blume Riesling Matthias denkt an Renate Blume Ingelheim und der Rheingau die andere Seite, die ebsch Seit… innovativer ist, sind wir uns einig, Rheinhessen. Die hatten es aber auch nötiger! die blaue Rheinhessen-Silvanerflasche dann ging’s los mit Message in a Bottle das Hollywood der deutschen Weingebiete viele Winzer geben in die Großkellereien ab (MG: 2.000) daher „nur“ 400-500 reguläre Winzer VDP-Dichte relativ hoch (19 Mitglieder) …und nun zu Ingelheim, der Rotweinstadt 21:53 im Glas: Rotwein Cuvee It came out of the cellar

Zitat Weinbeschreibung „It came out of the cellar“

Die beiden Lagen, die einem einfallen: Sonnenhang und Pares

Zitat Weinbeschreibung „It came out of the cellar“ Die beiden Lagen, die einem einfallen: Sonnenhang und Pares 30:19 im Glas: 2020 Pares Spätburgunder R

ziegelrote Corona

Spätburgunder: In Deutschland sind ca. 11.512 Hektar (2022) Rebfläche mit der Sorte Spätburgunder bestockt, das entspricht einem Anteil von etwa 11 Prozent an der Gesamtrebfläche (DWI)

Erinnerung an Rotwein, Ingelheim B6

ziegelrote Corona Spätburgunder: In Deutschland sind ca. 11.512 Hektar (2022) Rebfläche mit der Sorte Spätburgunder bestockt, das entspricht einem Anteil von etwa 11 Prozent an der Gesamtrebfläche (DWI) Erinnerung an Rotwein, Ingelheim B6 39:38 im Glas: 2020 Ingelheimer Horn Frühburgunder

optimales Wärmebecken

quer getrunken: beide zusammen im Vergleich

ganz wichtig: die Wertschätzung der Kunden

Wasem

Edelgasse 5

55218 Ingelheim am Rhein

Tel. +49 6132 2220

wasem.de

[Besucht am 24 August 2023 | Weine in Radebeul am 19. September 2023 | Alle Beiträge Rheinhessen

.



Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung der Great Wine Capital Mainz.