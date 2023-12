Über 3 1/2 Tage „Auf ein Glas“

100 Folgen und über drei Jahre „Auf ein Glas“ – Kinners, wie die Zeit vergeht! Am 23. Oktober 2020 ging die erste Folge online und hatte (als ob die Leute drauf gewartet hätten…) erstaunlich viele Zuhörer und nicht ganz so viele Zuhörerinnen wie man vielleicht meinen könnte. Mittlerweile ist das besser geworden, aber das interne Statistik-Tool verzeichnet immer noch mehr Männer als Frauen unter der Zuhörerschaft. Aber erstens muss man ja nicht jeder Statistik glauben und zweitens machen Matthias Gräfe und ich „Auf ein Glas“ ja auch nicht mit scheelen Seitenblicken auf dieses oder jenes, sondern weil’s uns Spaß macht!

Wie es begann, kann man im Bericht zum Einjährigen nachlesen. Seitdem ist natürlich wieder viel passiert. In der Regel alle vierzehn Tage (manchmal, wenn es sich ergab, auch wöchentlich) erschien freitags eine neue Folge. Bislang sind es 99, die Nummer 100 ruht schon im Warteraum und geht am 22. Dezember online. Wer alle Folgen hören möchte, müsste drei Tage 14 Stunden 52 Minuten und 52 Sekunden ununterbrochen hören. Das ist ganz schön lang. Man kann das auch aufteilen. Durchschnittlich sind es 52:36, also 52 Minuten 36 Sekunden. Nachdem wir anfänglich die halbe Stunde pro Episode nicht überschreiten wollten, merkten wir recht schnell (exakt: nach zehn Folgen), dass wir das nicht schaffen. Neues Ziel: nicht länger als eine Stunde! Wobei die erste längere Folge zwar zufällig die über Weine von Christof Hammel war (wir hatten uns das Valentinspaket bestellt und einfach mal verkostet) – aber als wir später (in der Folge 69) Christoph Hammel persönlich in Görlitz vor dem Mikro hatten, wurde es noch deutlich länger: mit fast 1 Stunde 57 Minuten ist das die längste Folge ever (die kürzeste Folge übrigens war die Nummer sieben – drei Minuten fürs Silvestermenü).

Was sich nicht geändert hat, ist die Grundstruktur unserer Podcasts: wir treffen Winzer im zu Recht völlig unbekannten Studio Rdbl. (im Keller, kein Netz, ruhig – weil abseits des Trubels), wir besuchen Winzer (dieses immer wieder auch auf Pressereisen von uvs als Mitschnitt der Winzer:innen-Statements) – oder wir öffnen Flaschen, die uns gefallen und reden über den Wein und dessen Macher. Wichtig, weil wir das immer wieder gefragt werden: wir nehmen kein Geld oder so für unsere Podcasts (nun gut: wir trinken den Wein und klauen den Winzern die Zeit…).

Bei uns zu Gast waren 23 Winzerinnen und Winzer, und wirklich zufälligerweise waren auch wir 23 Mal bei Winzerinnen oder Winzern im Weingut, um mit ihnen zu reden. In 32 Folgen hatten wir Flaschen zu Gast – also Weine von Weingütern. Diese Flaschen zu verkosten, ist immer doppeltes Vergnügen: der Weine wegen und auch, weil wir oft mit lediglich solidem Halbwissen über die Hintergründe da ran gehen. Aber vor der Veröffentlichung werden dann ja im Beitext auf den STIPvisiten die gröbsten Fehleinschätzungen korrigiert! Auf diese Art und Weise haben wir (zumindest nach offizieller Zählung ohne Warteweine und Absacker) 501 Weine probiert. Klingt viel? Ist es aber nicht, denn es teilt sich ja durch 100 Folgen (die kommende ist schon drin in den Zahlen).

Als Radebeul/Dresden-basierter Podcast spielen Weine aus Sachsen natürlich eine große Rolle: in 26 Folgen waren sie Thema und damit Spitzenreiter bei „Auf ein Glas“. Ein Anbaugebiet fehlt uns komplett in der Sammlung, alle anderen waren wenigsten einmal (Mittelrhein) und bis zu 9 Mal (Baden) vertreten. Weine aus Österreich kommen immerhin 5 Mal bei uns vor, durchaus auch mal mit echt österreichischem Akzent von Gerhard Elze vorgetragen…

Deutschland Ahr: 2 Baden: 9 Franken: 8 Mittelrhein: 1 Mosel: 6 Nahe: 3 Pfalz: 7 Rheingau: 4 Rheinhessen: 8 Saale-Unstrut: 4 Sachsen: 32 Württemberg: 3

Österreich: 5

Unser Haupt-Host ist Spotify (auch wenn man „Auf ein Glas“ dann auf allen möglichen Plattformen hören kann) – und von Spotify kommen einige nette Zahlen, von denen einige in der obigen Grafik zusammengefasst sind. Schön zu sehen: es geht bergauf. Mehr Hörer*innen, mehr Streams, mehr regelmäßige Follower (m/w/d). Dass die Episode mit Matthias Hey zur Top-Folge 2023 gekürt wurde, hat uns stutzig gemacht: sie wurde ja bereits im September 2022 aufgenommen und veröffentlicht. Aber was wir auch gesehen haben: irgendwann gab es ’ne Menge neuer Zugriffe, die den Hey an die Spitze katapultiert haben.. Da hat uns wohl jemand empfohlen! Prinzipiell kommt das übrigens häufiger vor, dass alte Folgen erneut nachgefragt werden. So soll’s ja auch sein (und das Datum steht ja dabei, so dass man die Dinge gegebenenfalls einordnen kann). Und dass wir ausgerechnet für 42 Fans die Nummer eins sind, geht mehr als in Ordnung. Wo 42 doch die Antwort auf alles ist…

Alle Folgen…

Wer tiefer ins Archiv einsteigen will und den Podcast nicht bei einem der Anbieter wie Apple, Google oder Spotify abonnieren mag, findet hier bei den STIPvisiten alle Folgen!

Die Karte der Podcast-Winzer

