Martin Kössler von K&U – Die Weinhalle in Nürnberg erhielt in der WeinKulturBar seinen Preis als Weinpersönlichkeit des Jahres 2022. Der Preis wurde von der Zieher KG ausgelobt und vom CEO Dominik Zieher überreicht.

Weinpreise gibt es ja viele. Bester Winzer, bester Sommelier, bester Jungwinzer (und alles natürlich immer m/w/d), ausgezeichnete Weinbar, grandioseste Kollektion. Bei den vier aktuellen Weinguides im Bücherregal kommen da schnell viele Geehrte zusammen – und alle freuen sich (zu Recht!) wie Bolle. So weit, so schön. Aber irgendwie fehlt da was, dachte sich vor einiger Zeit der selbst mehrfach ausgezeichnete Sommelier Silvio Nitzsche von der obendrein ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Dresdner WeinKulturBar: was ist eigentlich mit den Weinhändlern? Gute Frage, keine Antwort – da fehlte nämlich ein Preis. Nitzsche sprach mit Dominik Zieher, mit dem zusammen er vor Jahren ja ziemlich erfolgreich die Glasserie Vision auf den Markt gebracht hat. So entstand (vereinfacht geschrieben…) der Preis WeinVisionen, mit dem das besondere Engagement der Weinhändler für das Kulturgut Wein gewürdigt werden soll.

Ausgezeichnet wurden (schon im Herbst vergangenen Jahres) Weine & Mehr von Armin Neumann & Team in Rostock als Weinfachgeschäft des Jahres, Stephanie Döring vom Weinladen St. Pauli sowie Martin Kössler von K&U – Die Weinhalle in Nürnberg als weibliche und männliche Weinpersönlichkeit des Jahres. Außerdem erhielt Jörg Linke zusätzlich den Preis der Jury, die auch über die anderen Preise entschieden hat. Alle außer Martin Kössler hatten den Preis schon bekommen – aber der hatte Corona zum angepeilten Termin, weswegen er als Nachzügler jetzt nach Dresden in die WeinKulturBar kam, wo er von den Preisverleihern, der örtlichen Journaille und einem hiesigen Winzer empfangen wurde: Karl Friedrich Aust war dem gerne streitbaren Weinhändler Martin Kössler ein Gesprächspartner auf Augenhöhe – denn streitbar ist beim Diskutieren ja nichts Böses, sondern probates Mittel, um gedanklich voran zu kommen. Außerdem, so viel Pragmatismus muss sein dürfen, hatte Silvio Nitzsche weine alter Jahrgänge aus seinem Keller hervorgezaubert, die der Winzer natürlich bestens kommentieren konnte.

„Ich wurde mir während der Schließungen von Restaurants und Geschäften während Covid bewusst, was so ein Weinhändler eigentlich ist, welche Präsenz, welche Wertigkeit, welche Marktstellung diese Leute haben: sie sind die wichtigen Bindeglieder zwischen Winzern und Konsumenten“, sagte Silvio Nitzsche. Weinhändler bekämen die Trends mit und wüssten, was gerade gefragt oder was nicht gefragt sei. „Sie leben im positiven Sinne den Kommerz!“ Sie sind diejenigen, die den Winzern Feedback geben können – und „manchmal beeinflussen sie die Winzer auch, indem sie maßgeblich Dinge fördern oder eben nicht fördern, die ihnen wichtig sind“.

So einer ist Martin Kössler, Die Weinhalle in Nürnberg. Gegründet vor 40 Jahren von „vier Weinenthusiasten, deren Hauptanliegen zunächst die Eigenversorgung ist“, entwickelte sich der Weinhandel zu einem ganz speziellen Laden, die beiden Partner Dunja Ulbricht und Martin Kössler sehen „Wein radikal anders“. Sie verkaufen beispielsweise seit Jahren nur Weine, die spontan vergoren ist – aus Gründen: nur wenn die Böden nicht totgespritzt sind, ist genug Leben auf den Trauben, damit die Gärung auch losgehen kann. Womit wir beim zentralen Thema von Martin Kössler sind: dem Boden.

Der Klimawandel forciert seiner Meinung nach eine Rückbesinnung auf den Weinberg in deutlichem Ausmaß. „Konventioneller Weinbau“, ist sich Kössler sicher, „wird in zehn Jahren in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Franken, so nicht mehr möglich sein“. Und wird sogar konkret: „Der Würzburger Stein muss die nächsten drei, vier Jahre umstellen auf Rotwein, weil Weißwein wird’s nicht mehr geben. Es geht nicht.“ Sowas hört man nicht gerne bei den Franken, diese und andere Thesen kommen nicht gut an: er gilt als Nestbeschmutzer auch weil er drastisch formulieren kann („Scheißt auf eure Bewässerung, das funktioniert nicht!“). Andererseits ist der Werkstoffingenieur (der hat Chemie und Physik studiert) kein Jammerer, sondern ein Forschender. Und – das hat er wohl auch von seiner Partnerin, die Journalistin ist, ein Fragender.

„Ich denke, wir wir haben die Aufgabe, mit dem Wein zu zeigen, dass wir eine Chance haben, Dinge zu verändern, die für alle wichtig ist“, sagt Kössler. Die gesamte regenerative Landwirtschaft zeige, wie es anders gehen kann – auch im Weinbau. „Ich kenne jeden Weinberg meiner Winzer. Ja, ich mache seit 20 Jahren Bodenseminare. Ich weiß worum’s geht!“ Und, gibt er schmunzelnd zu bedenken, mit Wein könne man die Dinge viel besser erklären und an die Leute rankommen. „Mich interessiert Wein als Kommunikationsmittel“, sagt Kössler, man könne nämlich die Unterschiede schmeckbar machen. Die Leute mit Zwiebeln und Karotten zu überzeugen, sei ungleich schwieriger. Aber er ist ja auch Weinhändler geworden und nicht Gemüsehändler. Und als Weinhändler konstatiert er: Der Markt sei auf Winzer-Seite so spannend, wie er noch nie war. „Ich wäre jetzt gern wieder 20 und würde alles wieder von vorne anfangen – allerdings mit dem Wissen, das ich heute habe.“ Weil es so spannend ist mit dem Wein. „Ich glaube, dass wir die goldenen Zeiten erst noch vor uns haben!“

Den Preis – ein Vision-Glas auf der Holzform, in der es hergestellt wurde – überreichte dann Dominik Zieher. Und den Aust-Wein tranken anschließend alle mit Genuss zu den Käsevariationen von Silvio Nitzsche natürlich auch aus Vision-Gläsern. Mit Hang zur Lebensfreude, wie das Aust-Motto lautet, und mit Hang zur gepflegten Diskussion auch über so schwere Dinge wie Kupfereinsatz im Weinbau, Mikrobiomforschung und die Vorzüge von Rohmilchkäse, zusammenbrechende Lieferketten und was das für die 50% aller in Deutschland verkauften Weine bei Lidl und Aldi bedeutet (Spoiler: das ganz billige Zeug wird verschwinden)…

K&U-Weinhalle

Nordostpark 78

90411 Nürnberg (Nord)

Tel. +49 911 52 51 53

weinhalle.de