Der Unterschied zwischen der Deutschen Bahn einerseits und den beiden Dresdner Dinnershows „Mafia Mia“ und „Moments“ andererseits? Ganz einfach: bei den Shows kommt es nicht nur auf die Minute an, sondern es geht um Sekunden. Und das klappte im vergangenen Jahr zuverlässlich – maximale Abweichung: 15 Sekunden. „Wir haben die Abläufe präzise getaktet und den Showteil mit dem Dinner so abgestimmt, dass alles reibungslos läuft!“, weiß Küchenchef Sven Kasimir zu berichten. Damit (grob geschätzt) die tausend Entenkeulen im Hauptgang warm und knusprig am Tisch des Gastes sind, wurden Wege optimiert und die Zeiten genau aufgeschrieben. „Unser Team hat monatelang die Abläufe durchdacht und akribisch geplant. Ich bin total stolz auf die Mannschaft, denn es hat bei der Premiere von zwei Shows an einem Ort im vergangenen Jahr so gut funktioniert, dass wir es in diesem Jahr zu 95 Prozent beibehalten“, sagt Veranstalter Mirco Meinel.

Damit alles klappt, laufen die beiden Dinnershows zeitversetzt, Moments beginnt um 19 Uhr im Chapiteau der Träume, MAFIA MIA eine halbe Stunde später im Ostra-Dome. Die beiden Menüs in vier Gängen sind – bis auf den Hauptgang – nicht identisch, aber sie ähneln sich. Das macht’s dem Team in der Küche einfacher – so lange der Zeitplan stimmt. Bei einem Probeessen im Küchenzentrum Dresden verrieten Küchenchef Sven Kasimir und die gastronomische Leiterin Janine Bormann einige technische Details. So werden pro Gast fünf verschiedene Teller benötigt, dazu kommen sechs Besteckteile sowie Kaffeegeschirr, Brotschalen, Dippschälchen und Saucieren. Plus ein bei den meisten Gästen sehr begehrtes Detail: im Hauptgang bringt eine eigens dafür vorgesehene Servicekraft in einer Sauciere den Saucen-Nachschlag zur Entenkeule (bzw. der Kartoffelroulade). Insgesamt werden bei voller Auslastung über 6.200 Geschirr- und Besteckteile und mehr als 4.000 Gläser bei Moments bereitgestellt. Bei MAFIA MIA sind es – weil etwas mehr Plätze vorhanden sind – mehr als 7.450 Geschirrteile und rund 4.800 Gläser. Und das alles will ja auch gespült werden! Neun Spülkräfte sorgen in zwei Schichten dafür, dass um 15 Uhr des nächsten Tages alle Gläser, Geschirr- und Besteckteile wieder zur Verfügung stehen…

Aber vom Spülen will man als Gast ja am wenigsten wissen. Spannender ist das Essen! 20 Köche und Küchenhilfen rödeln streng nach Plan und laufen allabendlich zur Höchstform auf – was da auf den Tisch kommt, schmeckt deutlich individueller als man es bei rund tausend Portionen (pro Gang!) denken mag. Das liegt natürlich auch daran, dass viel selbst gemacht ist. Rotkohl aus dem Glas? I wo: selber gemacht, und zwar ausdrücklich nicht ganz frisch, denn wie jeder Hausfrau und jeder Hausmann weiß: nach ein, zwei Tagen schmeckt das Rotkraut viel besser! Und auch für die Entenkeule hat Profi Sven Kasimir den ein oder anderen Trick parat, damit das Fleisch schön saftig und die Haut respektabel knusprig ist. Moderne Küchentechnik (allein vier Kombidämpfer stehen bereit – das entspricht einer Kapazität von 72 haushalttypischen Backöfen!). Ein weiterer Kombidämpfer ist übrigens ausschließlich für das Crew-Essen reserviert, das für Künstler und Team jeden Abend nach wechselndem Speiseplan zubereitet wird. Denn das 140köpfige Team, das in beiden Shows für die Betreuung der Gäste verantwortlich ist, soll ja auch nicht darben…

Bei MAFIA MIA folgt das Menü dem Thema der Show „Havana Tropicana“ und setzt unter anderem mit dem „Mango-Habanero-Frischkäse-Dip“, mit Cremesüppchen von Süßkartoffel und Wintergemüsen sowie Rum-, Kakao- und Kaffeenoten im Dessert rund um den Cheesecake „San Cristobal“ Akzente, die für die Küche in Mittelamerika typisch sind.

Das Menü bei Moments hat – angelehnt an das breit gefächerte Showprogramm – einen internationalen Charakter und bietet unter anderem beliebte Klassiker wie Kartoffel-Aioli und Hummus als Dips, gefolgt von einem Pastinaken-Kürbiscreme-Süppchen und gekrönt vom Tiroler Apfelstrudel. Eigens für diesen Gang wurde eine neue Sahnemaschine angeschafft: sie schlägt frische Sahne zum Apfelstrudel (der direkt vor dem Servieren aus dem Ofen kommt) frisch auf.

Der Hauptgang stellt traditionell in beiden Shows eine Barbarie-Entenkeule in den Mittelpunk, in diesem Jahr mit Honig zusätzlich schmackhaft gemacht. Dazu gibt es den schon erwähnten Preiselbeer-Rotkohl und mit Semmelbutter gefüllte Kartoffelroulade. Für Vegetarier und Veganer gibt es bei jeder Show eine Alternative. Und auch auf Unverträglichkeiten (Laktose, Gluten etc.) ist die Küche eingestellt und bereitet extra Gerichte zu.

MAFIA MIA startet am 22. November, die Spielzeit geht bis 12.1.2025 (Termine siehe mafia-mia.de)

„Moments 2“ hat am 29. November Premiere und endet ebenfalls am 12. Januar des kommenden Jahres (Termine siehe moments-dinnershow.de).