Good wine needs no bush!

Engl. Sprichwort, zu finden bei Shakespeare in „As You Like It“ (V./4)

Wir haben versucht, die Besenwirtschaften in Sachsen von Pirna, Dresden, Radebeul, Coswig und Meißen zwischen Pillnitz und Diesbar zusammenzutragen – sie erscheinen hier genau in dieser Reihenfolge. Mit aufgenommen sind die größeren Weingüter, die eine Probierstube und/oder ein Restaurant haben. Die Links führen zu den Berichten unserer Besuche, dort gibt es dann auch weitere Angaben.

Sollten sich Öffnungszeiten geändert haben, etwas fehlen oder nicht mehr existieren: bitte einfach im Kommentar vermerken (hier oder unter den jeweiligen Artikeln) oder eine Mail schicken – es wird dann eingearbeitet.

Liste der Besenwirtschaften nach Orten

Pirna

Dresden

Radebeul

Coswig

Meißen

Linkselbisch

Alle Beiträge auf einen Streich…