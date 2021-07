Es geht um Seilschaften (am Berg) und Connections (an den Bergen). Und es geht um Riesling und Burgunder, weißen wir roten. Zu Gast in der 28. Folge unseres Podcasts Auf ein Glas ist Felix Peters. Er ist quasi ein Jungwinzer mit über 20jähriger Erfahrung, denn bevor er sich (mit nun 4,5 ha) im rheinhessischen Nierstein selbstständig gemacht hat, gab es reichlich Berührungspunkte zum Wein: „Angefangen habe ich in der Sternegastronomie, bin dann über ein Weinbaustudium in Geisenheim zum Weinmachen gewechselt, auf der Domaine de la Vougeraie die Liebe zum Burgund entdeckt, auf Schloss Halbturn im Burgenland in der Aufbruchphase viel über Möglichkeiten mit Pinot Noir entdeckt und anschließend 13 Jahre Jahre auf St. Antony viele Weine bereitet.“

Den ersten Teil des Podcasts bestreiten der Winzer Felix Peters, der Podcaster Ulrich van Stipriaan und der Sommelier Matthias Dathan – Matthias Gräfe stößt (nach einem Kundentermin) dann später hinzu.

Weil wir über Lagen reden und sich ja nicht jeder so gut auskennt in der Gegend, hier mal Links zum Paterberg, Schloss Schwabsburg, Orbel, Hipping, Ölberg, Mölsheimer Zellerweg am Schwarzen Herrgott

Und, wie immer, einige Anhaltspunkte, über was wir so geredet haben! Die dazu passende Flaschen haben es (fast alle) aufs Bild geschafft…

00:35 Zahlenmystik zur 28

00:58 Vorstellung des Teams28

03:34 Arbeitsbeginn!

03:55 wer die Vorstellung von Matthias Dathan in Folge 13 verpasst hat, hier eine Wiederholung!

05:36 Podcast mit Wein: Immer. Heute aber mit Essen: Sylke stellt den Pulpo vor

06:09 Im Glas: 2020 Riesling Hillary Step

06:28 warum eigentlich Hillary Step?

07:01 wenn ich diesen Einstiegswein an den Mann bringe, überlebt das Unternehmen

09:12 aus welchen Lagen kommt der Wein?

09:53 Gut gewählt: Lagen ohne Bacchus im Frostloch=Wertigkeit auch der einfachen Weine

11:57 Im Glas: 2020 Riesling Roter Schiefer

12:12 …aus den Lagen Ölberg und Schloss Schwabsburg

13:36 Roter Hang: sieht aus wie Schiefer, funktioniert wie Schiefer, schmeckt wie Schiefer – und ist Sandstein

15:03 ca 1,5 ha im Roten Hang

16:45 Pasta, Bolognese, Parmesan

18:09 das schöne Wort Trinkfluss…

20:02 der Reiz, die Lagen zu interopretieren in all ihren Facetten

21:00 die Mär vom Laubwandmanagement als Antwort auf den Klimawandel…

28:27 Schloss Schwabsburg – die Lage, die keiner kennt

32:53 Start in die Burgunderrunde

33:06 2019 Hillary Step Weißburgunder

35:36 ist denn Weißburgunder eine große Rebsorte?

37:10 …weil’s was Rheinhessisches ist, hat er sich für WB entschieden

37:54 Im Glas: 2020 Roche Calcaire Weißer Burgunder

38:22 der Weinberg hat ein Virus! Ein partieller Wachstumshemmer…

39:33 in gebrauchten 350-Liter-Holzfässern ausgebaut

42:42 Echt 350 Liter? Ein ungewöhnliches Maß!

52:49 Im Glas: Le Blanc de Pinot Noir

58:34 Im Glas: 2019 Roche Calcaire Pinot Noir

1:07:57 Im Glas: 2018 Schwarzer Herrgott Pinot Noir

1:09:39 Infos aus und über den alten Bronner

1:10:49 Winzerwissen: Vinifikation im offenen Gärbottich

1:12:42 ein malolaktisches Ende deutet sich an…

Weingut F. & F. Peters

Ludwig-Strecker-Straße 32

55129 Mainz

Tel. +49 151 / 2767 0646

www.weingut-ff-peters.de